Macarena Posse, la hija del actual intendente, Gustavo, perdió contra su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Ramón Lanús

El sol brilla sobre los adoquines que rodean a la Catedral de San Isidro, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. En este municipio, uno de los más prósperos, una “dinastía” acaba de perder su hegemonía. Se trata de los Posse, un apellido que gobierna hace 40 años el distrito, pero dejará de hacerlo en diciembre de este año.

Allí, según cuentan los vecinos, la cosas no están “tan mal”, pero a su vez creen que en la provincia de Buenos Aires se han acostumbrado a nivelar hacia abajo. Por otro lado, muchos dicen que les parece un exceso que el actual intendente, Gustavo Posse, haya elegido a su hija, Macarena, de 28 años, para sucederlo cuando consideran que no se le conocen méritos suficientes para sentarse en la silla principal de la intendencia.

Los Posse perdieron la intendencia de San Isidro por primera vez en 40 años Tomás Cuesta

Federico, de 70 años, que dice tener un apellido muy conocido en San Isidro y por eso prefiere resguardarlo, señala que la gran crítica es que Gustavo no debería haber “abusado tanto” de su posición y tendría que haber construido un nuevo candidato que no sea su hija.

“La gente se cansó de la dinastía. Creo que no conocían bien a la hija y no la van a votar solo por portación de apellido. De todos modos, en San Isidro las cosas andan medianamente bien, no ganó Posse, pero sí ganó el otro candidato de Juntos por el Cambio”, señala Federico.

Felicitaciones @RamonLanus por la elección hecha en San Isidro. Ahora es el momento de aunar esfuerzos para garantizar la calidad de vida de todos los sanisidrenses, y así seguir construyendo juntos un San Isidro mejor para todos. — Gustavo Posse (@gustavoposse) August 14, 2023

San Isidro estuvo gobernado por Melchor Posse antes de la dictadura militar de 1976 y volvió al poder con el regreso de la democracia, en 1983. Mientras que Gustavo, actual intendente, dirige el municipio desde 1999.

Sin embargo, su hija, Macarena, ahora perdió la interna contra el candidato de Patricia Bullrich. El ganador de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), fue Ramón Lanús, que luego de una alianza con el partido vecinalista Con Vocación por San Isidro, que tiene como principal referente a la concejal y quintilliza Catalina Riganti, logró casi 4000 votos de diferencia sobre Posse. Las dos listas de Juntos por el Cambio lograron el 59,62%, con una amplia diferencia sobre Unión por la Patria, que apenas cosechó el 18%.

María Inés Reinoso, una jubilada de 75 años, asegura que en San Isidro se vive mucho mejor que en municipios del sur del conurbano Tomás Cuesta

María Inés Reinoso es una jubilada de 75 años, que se encuentra en la esquina de 9 de Julio y Avenida del Libertador. Ella ve el vaso lleno porque cuando compara la infraestructura sanisidrense con la de Guernica, en zona sur, donde vive su familia, nota que aquí se vive mejor.

“Si nos quejamos nosotros, qué le queda al resto. Acá hay salud, seguridad. San Isidro cambió mucho. Cuando yo llegué acá el bajo de San Isidro era un pastizal, todo se inundaba. Pero bueno, por supuesto siempre hay cosas para mejorar y evidentemente la gente prefirió, después de tantos años, votar a otro candidato y dar algo de alternancia”, realista Reinoso.

Por la calle se ven los carteles de propaganda de Macarena. Muchos se ríen al decir que, además de compartir el apellido, se parece físicamente a su padre, por lo que sería una versión casi idéntica a lo actual.

Luis Di Palma, de 52 años, que tiene un local de repuestos para autos cerca de La Cava, el barrio popular de San Isidro, reclama que en los últimos años el municipio ha descuidado muchos aspectos importantes, como la infraestructura y la capacidad para resolver los problemas diarios de la gente, como los trámites municipales.

Luis Di Palma, de 52 años, vive en San Isidro Tomás Cuesta

“Quise ponerme al día con unos impuestos, y fue imposible. Por otro lado muchas cosas que hacen se rompen a los dos minutos. Hacen obras caras y arreglos de veredas que no duran nada. Otro ejemplo es lo que sucedió con los globitos amarillos que pusieron en el piso para que los vehículos aminoren la velocidad. Esos globitos salieron una fortuna y luego sacaron la gran mayoría. Esas cosas no se entienden. En comparación con San Fernando, nuestro municipio vecino, San Isidro se quedó muy atrás. Por ejemplo, el Hospital está lindo, pero te dan un turno para dentro de tres meses”, describe Di Palma.

Walter Cucchiararo, un estilista de 57 años que también vive cerca de la Cava, reclama que, aunque dice haber hablado con Posse, no tuvo respuesta a sus pedidos. “Yo le pedí más seguridad porque vemos pibes que se drogan y nadie hace nada”, sostiene.

Walter Cucchiararo, un estilista de 57 años, reclama por mayor seguridad Tomás Cuesta

Por su parte, José Rondonela, que atiende un kiosco en San isidro, cree que la hija de Posse, tal vez, no “estuvo a la altura”. Pero asegura que él no sigue de cerca la política, prefiere mantenerse al margen para no “contaminarse” de tantas malas noticias.