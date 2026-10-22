Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y Zonda para este jueves 22 de octubre: las provincias afectadas

Tras una jornada en la que el sol volvió a decir presente por intervalos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para este jueves 22 de octubre se prevé un día nublado y emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos Zonda en distintas regiones del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia naranja por tormentas alcanza al extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Neuquén y Río Negro. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros, donde podrían ser superados de forma puntual.

Por el mismo fenómeno, pero de nivel amarillo, se mantienen en alerta las regiones de Corrientes, Misiones, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, Río Negro, el área cordillerana de Neuquén y el área central de la provincia de Buenos Aires.

Las provincias afectadas durante esta jornada

Asimismo, el organismo emitió una alerta amarilla por lluvias, que afecta a la provincia la región este de Chubut y a Río Negro. Pueden ser de variada intensidad, con probabilidad de tormentas ocasionales, y se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros.

A partir de esa situación, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por último, la advertencia amarilla por vientos fuertes y Zonda comprende a Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, donde se prevén velocidades aproximadas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. “Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas”, señalaron.

El tiempo en el AMBA

El SMN también emitió el pronóstico para este jueves en la ciudad de Buenos Aires y advirtió que se prevé una jornada inestable. La mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C, el cielo estará mayormente nublado y a partir de la tarde se esperan chaparrones con actividad eléctrica. A su vez, los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El agua volverá a decir presente en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una mínima de 12°C y una máxima de 20°C. El cielo estará mayormente nublado durante todo el día y por la noche habrá chaparrones. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 31 kilómetros por hora y la humedad será del 59%. No se descarta la caída de granizo.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 30°C y 17°C en Catamarca; 26°C y 18°C en Chaco; 14°C y 10°C en Chubut; 24°C y 12°C en Córdoba; 26°C y 18°C en Corrientes; 22°C y 15°C en Entre Ríos; 27°C y 19°C en Formosa; 27°C y 10°C en Jujuy; y 17°C y 12°C en La Pampa.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 28°C y 15°C en La Rioja; 19°C y 10°C en Mendoza; 28°C y 17°C en Misiones; 19°C y 12°C en Neuquén; 18°C y 13°C en Río Negro; 27°C y 6°C en Salta; 25°C y 12°C en San Juan; 24°C y 11°C en San Luis; 12°C y -1°C en Santa Cruz; 22°C y 15°C en Santa Fe; 29°C y 17°C en Santiago del Estero; 11°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 27°C y 14°C en Tucumán.