Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este miércoles 21 de octubre: las provincias afectadas

Tras una jornada de martes en la que el sol volvió a aparecer brevemente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este miércoles 21 de octubre se prevé nubosidad en esta zona y emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos Zonda para distintas regiones del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectada por las tormentas -donde rige el aviso de nivel naranja- son el sur de San Luis y el centro de Mendoza. En estos casos esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

En estas áreas, las tormentas pueden estar acompañadas por abundante precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo de diversos tamaños. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 50 milímetros.

En esta línea, el Servicio Meteorológico indicó que la advertencia amarilla por tormentas alcanza a Misiones, Corrientes, Formosa, Santa Fe, La Pampa, y Neuquén. En estos casos, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 15 y 35 milímetros.

Mapa de alertas para este miércoles

A partir de esa situación, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por otra parte, el organismo emitió una alerta amarilla por lluvias, que afecta a Río Negro y Chubut. Pueden ser de variada intensidad, con probabilidad de tormentas ocasionales, y se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros.

Por último, la advertencia amarilla por vientos Zonda llega a Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, donde se prevén velocidades aproximadas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. “Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas”, señalaron.

El tiempo en el AMBA

El SMN también emitió el pronóstico para este miércoles en la ciudad de Buenos Aires y advirtió que se prevé una jornada inestable. La mínima será de 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C, el cielo estará mayormente nublado y a la noche se esperan chaparrones. A su vez, los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una mínima de 12°C y una máxima de 20°C. El cielo estará mayormente nublado durante todo el día y por la noche habrá chaparrones. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 31 kilómetros por hora y la humedad será del 59%.

En tanto, emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 30°C y 16°C en Catamarca; 26°C y 17°C en Chaco; 14°C y 10°C en Chubut; 24°C y 14°C en Córdoba; 26°C y 17°C en Corrientes; 22°C y 14°C en Entre Ríos; 27°C y 18°C en Formosa; 27°C y 10°C en Jujuy; y 17°C y 12°C en La Pampa.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 30°C y 16°C en La Rioja; 22°C y 11°C en Mendoza; 28°C y 15°C en Misiones; 19°C y 12°C en Neuquén; 18°C y 13°C en Río Negro; 27°C y 11°C en Salta; 26°C y 12°C en San Juan; 25°C y 11°C en San Luis; 12°C y 2°C en Santa Cruz; 22°C y 14°C en Santa Fe; 29°C y 16°C en Santiago del Estero; 11°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 27°C y 14°C en Tucumán.