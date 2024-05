Guerra en San Isidro: Ramón Lanús denunció a Gustavo Posse por el abandono y la crisis en los hospitales municipales

Escuchar

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, apuntó contra la administración anterior, a cargo de Gustavo Posse –familia que dejó el poder en ese distrito luego de 40 años– por el deterioro del sistema de salud municipal. Informó, además, que están “trabajando en mejoras urgentes” para el Hospital Municipal Central de San Isidro Dr. Melchor Ángel Posse. En tanto, desde la anterior gestión señalaron que “los servicios estaban más que cubiertos” y que pedirán informes sobre los últimos cinco meses.

El anuncio llega tras poco más de cinco meses desde que asumió la nueva administración y al borde de los alegatos en el juicio por la muerte de Alejandro Cohn en el que nueve médicos de ese centro de salud son juzgados por homicidio culposo. El hermano del cineasta Mariano ingresó por sus propios medios a la guardia del hospital después de haber sufrido una descompensación diabética en la vía pública. Dos días después, el 29 de julio de 2015, se comprobó que tenía muerte cerebral y su familia decidió retirarle la respiración mecánica. En el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, donde sus allegados lo habían trasladado para lograr una mejor atención, encontraron lesiones incompatibles con una descompensación diabética.

“Años de desidia y de abandono dejaron su huella”, afirmó Lanús en un video filmado en el Hospital Central que difundió en sus redes sociales para denunciar a la gestión de su antecesor. Consultados por LA NACIÓN, desde el municipio contestaron que todas las irregularidades que encontraron fueron denunciadas ante la Justicia apenas asumió Lanús. La presentación se radicó en la Unidad Funcional Área de Ejecución, Transición y Representación Ante Otros Fueros, a cargo de María del Gigante y en el Juzgado de Garantías Nº3, a cargo de Rodríguez Mentasty.

“Baños clausurados, goteras y humedades, techos caídos”, describió. Y sobre el el Hospital Central puntualizó: “Los pisos 5, 6 y 7 no están habilitados para su uso. Situaciones que debieran ser impensables en nuestro municipio”.

Mientras diferentes imágenes graficaban el deterioro del sistema de salud, el intendente dijo estar comprometido para “asegurar la calidad y la seguridad de cada uno de los pacientes y el personal de salud”.

En ese sentido, afirmó que desde el municipio están trabajando en “mejoras urgentes” para el Hospital Central de San Isidro. Y prometió: “Vamos a implementar turnos digitales, arreglar las escaleras, los baños y las instalaciones eléctricas, y poner en condiciones los tres pisos abandonados. Queremos brindar un entorno seguro para los pacientes del hospital y para nuestro valioso equipo de salud”.

“Nuestro sistema público de salud municipal debe recuperar su prestigio, volver a ser modelo y orgullo para todos. Estamos comprometidos a eso y sabemos que lo vamos a lograr”, completó.

Cuando asumí como Intendente, conté con tristeza el estado de deterioro de los hospitales.

Estamos trabajando en mejoras urgentes para el Hospital Central de San Isidro. Vamos a implementar turnos digitales, arreglar las escaleras, los baños y las instalaciones eléctricas, y… pic.twitter.com/0iqw8rESq4 — Ramón Lanús (@RamonLanus) May 21, 2024

Fuentes cercanas a Posse derivaron la consulta de este medio a Walter Pérez, concejal del bloque Unión Cívica Radical – Juntos San Isidro hasta 2025. “Estamos con los servicios más que cubiertos en nuestra gestión. Lo que está haciendo el actual intendente es echando responsabilidades a la anterior gestión. Pareciera que se le fueron acumulando los temas por haber puesto a un ingeniero a cargo [del área de Salud] y cuando no los puede resolver le echa la culpa a la anterior gestión. Lamentablemente es algo muy normal en los políticos argentinos, en vez de enfrentar las críticas lo que hace es echarle la culpa a los demás”, dijo Pérez a este medio.

Contestó, además, la acusación respecto a los tres pisos del Hospital Central. “Nunca se habilitaron. Parece que se enteró ahora. Cuando mudamos en 2003 el hospital al actual edificio se triplicaron las superficies. Aumentamos la cantidad de camas en el hospital, a más de una cama cada mil habitantes, que es superior a la que exige la Unión Europea”.

“Aumentar tres pisos no es solamente generar una cantidad de camas mayor, hay que contratar mayor cantidad de personal. La idea era trasladar la maternidad de San Isidro ahí. Está el proyecto, los planos, pero nunca lo pudimos concretar por cuestiones económicas. Priorizamos mejorar la guardia del hospital de niños. Incluso no sé si él lo va a poder habilitar”, agregó.

En el concejo

Lanús ya había apuntado contra la gestión anterior al inaugurar las sesiones del Concejo Deliberante de San Isidro el 6 de marzo pasado. “La administración anterior llevaba años de estancamiento. Y ese estancamiento fue derivando en un estado de situación que nos toca describir con tristeza”, dijo y afirmó que “el equipamiento médico de los tres hospitales es insuficiente, mal mantenido y demasiado anticuado”.

Sobre los otros dos centros médicos del distrito, Hospital Municipal Ciudad de Boulogne y Hospital Municipal Materno Infantil, el intendente describió: “Los grupos electrógenos funcionaban mal. En Boulogne no se da abasto a toda la demanda del hospital, y el del Materno Infantil se frenó en plena temporada de diciembre. Luego supimos que llevaba meses con una pieza que no funcionaba. Esa noche, los médicos y enfermeras tuvieron que usar respiradores manuales y terminamos agradeciendo no tener una tragedia”.

También ejemplificó el estado del sistema de salud con las dificultades en el protocolo de turnos. “En el Materno Infantil solo podían sacarse turnos en forma presencial. Es decir, una madre embarazada que vive en Boulogne, debía pedirse el día en su trabajo, conseguir quien cuide a sus hijos, y trasladarse combinando dos colectivos, para llegar y pedir turno para ir otro día a atenderse. Parece inverosímil que, en San Isidro del 2024, vivamos como si no hubiera llegado el teléfono fijo”, afirmó ese día.

“Hasta que nos fuimos [el 11 de diciembre pasado], los grupos electrógenos funcionaban perfectamente, no sé por qué él manifiesta eso. Si no se le hace el mantenimiento se rompen”, afirmó Pérez. Y agregó: “Vamos a empezar a pedir los informes correspondientes sobre cada una de las cosas que dijo en las sesiones. Queremos saber qué pasó en los últimos cinco meses”.

LA NACION