Hay alerta amarilla por lluvias y vientos fuertes para este jueves 20 de agosto: las provincias afectadas

Tras una jornada en la que volvió a salir el sol en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 20 de agosto una serie de alertas amarillas por lluvias y vientos fuertes. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos “peligrosos” en algunos sectores.

La zona afectada por la alerta amarilla por lluvias comprende las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe. En estos puntos podrían aparecer fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Estas áreas están sujetas a posibles lluvias persistentes y se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual. Además, no se descarta la posibilidad de tormentas aisladas, principalmente en Misiones.

El mapa de alertas del SMN para la jornada

Ante este escenario, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por otra parte, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos fuertes, que alcanza a Río Negro y la zona costera de Buenos Aires, desde General Lavalle hasta Carmen de Patagones. En estas zonas se prevén velocidades aproximadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70.

En este marco, aconsejó no salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

El SMN también emitió el pronóstico para este jueves en el AMBA. En la ciudad de Buenos Aires la máxima será de 17°C y la mínima de 8°C. Por la mañana, el cielo estará nublado y con algo de niebla mientras que, a partir de la tarde, se despejará levemente. Para el viernes, se prevén condiciones similares.

El pronóstico del SMN para los próximos días en la Ciudad

Del mismo modo, en la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 17°C y la mínima, de 8°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado y las condiciones adversas seguirán durante los próximos días.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 24°C y 7°C en Catamarca; 16°C y 10°C en Chaco; 9°C y 4°C en Chubut; 22°C y 3°C en Córdoba; 16°C y 10°C en Corrientes; 17°C y 8°C en Entre Ríos; 17°C y 10°C en Formosa; 19°C y 3°C en Jujuy; 19°C y 4°C en La Pampa; y 25°C y 5°C en La Rioja.

Por otro lado, en Mendoza las temperaturas se mantendrán entre 22°C y 7°C; 17°C y 13°C en Misiones; 16°C y 9°C en Neuquén; 15°C y 6°C en Río Negro; 20°C y 3°C en Salta; 24°C y 6°C en San Juan; 23°C y 8°C en San Luis; 6°C y 0°C en Santa Cruz; 18°C y 8°C en Santa Fe; 22°C y 6°C en Santiago del Estero; 3°C y -2°C en Tierra del Fuego; y 24°C y 7°C en Tucumán.