Hay alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes para este miércoles 10 de junio: las provincias afectadas

Luego de un inicio de semana húmedo y con condiciones inestables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes para este miércoles 10 de junio que afecta a ocho provincias del país por presencia de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que la alerta por nevadas alcanza las provincias de San Juan, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego, donde se esperan nevadas de intensidad moderada a localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Ante esta situación, desde el SMN recomendaron evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

La zona cordillerana, la más castigada de la jornada

Por otra parte, la alerta amarilla por vientos fuertes alcanza las provincias de Catamarca, La Rioja, Chubut y Santa Cruz. Según detalló el ente, esta región será afectada por será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Frente a esta serie de fenómenos, el organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para evitar mayores inconvenientes:

Evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes

Tener precaución al conducir.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

El SMN también emitió el pronóstico para este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde se espera que el paisaje gris se extienda por toda la jornada.

La situación climática durante la semana en la Ciudad

Para este miércoles, el organismo informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima que comenzó en 11°C y una máxima que llegará a los 15 grados. Hasta el mediodía, la probabilidad de precipitación será del 0%, mientras que desde la tarde y hasta el final del día descenderá al 40%.

Para el jueves, el pronóstico anticipó que la llegada de vientos del sur provocará un leve descenso de las temperaturas y alejará las probabilidades de lluvias.

En la provincia de Buenos Aires se prevé un escenario similar, con una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 15°C. Durante la mañana y el mediodía se registrarían chaparrones aislados. Según el pronóstico extendido, desde el miércoles y durante el resto de la semana no se esperan precipitaciones y los vientos llegarán hasta los 22 kilómetros por hora.

En tanto, el SMN pronosticó temperaturas máximas y mínimas de 19°C y 11°C en Córdoba; 16°C y 13°C en Tucumán; 19°C y 15°C en Santa Fe; 19°C y 15°C en Entre Ríos; 15°C y 12°C en Jujuy; 15°C y 13°C en Salta; 21°C y 15°C en Misiones; 17°C y 12°C en La Rioja; y 20°C y 15°C en Santiago del Estero. Por su parte, se esperan máximas y mínimas de 12°C y 9°C en San Luis; 15°C y 9°C en San Juan; 12°C y 9°C en Mendoza; 12°C y 8°C en Río Negro; 11°C y 4°C en Chubut; y 7°C y 1°C en Santa Cruz.