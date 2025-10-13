Global Big Day Argentina. La segunda edición del evento de observación de aves más grande del mundo

El evento de observación de aves más grande del mundo tiene su segunda edición, el Global Big Day. El 11 de octubre, Parques Nacionales y algunas Reservas Naturales dentro del territorio argentino abrirán sus puertas con horarios y actividades especiales. La convocatoria se da en simultáneo con otros países y convoca a especialistas, aficionados y cualquier persona con ganas de disfrutar de la naturaleza a registrar la mayor cantidad de especies de aves en un solo día.

En la última edición, que se realizó en mayo, se contabilizaron 7992 especies, 183.356 listas (registros cargados) y más de 72.000 participantes activos a nivel mundial en la plataforma eBird. La Argentina se ubicó en el octavo puesto por el número de listas de aves observadas y doceavo, por el total de 729 especies identificadas.

Christian Relling, coordinador del equipo de Comunicación de eBird Argentina, señala que inicialmente el Big Day se realizaba en mayo debido a que es un mes ideal para la observación de aves en el hemisferio norte. “Sin embargo, para quienes habitamos en el hemisferio sur, especialmente lejos del Ecuador, no es el momento ideal porque muchas migratorias ya iniciaron su viaje al norte y la actividad de las aves baja considerablemente”, explica. Por eso es que Aves Argentinas, Aves Uruguay, Guyrá Paraguay, la Red de Observadores de Aves de Chile y Save Brasil propusieron a Cornell crear una segunda fecha en octubre.

Chuña patas rojas (cariama cristata) está dentro de la categoría Especies de Vertebrados de Valor Especial en el Parque Nacional El Rey. Nazareno Yunes Del Carlo

“Las expectativas para el Gran Día de Octubre son siempre altas. Siempre buscamos superar los números del año anterior en cuanto a la cantidad de observadores y de listas, para así continuar contribuyendo a la base de datos de aves más grande del mundo”, indica.

A nivel nacional, el evento es organizado por Aves Argentinas, los Clubes de Observadores de Aves (COA), eBird Argentina, junto con la Administración de Parques Nacionales (APN), las provincias, los municipios y otras organizaciones. A nivel mundial, el Global Big Day es organizado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell.

En esta edición, participarán todos los Parques Nacionales del país, donde se podrá apreciar la riqueza de sus ambientes naturales y la variedad de aves que los habitan. La propuesta no se limita al conteo: en los días previos y el mismo sábado, los parques brindarán charlas y talleres sobre avifauna y sobre el uso de la plataforma eBird.

“Un evento de esta magnitud es una oportunidad estratégica para visibilizar el rol de los Parques Nacionales como guardianes de la biodiversidad”, señala Nicolás Cardinaux, coordinador del Global Big Day Argentina de APN. Asimismo, describe que se potencia el vínculo con las comunidades locales, promueve el turismo de naturaleza y refuerza la educación ambiental.

Cardinaux cuenta que el país posee más de 1100 especies registradas. “Lo que la ubica entre los países con mayor diversidad de aves en el continente”, destaca. Debido a la presencia de distintos tipos de especies, endémicas y migratorias, amenazadas o abundantes, resulta esencial realizar estos registros.

“Gracias a estos registros es posible monitorear cambios en los ecosistemas, identificar especies en riesgo y tomar decisiones de conservación basadas en datos concretos”, explica Cardinaux. Administración de Parques Nacionales

El almacenamiento de datos en la plataforma de eBird tiene un impacto directo y significativo en la conservación de especies. Permiten a los expertos mapear la presencia y abundancia a nivel global de las especies, identificar amenazas y proponer soluciones, además de colaborar en la detección de áreas claves y en la creación de políticas ambientales basadas en datos precisos.

“Crea una instantánea global de las poblaciones de aves, ofreciendo una visión que sería imposible de lograr de otro modo”, indica Relling. “Pensemos en estos registros como piezas de un rompecabezas gigante de datos que pueden ser utilizados por investigadores y organizaciones de todo el mundo de manera libre y gratuita para analizar fenómenos a gran escala que serían imposibles de abordar de otra manera”, continúa.

El evento no solo repercute positivamente en la conservación, sino que involucra a las personas en una gran campaña de ciencia ciudadana. “Estas iniciativas se insertan en un marco donde conviven la ciencia y la educación. Muchas personas se acercan por primera vez a la observación de aves e inician un camino de aprendizaje que fomenta un mayor aprecio por la naturaleza. Lo que puede conducir a un apoyo más amplio a las políticas y acciones de conservación”, detalla Relling.

La ciencia ciudadana permite que personas sin formación académica colaboren activamente en la protección de la naturaleza y reduce las brechas entre la ciencia y la sociedad. Nicolás Mazzini

“No se trata solo de ver aves, sino de sentirse parte de algo más grande, de saber que tu avistamiento de un colibrí en el jardín o un gorrión en la plaza es valioso y ayuda a la ciencia y la conservación de una manera tangible”, reflexiona Relling. Cardinaux coincide en que es una herramienta que “democratiza el conocimiento” y al mismo tiempo fortalece el vínculo de la sociedad con la naturaleza.

Participar del Global Big Day es simple. Es importante revisar la guía del Parque Nacional más cercano para obtener más información acerca de las actividades programadas y confirmar los horarios y si es necesaria la inscripción previa para asistir a eventos o visitas guiadas.

Para quienes planean asistir, se recomienda llevar ropa cómoda, calzado cerrado, gorra, anteojos de sol, protector solar, repelente, agua suficiente para toda la visita y alimento propio. Para enriquecer la experiencia, se pueden llevar binoculares, cámaras o guías de campo y, en el caso de observaciones nocturnas, una linterna.

La puntualidad, el respeto por los senderos habilitados, las normas de seguridad y las indicaciones de los guardaparques y guías son claves para disfrutar de una jornada segura y tranquila para todos.

Para más información se pueden visitar las páginas web de Parques Nacionales, Aves Argentinas y eBird Argentina.