Habló la hermana de uno de los dueños de la carnicería clausurada por las muertes de dos hombres tras comer achuras: “Sintió gusto amargo a los chinchulines”

Días después de conocerse los fallecimientos de dos hombres en Berazategui, internados por un cuadro de intoxicación por shigella y salmonella, la familiar de uno de los dueños de la carnicería clausurada en el caso, señalada como la responsable de vender mercadería en mal estado, se refirió al caso, admitió que conoce a una de las victimas pero se mostró confundida por el devenir de los hechos.

Laura es hermana de uno de los carniceros que trabaja en el local ubicado en las calles 131 y 29 y relató sobre lo ocurrido con Ariel, uno de los hombres fallecidos tras varios días de internación: “Nos criamos todos juntos, hace 40 años que vivimos acá. A nosotros nos sorprendió y nos dolió la muerte de Ariel”. Asimismo dio una versión del caso: “Dicen que compró carne y achuras acá, que después comieron en familia en la casa del hermano, que eran como 10, y se supone que le sintió gusto feo al chinchulín y no lo comió; y después se descompuso”.

En diálogo con C5N la mujer agregó: “Escuché ayer que había dicho que le sintió gusto amargo y que le dijo a la familia que no lo coma, pero él decía que tampoco lo comió; es raro. No sé bien qué paso, está todo en investigación ahora”.

Sobre lo sucedido en el local de su hermano, que fue cerrado por las autoridades del municipio, indicó: “Él creo que falleció el jueves pasado y acá vinieron el martes 17 de enero los de Bromatología, se llevaron muestras de carne y lo iban a analizar; ahí clausuraron el local porque no tenía los papeles me parece, que no estaba habilitado”.

Luego Laura afirmó que desde entonces no tienen novedades sobre el caso y que los trabajadores de Bromatología que se acercaron al negocio le dijeron a su hermano que estaba todo bien. “Es más, él ya tiene todos los papeles de la inmobiliaria para presentar el lunes y ver si ya puede abrir y habilitar”, remarcó.

