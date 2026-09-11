Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y viento para este viernes 11 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 11 de septiembre varias alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas, nevadas y vientos fuertes, que alcanzan a 22 provincias. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar temperaturas “muy peligrosas” en algunos sectores.

La alerta naranja por tormentas regirá en Misiones, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero. Dicho distrito será afectado por fuertes lluvias. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, granizo y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual.

Por otro lado, el mismo fenómeno pero de nivel amarillo estará vigente para Formosa, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Córdoba, La Rioja y San Luis. Esas provincias serán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos breves, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Las regiones afectadas

Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado en caso de encontrarse al aire libre.

A su vez, la alerta amarilla por vientos afecta a las provincias de Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán, San Luis, San Juan, La Pampa y el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. En el área cordillerana se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos.

Ante este panorama, el organismo aconseja evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También recomienda no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y conducir con precaución.

Además, el alerta por Zonda se prevé para Salta. Allí se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones muy secas.

Por esta previsión, el ente que depende del Ministerio de Defensa recomienda evitar salir mientras se desarrolla el fenómeno y cerrar puertas y ventanas para impedir la entrada de polvo y aire caliente.

En otro orden, la alerta naranja por nevadas estará vigente para el extremo sur de Mendoza, la franja central de Neuquén y Chubut. En esas zonas cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros y no se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas más bajas. En cambio, en la zona de meseta se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 30 centímetros.

Para el mismo fenómeno pero de nivel amarillo, el alerta corre para Río Negro, Mendoza y Chubut. En pos de imponerse a las adversidades climáticas, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se prevé un día totalmente nublado. La mínima será de 11°C y la máxima de 18°C. También será una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la humedad será del 70%. La probabilidad de lluvias asciende a un 40% durante la noche.

La situación en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, se emitió un pronóstico similar, con una mínima de 10°C y una máxima de 20°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado y los chaparrones tendrían lugar recién en el epílogo de la jornada.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 23°C y 12°C en Catamarca; 27°C y 12°C en Chaco; 14°C y 3°C en Chubut; 24°C y 10°C en Córdoba; 26°C y 13°C en Corrientes; 22°C y 8°C en Entre Ríos; 27°C y 17°C en Formosa; y 22°C y 14°C en Jujuy.

Por otro lado, en La Pampa las temperaturas se mantendrán entre 21°C y 2°C; 24°C y 12°C en La Rioja; 19°C y 7°C en Mendoza; 26°C y 17°C en Misiones; 18°C y 1°C en Neuquén; 18°C y 3°C en Río Negro; 21°C y 9°C en Salta; 22°C y 7°C en San Juan; 21°C y 8°C en San Luis; 4°C y -4°C en Santa Cruz; 22°C y 7°C en Santa Fe; 25°C y 13°C en Santiago del Estero; 0°C y -3°C en Tierra del Fuego; y 20°C y 12°C en Tucumán.