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Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este miércoles 21 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en distintas regiones; en la ciudad de Buenos Aires la máxima será de 21°C

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Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este miércoles 21 de octubre: las provincias afectadas
Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este miércoles 21 de octubre: las provincias afectadas

Tras una jornada de martes en la que el sol volvió a aparecer brevemente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este miércoles 21 de octubre se prevé nubosidad en esta zona y emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos Zonda para distintas regiones del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectada por las tormentas -donde rige el aviso de nivel naranja- son el sur de San Luis y el centro de Mendoza. En estos casos esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

En estas áreas, las tormentas pueden estar acompañadas por abundante precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo de diversos tamaños. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 50 milímetros.

En esta línea, el Servicio Meteorológico indicó que la advertencia amarilla por tormentas alcanza a Misiones, Corrientes, Formosa, Santa Fe, La Pampa, y Neuquén. En estos casos, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 15 y 35 milímetros.

Mapa de alertas para este miércoles
Mapa de alertas para este miércoles

A partir de esa situación, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por otra parte, el organismo emitió una alerta amarilla por lluvias, que afecta a Río Negro y Chubut. Pueden ser de variada intensidad, con probabilidad de tormentas ocasionales, y se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros.

Por último, la advertencia amarilla por vientos Zonda llega a Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, donde se prevén velocidades aproximadas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. “Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas”, señalaron.

El tiempo en el AMBA

El SMN también emitió el pronóstico para este miércoles en la ciudad de Buenos Aires y advirtió que se prevé una jornada inestable. La mínima será de 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C, el cielo estará mayormente nublado y a la noche se esperan chaparrones. A su vez, los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires
El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una mínima de 12°C y una máxima de 20°C. El cielo estará mayormente nublado durante todo el día y por la noche habrá chaparrones. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 31 kilómetros por hora y la humedad será del 59%.

En tanto, emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 30°C y 16°C en Catamarca; 26°C y 17°C en Chaco; 14°C y 10°C en Chubut; 24°C y 14°C en Córdoba; 26°C y 17°C en Corrientes; 22°C y 14°C en Entre Ríos; 27°C y 18°C en Formosa; 27°C y 10°C en Jujuy; y 17°C y 12°C en La Pampa.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 30°C y 16°C en La Rioja; 22°C y 11°C en Mendoza; 28°C y 15°C en Misiones; 19°C y 12°C en Neuquén; 18°C y 13°C en Río Negro; 27°C y 11°C en Salta; 26°C y 12°C en San Juan; 25°C y 11°C en San Luis; 12°C y 2°C en Santa Cruz; 22°C y 14°C en Santa Fe; 29°C y 16°C en Santiago del Estero; 11°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 27°C y 14°C en Tucumán.

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