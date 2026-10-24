Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos y Zonda para este sábado 24 de octubre: las provincias afectadas

Tras una serie de jornadas signadas por la inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para este sábado 24 de octubre se prevé otro día nublado y con posibles chaparrones. Además, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias, nevadas y vientos en distintas regiones del país.

De acuerdo con el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia naranja por tormentas alcanza a las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe y Mendoza. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 60 y 100 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Por el mismo fenómeno, pero de nivel amarillo, se mantienen en alerta las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Neuquén. En esas localidades se prevén chaparrones de variada intensidad, algunos localmente fuertes o puntualmente severos. Los valores de precipitación acumulada se esperan entre 40 y 70 milímetros.

Las provincias bajo alerta durante esta jornada

Ante este escenario, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

En tanto, el aviso de nivel amarillo por vientos abarca a Salta, Catamarca, y Jujuy. En estas regiones se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Para la provincia de Salta también rige un alerta amarilla por Zonda: en ese distrito las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con rachas que pueden superar los 70. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, “un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas”.

A partir de este cuadro, el organismo meteorológico sugirió evitar salir al momento del fenómeno, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, conducir con precaución, hidratarse y proteger tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo, no encender fuego.

El tiempo en el AMBA

El SMN también emitió el pronóstico para este sábado en la ciudad de Buenos Aires y advirtió que se prevé una jornada con muchas nubes y poco sol, donde la mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 19°C. El cielo estará mayormente encapotado y, a partir de la tarde, se esperan chaparrones y vientos que tendrán velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Se prevé un cuadro de inestabilidad de cara al fin de semana en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires se espera una mínima de 11°C y una máxima de 20°C. El cielo estará completamente nublado durante toda la jornada y desde la tarde habrá chaparrones aislados. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 35 kilómetros por hora y la humedad superará el 50%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 27°C y 17°C en Catamarca; 32°C y 19°C en Chaco; 10°C y 8°C en Chubut; 22°C y 15°C en Córdoba; 31°C y 19°C en Corrientes; 24°C y 19°C en Entre Ríos; 35°C y 19°C en Formosa; 30°C y 20°C en Jujuy; y 18°C y 11°C en La Pampa.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 27°C y 18°C en La Rioja; 18°C y 12°C en Mendoza; 28°C y 18°C en Misiones; 15°C y 11°C en Neuquén; 15°C y 10°C en Río Negro; 26°C y 18°C en Salta; 22°C y 13°C en San Juan; 19°C y 12°C en San Luis; 14°C y 2°C en Santa Cruz; 24°C y 18°C en Santa Fe; 24°C y 22°C en Santiago del Estero; 12°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 24°C y 20°C en Tucumán.