“Hay títulos que cambian historias”: la nueva gala de Cimientos para recaudar fondos e impulsar la educación

“Cuando escucho a los jóvenes que pasaron por algunos de nuestros programas, pienso que sin ellos no estaría hoy en el lugar donde quiero estar, porque ellos cambiaron mi vida”. En un discurso en el que no faltó lugar para la emoción, Alejandro Berardi, el nuevo presidente de la Fundación Cimientos, recibió a los asistentes a otra edición de su tradicional “Noche Cimientos”, bajo el lema “Hay títulos que cambian historias”.

El evento anual de recaudación de fondos reunió en La Rural a referentes del sector público, la sociedad civil, el sector privado, el ámbito académico y la cooperación internacional. La iniciativa puso el foco en una problemática persistente: en la Argentina, solo tres de cada diez chicos en situación de vulnerabilidad logran completar el nivel secundario sin repetir ni abandonar la escuela.

En ese contexto, actualmente el trabajo de la fundación alcanza a más de 8000 estudiantes en 460 escuelas de todo el país. Berardi dedicó buena parte de sus palabras a repasar, precisamente, los principales programas que impulsa Cimientos.

La noche anual de recaudación de fondos de la Fundación Cimientos, en La Rural Hernan Zenteno - La Nacion

Mencionó “Futuros Egresados”, que acompaña a jóvenes para que completen la escuela secundaria, y el programa de becas universitarias destinado a quienes continúan estudios superiores. También habló de la “Red de Egresados”, que busca tender puentes entre la escuela y el empleo formal. Se refirió al programa “Escuelas que Acompañan”, lanzado hace aproximadamente cinco años, que trabaja con docentes y equipos directivos para fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes.

Asimismo, presentó el nuevo programa “Transformación Digital”, una herramienta que permite mejorar el seguimiento de las trayectorias escolares y optimizar la información disponible sobre los estudiantes, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento educativo.

“Antes de despedirme, los quiero invitar a sumarse como donantes. Y hoy tenemos algo especial: quienes se sumen por primera vez como donantes mensuales, o quienes ya colaboran y decidan aumentar su aporte, se llevarán una réplica oficial de la camiseta de la selección argentina”, propuso Berardi a los presentes.

Las palabras de Alejandro Berardi durante la gala anual Fabián Malavolta - LA NACION

Lo escuchaban, entre otros invitados, Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la Nación; Julio Cordero, secretario nacional de Trabajo; el canciller Pablo Quirno; Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia; Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de la ciudad; Alicia Fregonese, diputada nacional y presidenta de la Comisión de Educación, y el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg. También, ministros de Educación de distintas provincias y representantes del sector empresarial y de organizaciones de la sociedad civil. Entre ellos, Diego Paniagua, director general de Arcos Dorados Argentina; Juan José Cruces, rector de la Universidad Torcuato Di Tella, y Luciano Laspina, exdiputado y presidente de Cippec.

Este año, la campaña de Cimientos propuso un paralelismo entre la pasión que despierta una Copa del Mundo y la importancia de garantizar la terminalidad educativa.

“Estamos a dos días del Mundial y se nos ocurrió que el lema de nuestra noche podía ser ‘Hay títulos que cambian historias’. Porque el Mundial es algo que une a toda la sociedad: todos festejamos, alentamos y nos inspira alcanzar un título. El egreso efectivo de los adolescentes que terminan la escuela secundaria tiene que ser un triunfo colectivo, algo que celebremos entre todos y que todos impulsemos para que se logre en equipo”, explicó la directora ejecutiva de Cimientos, Mercedes Méndez Ribas, a LA NACION antes del inicio del evento.

Los ministeros Pablo Quirno y Sandra Pettovello Hernan Zenteno - La Nacion

El exdiputado Laspina y el juez Rosenkrantz Hernan Zenteno - La Nacion

Para la directora, uno de los principales desafíos es instalar la educación como una prioridad inmediata y no como una promesa lejana. “La educación no está en la agenda pública. Está en boca de todo el mundo como algo del futuro. Y cuando uno piensa que algo pertenece al futuro, parece que es un compromiso de otros, algo que se va a resolver en algún momento. Sin embargo, es un tema del presente y tenemos que ponerlo en agenda. Por eso hablamos de esto en eventos como este, que tienen mucha visibilidad. Tiene que ser ahora, porque un chico de 15 o 16 años no puede pensar en el futuro: los adolescentes piensan en el presente”, señaló.

Y sumó: “Esta noche quiero, en primer lugar, sumar más multiplicadores a nuestra causa y, en segundo lugar, poner a la educación en agenda”.

A las 20 comenzó el evento. Tomó la palabra Méndez Ribas y destacó: “En la Argentina de hoy, más del 42% de los adultos no terminó la escuela secundaria. Más del 42%. Pensemos por un momento lo que significa esa cifra. Sabemos que la probabilidad de acceder a un empleo formal es el doble para quien tiene título secundario que para quien no lo tiene. El doble”.

Mercedes Méndez Rivas, directora ejecutiva de la Fundación Cimientos Hernan Zenteno - La Nacion

Y continuó: “Cuando las oportunidades educativas son desiguales, también se vuelven desiguales las oportunidades de construir un proyecto de vida, acceder a un trabajo de calidad y ejercer plenamente la propia autonomía. Por eso existe Cimientos”.

La directora también compartió los avances de los programas que la fundación desarrolla desde 1997. “Somos pioneros en el acompañamiento de trayectorias educativas de adolescentes y jóvenes, con foco en el desarrollo de habilidades socioemocionales”, afirmó.

Según destacó, el 83% los egresados, estudia, trabaja o combina ambas actividades un año después de finalizar la secundaria.

“Detrás de cada porcentaje hay una historia. Hay una cara. Hay una familia. Hay un adolescente o un joven que alguna vez dudó de llegar y que hoy sostiene en sus manos algo mucho más grande que un papel: un título. Una puerta que se abre. Una oportunidad. Una historia que cambia. Por eso hoy decimos, más convencidos que nunca, que hay títulos que cambian historias. Y este no es solo el lema de esta noche. Es el motor que nos impulsa todos los días”, describió.

Egresados con la asistencia de la Fundación Cimientos Hernan Zenteno - La Nacion

Al finalizar su discurso, agradeció a la presidenta saliente de la fundación, María Julia Tramutola; a la vicepresidenta saliente, Mariana Fonseca. Luego tomó la palabra Berardi, que también agradeció a Tramutola y Fonseca, antes de brindar su discurso e invitar a todos a colaborar con la recaudación de fondos.

A continuación, se proyectó un video que con el paralelismo entre el Mundial de fútbol y la educación. Las imágenes alternaron escenas de la final entre la Argentina y Francia en Qatar 2022 con estudiantes en sus escuelas. “Hay partidos que mira el mundo entero y hay otros que casi nadie ve, pero se juegan todos los días. Son partidos silenciosos, largos, que no se disputan dentro de una cancha sino en el aula. Se juegan entre la incertidumbre y la oportunidad, entre el presente y el futuro. Entre lo que parecía imposible y lo que puede llegar a ser. Ese futuro no cae del cielo. No se logra con una gambeta. No se improvisa. Se construye con mucho esfuerzo y en equipo, porque nadie llega solo. Y cuando ese equipo se encuentra y sale a la cancha, algo extraordinario sucede”, contó el video.

Tras el agradecimiento de Méndez Rivas a las personas y empresas que apoyan financieramente a la organización, la noche cerró con la subasta de tres camisetas de la selección nacional, cuya recaudación se destinará completamente a incorporar adolescentes y jóvenes a los programas de Cimientos para que alcancen la terminalidad educativa. Se trató de dos piezas firmadas por Lionel Messi, Julián Álvarez y Enzo Fernández, y una tercera con la rúbrica de Rodrigo De Paul.