Habrá un nuevo hospital odontológico con siete consultorios en San Isidro

A partir de hoy, el partido de San Isidro cuenta con un nuevo Hospital Odontológico. El nuevo hospital municipal está ubicado en la avenida Santa Fe 487, en la localidad de Acassuso. El centro de salud cuenta con siete consultorios con equipos e instrumental de última generación y una capacidad operativa para atender unos 200 pacientes por día.

“La demanda de la atención odontológica crece en un contexto social en el cual cada vez más personas se vuelcan al sistema de salud público por diferentes motivos. Realmente, era necesario un hospital de estas características para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, explicó Posse.

El nuevo hospital municipal funciona de 8 a 17 y tiene las siguientes especialidades: Odontología General, Periodoncia, Endodoncia, Cirugía Dental, Prevención y Prótesis. De los siete consultorios, dos están destinados a la demanda espontánea y urgencias.

El hospital está equipado con sillones dentales de alta gama y consultorios con ergonometría inteligente Gentileza

“Este hospital viene a cristalizar el gran trabajo preventivo en salud bucal que desde hace años realizamos en jardines de infantes, colegios, campañas en vía pública, colonias de verano y centros de adultos mayores. Por el camino de la educación hemos logrado, por ejemplo, disminuir la aparición de caries dentales, siendo uno de los distritos de la Provincia con los índices más bajos de esta enfermedad bucodental”, señaló el intendente de San Isidro y precandidato a vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Posse.

Para trabajar en forma cómoda y eficiente, el hospital está equipado con sillones dentales de alta gama y consultorios con ergonometría inteligente diseñados para optimizar los movimientos del especialista durante su trabajo; teniendo en cuenta que la odontología es una profesión de gran exigencia física.

Andrea Hermann, directora del nuevo hospital, dijo a LA NACION: “Este hospital representa mucho, no solo por lo que es ediliciamente, ya que fue diseñado específicamente te para su función, y porque cuenta con recurso humano del más alto nivel y la última tecnología del mercado, sino porque representa una repuesta del municipio al vecino. Hacemos salidas a la calle permanentemente y sabemos lo que necesitan los vecinos: un servicio para todos”.

Posse inauguró el hospital esta mañana junto a la directora del establecimiento Andrea Hermann Gentileza

Tras la inauguración de hoy, el hospital comenzará a funcionar a partir de mañana con 14 profesionales, 7 por la mañana y 7 por la tarde. “Se pueden pedir turnos por teléfono al centro de atención telefónico (4707-1900) o presencialmente en el hospital”, dijo Hermann.

De acuerdo a la especialista, las consultas odontológicas más habituales en el municipio son por caries. “Se atienden muchas caries por guardia, no solo por el dolor, sino porque por distintas situaciones, no conseguir turno, miedo, etc., la gente lo posterga y hace que se atiendan por dolor en guardia”, dijo.

Es un orgullo anunciar la inauguración del Hospital Odontológico de San Isidro.



Este nuevo centro, el cuarto de gestión municipal dentro del distrito, contará con especialidades que van desde Odontología General, Periodoncia y Endodoncia, hasta Cirugía Dental, Prótesis y… pic.twitter.com/2R4OLfITxD — Gustavo Posse (@gustavoposse) July 17, 2023

Asimismo, el hospital cuenta con un área de Diagnóstico por imágenes con un monitor en los sillones dentales. Esto le permite al profesional de la salud observar una imagen en alta definición, algo de suma importancia para lograr una atención ágil y un diagnóstico preciso. También, hay un aula especial para brindar charlas para concientizar a la comunidad sobre diferentes temas relacionados al cuidado de la salud bucodental.

Nuevo equipamiento odontológico en el Hospital de Boulogne

Además, el municipio de San Isidro sumó esta tecnología en el servicio de Odontología del Hospital Municipal de Boulogne con la adquisición de sillones dentales de última generación que ofrecen ergonomía, cámaras intraorales con luz led y un monitor. También, se incorporó nuevo equipamiento como compresores dentales para producir el aire a los equipos y banquetas odontológicas para los profesionales.

