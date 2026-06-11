Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas para este jueves 11 de junio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 11 de junio una serie de alertas naranjas y amarillas por nevadas, tormentas y vientos fuertes, que rigen en ocho provincias del país. En este sentido, declaró que se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que la alerta naranja por nevadas alcanza a las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut donde se esperan nevadas fuertes, con valores de nieve acumulada entre 40 y 60 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. En las zonas más altas, la situación podrá estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco. En zonas mas bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

Ante este escenario, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener a la población protegida:

Evitar actividades al aire libre.

Prever una reserva adicional de víveres y agua potable en caso de abandonar tu hogar.

Cortar el suministro eléctrico y el gas.

Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Permanecer en tu vehículo, no intentes caminar para alejarte del temporal.

En cambio, la alerta amarilla por vientos fuertes rige para las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Según detalló el ente, esta región será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

El Norte y la Patagonia, entre las áreas más afectadas

Frente a esta serie de fenómenos, el organismo nacional compartió una serie de recomendaciones para evitar mayores inconvenientes: Evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener precaución al conducir.

La advertencia amarilla por tormentas, en tanto, corre para las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Misiones. Esas áreas serán afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 50 y 70 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Por este motivo, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El tiempo en el AMBA

El SMN también emitió el pronóstico para este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se espera que el cielo gris se sostenga durante todo el día. El organismo informó que la temperatura en la Ciudad oscilará entre una mínima de 10°C y una máxima que llegará a los 17°C. Hasta el mediodía, la probabilidad de precipitación será del 40%, mientras que desde la tarde y hasta el final del día descenderá al 0%.

El clima en la Ciudad para las próximas jornadas

En la provincia de Buenos Aires se prevé un escenario similar, con una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 15°C. Durante la mañana y el mediodía se registrarían chaparrones aislados. Según el pronóstico extendido, desde el miércoles y durante el resto de la semana no se esperan precipitaciones y los vientos llegarán hasta los 22 kilómetros por hora.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 18°C y 11°C en Catamarca; 21°C y 13°C en Chaco; 10°C y 4°C en Chubut; 17°C y 10°C en Córdoba; 21°C y 13°C en Corrientes; 19°C y 10°C en Entre Ríos; 22°C y 14°C en Formosa; 20°C y 8°C en Jujuy; 16°C y 9°C en La Pampa; y 17°C y 10°C en La Rioja.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 15°C y 7°C en Mendoza; 22°C y 13°C en Misiones; 11°C y 7°C en Neuquén; 14°C y 7°C en Río Negro; 17°C y 8°C en Salta; 14°C y 6°C en San Juan; 13°C y 9°C en San Luis; 6°C y 1°C en Santa Cruz; 19°C y 10°C en Santa Fe; 20°C y 12°C en Santiago del Estero; 5°C y -1°C en Tierra del Fuego; y 17°C y 12°C en Tucumán.