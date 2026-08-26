Hay alerta naranja y amarilla por lluvias, nevadas, vientos y Zonda para este miércoles 26 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por lluvias, nevadas, vientos y Zonda para este miércoles 26 de agosto. Según precisó el organismo, habrá diez provincias afectadas. El nivel naranja implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por lluvias regirá en el oeste de Neuquén, donde se esperan precipitaciones fuertes y persistentes. Los valores acumulados oscilarán entre 50 y 70 milímetros durante todo el período de alerta, aunque podrían superarse de manera local. En las zonas más elevadas no se descarta la caída de nieve.

A su vez, habrá alerta amarilla por lluvias en el sur de Mendoza y de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. En estas áreas se prevén lluvias persistentes, con valores acumulados de entre 30 y 50 milímetros durante el período de alerta, que podrían ser mayores en algunos puntos. En las zonas de mayor altura también podría nevar.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 26 de agosto SMN

Ante estas advertencias por lluvias, el SMN recomienda salir solo si es necesario, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas. También aconseja cortar el suministro eléctrico si entra agua en la vivienda y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.

Por otra parte, rige una alerta naranja por nevadas en el oeste de Mendoza. El área será afectada por nevadas fuertes y persistentes, con acumulaciones de entre 60 y 150 centímetros durante todo el período de alerta. El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, que podrían reducir la visibilidad debido a la nieve en suspensión.

La alerta amarilla por nevadas alcanzará el oeste de San Juan, el sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. En estas zonas, la nieve acumulada podría alcanzar valores de entre 30 y 60 centímetros. También se esperan vientos intensos y una posible reducción de la visibilidad por la nieve en suspensión.

Frente a a esta alerta, el organismo recomienda salir solo si es imprescindible y circular únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve. Además, aconseja revisar techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos no perecederos, agua potable, mantas, linternas y medicamentos.

En cuatro provincias rigen alertas por lluvias Getty Images

En tanto, habrá alerta amarilla por vientos en el oeste de Catamarca, una zona del sur de Salta, el oeste de Tucumán, el oeste y el sur de La Rioja, el noroeste de San Luis, el oeste de San Juan y de Mendoza, Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. Se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Ante la esta advertencia, el SMN aconseja evitar salir, retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados, cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de marquesinas, carteles publicitarios, árboles y postes. También recomienda conducir con precaución.

Finalmente, la alerta amarilla por viento Zonda afectará sectores de Mendoza, San Juan, el centro de La Rioja y el centro de Catamarca. El fenómeno tendrá velocidades de entre 40 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad.

Ante la alerta amarilla por viento Zonda, el organismo recomienda evitar salir mientras se desarrolla el fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados. También aconseja mantenerse hidratado, proteger los ojos y la nariz con anteojos y barbijo y no encender fuego.

El tiempo en CABA

Para este miércoles, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 19°C. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana, parcialmente nublado al mediodía y por la tarde, y nublado durante la noche. Para el jueves se prevé una leve baja de la temperatura y precipitaciones durante casi toda la jornada, excepto por la noche.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 18°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado durante la mañana, parcialmente nublado al mediodía y por la tarde, y nublado durante la noche. Para el jueves se esperan tormentas durante la mañana y el mediodía, acompañadas por vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Las condiciones meteorológicas se estabilizarían el viernes, cuando ya no se prevén precipitaciones.

En tanto, en Córdoba se esperan 12°C de mínima y 22°C de máxima; en Tucumán, 11°C y 28°C; en Santa Fe, 10°C y 23°C; en Entre Ríos, 10°C y 23°C; en Jujuy, 8°C y 27°C; en Salta, 8°C y 29°C; y en Misiones, 16°C y 27°C, respectivamente.

Por su parte, en La Rioja se prevén 14°C de mínima y 28°C de máxima; en Santiago del Estero, 14°C y 30°C; en San Luis, 12°C y 25°C; en San Juan, 12°C y 29°C; en Mendoza, 11°C y 25°C; en Río Negro, 10°C y 18°C; en Chubut, 8°C y 18°C; y en Santa Cruz, 1°C y 6°C.