Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos y Zonda para este viernes 23 de octubre: las provincias afectadas

Tras una serie de jornadas nubladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para este viernes 23 de octubre se prevé un día encapotado y lluvioso, con posible actividad eléctrica. Además, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, vientos y Zonda en distintas regiones del país.

A partir del último informe publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia naranja por tormentas alcanza a las provincias de Neuquén y Río Negro. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Las provincias alertadas para esta jornada

Por el mismo fenómeno, pero de nivel amarillo, se mantienen en alerta las regiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Chaco, Mendoza, Neuquén y Río Negro. En esas localidades se prevén chaparrones de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Los valores de precipitación acumulada se esperan entre 40 y 70 milímetros.

Considerando este panorama, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Al cierre y por vientos fuertes, el ente meteorológico emitió un alerta amarillo para las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. Este fenómeno puede causar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones atmosféricas muy secas.

Con el objetivo de prevenir eventualidades, el SMN sugirió evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

El SMN también emitió el pronóstico para este viernes en la ciudad de Buenos Aires y advirtió que se prevé una jornada gris, donde la mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 20°C. El cielo estará mayormente nublado y, a partir de la mañana, se esperan chaparrones con actividad eléctrica y vientos que tendrán velocidades aproximadas de entre 25 y 32 kilómetros por hora.

El finde en territorio porteño estará signado por el agua

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una mínima de 12°C y una máxima de 20°C. El cielo estará completamente nublado durante toda la jornada y por la noche habrá chaparrones. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 35 kilómetros por hora y la humedad superará el 50%. No se descarta la caída de granizo.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 30°C y 23°C en Catamarca; 29°C y 19°C en Chaco; 12°C y 8°C en Chubut; 25°C y 15°C en Córdoba; 28°C y 20°C en Corrientes; 24°C y 15°C en Entre Ríos; 31°C y 21°C en Formosa; 31°C y 16°C en Jujuy; y 16°C y 11°C en La Pampa.

Por otro lado, en La Rioja las temperaturas se mantendrán entre 29°C y 18°C; 24°C y 13°C en Mendoza; 25°C y 19°C en Misiones; 16°C y 12°C en Neuquén; 18°C y 11°C en Río Negro; 31°C y 12°C en Salta; 27°C y 15°C en San Juan; 23°C y 13°C en San Luis; 15°C y 3°C en Santa Cruz; 25°C y 16°C en Santa Fe; 30°C y 18°C en Santiago del Estero; 12°C y 2°C en Tierra del Fuego; y 29°C y 17°C en Tucumán.