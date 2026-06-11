Hallan en el fondo del océano un “cementerio” de ballenas que alberga nuevas especies

NUEVA YORK (AP) - Equipos de científicos desenterraron comunidades de vida marina —incluidas medusas, gusanos tubícolas y ofiuras— que prosperan en un cementerio de ballenas de millones de años de antigüedad.

Estos cementerios se forman cuando los cadáveres de ballenas caen al fondo marino y se convierten en una importante fuente de alimento para las criaturas cercanas. Este, situado en hasta 7 kilómetros (23.000 pies) de profundidad en el sureste del océano Índico, abarca el área más grande y, hasta ahora, es el más profundo y antiguo hallado.

Cráneos fósiles de Ziphiidae procedentes de la Zona Diamantina (Global TREnD, IDSSE via AP)

El enorme tamaño de una ballena y la química particular de sus huesos son claves para la formación de estos singulares ecosistemas submarinos, señaló Xikun Song, biólogo del Instituto de Ciencia e Ingeniería de las Profundidades Marinas de la Academia China de Ciencias.

“Al mismo tiempo, la propia naturaleza del océano profundo hace que estos sitios sean excepcionalmente difíciles de localizar”, escribió Song en un correo electrónico.

Distribución y abundancia de fósiles y restos de ballenas en la Zona Diamantina (Global TREnD, IDSSE via AP)

Los investigadores exploraron los restos durante múltiples misiones en sumergibles de aguas profundas en 2023, en las que recolectaron muestras y mapearon la extensión del hallazgo. Encontraron cinco sitios con cadáveres y fósiles, incluidos cráneos pertenecientes a ballenas picudas y ballenas barbadas. Los huesos más antiguos datan de hace 5,3 millones de años.

Al alimentarse y vivir sobre los restos, se observó una gran diversidad de criaturas, desde pepinos de mar y langostas enanas hasta almejas de aguas profundas. Es probable que muchas de ellas sean especies que todavía no fueron documentadas, según los resultados publicados el miércoles en la revista Nature.

Durante inmersiones a 5610 metros de profundidad, se registró la caída de una ballena minke de 3 metros de largo (Global TREnD, IDSSE via AP)

“El número potencial de ejemplares es sencillamente asombroso”, comentó el paleontólogo Stephen Godfrey, del Calvert Marine Museum, en Maryland, quien no participó en la investigación.

Según los autores del estudio, varios factores se combinaron para preservar los huesos durante millones de años. Son lo suficientemente densos como para resistir el ataque de gusanos que se alimentan de huesos y están ubicados a tal profundidad que evitan quedar enterrados por sedimentos. Además, estaban recubiertos por una fina capa de minerales del agua de mar, lo que pudo haber frenado su deterioro.

Un hueso de ballena registrado durante la inmersión FDZ173 a 4625 metros de profundidad (Global TREnD, IDSSE via AP)

¿Por qué murieron tantas ballenas en este lugar? Es posible que ya vivieran en la zona y murieran por causas naturales. Algunas pudieron haber sucumbido al agotamiento o a enfermedades asociadas a la vida en aguas profundas. La forma del área, similar a una V, también pudo haber guiado los restos hasta ese punto, según plantean los investigadores.

Descubrimientos como este resultan clave porque permiten comprender cómo comunidades enteras logran sobrevivir en ambientes extremos y de difícil acceso.

Entre los hallazgos hay ocho costillas y varias vértebras torácicas de una ballena picuda (Global TREnD, IDSSE via AP)

El coautor del estudio y paleontólogo Giovanni Bianucci, de la Universidad de Pisa, señaló que estudiar estos cementerios “es fundamental para entender cómo la vida se adapta a condiciones tan extremas, no solo por la falta de luz y oxígeno, sino también por la presión extremadamente alta”.