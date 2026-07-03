Hay alerta naranja y amarilla por frío extremo, vientos y viento zonda para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por frío extremo y alertas amarillas por frío extremo, vientos y viento zonda para este viernes 3 de julio. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que habrá 21 provincias afectadas por estas advertencias. Este nivel de alerta amarilla, según el SMN, implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Rige una alerta naranja por frío extremo en sectores de la provincia de Buenos Aires. Además, hay una alerta amarilla por frío extremo para la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco, el este de Jujuy y Santiago del Estero.

Rige una alerta amarilla por vientos para el oeste de Salta, Catamarca, La Rioja, el noroeste de San Juan y un sector del noroeste de Tucumán. Según informó el SMN, el área será afectada por vientos del noroeste con velocidades de entre 60 y 75 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 130 kilómetros por hora. Esta situación puede provocar reducción de la visibilidad.

Frente a esta alerta, el organismo recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes y extremar las precauciones al conducir.

También rige una alerta amarilla por viento zonda para el centro de La Rioja, una zona del norte de San Juan, una zona del centro de Catamarca, un sector del noroeste de Tucumán y una zona del centro de Salta. El SMN indicó que el área puede ser afectada por viento zonda con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

En este caso, el SMN aconseja evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, asegurar los objetos que puedan volarse, conducir con precaución, hidratarse, proteger los ojos y la nariz del polvo con anteojos y barbijo y no encender fuego.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

En la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de -1°C y una máxima de 10°C. Durante la mañana y el mediodía el cielo estará algo nublado, mientras que por la tarde y la noche se prevé que esté parcialmente nublado. Además, durante el mediodía y la tarde se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora. El sábado se registraría una leve suba de la temperatura y el domingo se pronostican lluvias aisladas durante la segunda mitad del día.

En la provincia de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de -4°C y una máxima de 10°C. Al igual que en la Ciudad, durante la mañana y el mediodía el cielo estará algo nublado y por la tarde y la noche se presentará parcialmente nublado. El sábado no se esperan precipitaciones y el domingo se pronostica neblina hasta el mediodía y lluvias aisladas a partir de la tarde.

En Córdoba se pronostica una mínima de -1°C y una máxima de 8°C; Tucumán, 5°C y 9°C; Santa Fe, -2°C y 10°C; Entre Ríos, -2°C y 10°C; Jujuy, 2°C y 8°C; Salta, 1°C y 8°C; Misiones, 7°C y 13°C; y La Rioja, 4°C y 9°C.

Por su parte, Santiago del Estero registrará una mínima de 3°C y una máxima de 12°C; San Luis, 2°C y 9°C; San Juan, -1°C y 9°C; Mendoza, -1°C y 6°C; Río Negro, -3°C y 8°C; Chubut, 0°C y 7°C; y Santa Cruz, 2°C y 5°C.