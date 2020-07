Las propiedades incluyen ruinas de una capilla jesuita Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

CORDOBA.- El correntino Juan Feliciano Manubens Calvet murió el 5 de marzo de 1981; era uno de los hombres más ricos de la Argentina de acuerdo a una tasación de hace tres años. No tenía hijos y no dejó testamento y el proceso de reparto de bienes -que se asemeja a una película por la cantidad de incidentes y pretendientes- recién terminará mañana. Después de casi cuatro décadas, el juez civil de la ciudad de Córdoba, Carlos Bustos, determinó que cinco familias de los hermanos del estanciero recibirán alrededor de US$90 millones.

Las deudas acumuladas en todos estos años se llevarán casi 40% y el resto, los denominados acreedores "contingentes" (entre los que está la familia de una expareja, un correntino que intentó hacerse pasar por hijo y al que se le cedió una parte para destrabar el trámite y herederos de abogados que resolvieron cuestiones muy problemáticas).

En una audiencia de noviembre pasado, los herederos expresaron por unanimidad su voluntad de aprobar el proceso de negociación con los acreedores y terminar con otros procesos judiciales que impedían la liquidación y el pago. También se dio por concluida la tarea de los peritos inventariadores y evaluadores; y de las comisiones de administración, control y gestión de bienes de la sucesión y se fijaron los honorarios de quienes conformaron las comisiones de administraciones.

José Manubens Calvet administró durante diez años los campos y propiedades de su tío; terminó con dos stents y con la recomendación médica de abandonar la tarea Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

Intendente en dos oportunidades de Villa Dolores (en el oeste cordobés, en Traslasierra), Manubens Calvet fue diputado provincial durante el gobierno del radical Amadeo Sabattini. Era propietario de unas 400.000 hectáreas; el millonario nunca se casó y no tuvo hijos reconocidos. Vivió casi 50 años con Margarita Woodhouse, quien nunca reclamó la herencia. La mujer murió a mediados de los 90 casi en la indigencia; estaba en la casa que Manubens Calvet tenía en el centro de Villa Dolores; ahora sus familiares tendrán casi US$6 millones.

Parque natural

En 2017, la estancia Las Pinas de 105.000 hectáreas que eran del hacendado -y en las que hay unas 7000 cabezas de ganado, el casco de la estancia, las ruinas de un oratorio jesuítico y una escuela- fueron expropiadas por la Provincia de Córdoba y se convirtieron en el parque nacional Traslasierra.

Esas tierras, en el límite entre Córdoba y La Rioja, fueron compradas por el correntino en un remate del Banco Español en 1941. La historia dice que la plata la pusieron sus socios, Manzanares y Arriaha y que él puso trabajo. La estancia habían pertenecido a Lisandro de la Torre, que vivió allí entre 1926 y 1930. Cuando Manubens Calvet las explotó tenían 23.000 animales y 50 kilómetros de vías de ferrocarril propias; era el latifundio más grande de América latina. También hay tierras en el sur de la provincia, en la zona de Río Cuarto y en San Luis. Además, 28 casos y ocho terrenos.

Lista de pretendientes

Manubens Calvet siempre llevó una vida muy austera, sin hacer gala de su fortuna. A sus parejas -tuvo varias- no las reconocía públicamente y el vínculo con sus cinco hermanos (tres varones y dos mujeres) era complicado. Desde siempre hubo intentos para conseguir parte de la herencia; sumaron casi 60 las presentaciones.

Uno de los casos más impactantes fue el de la ciudadana paraguaya que se hacía llamar Dolores Manubens Calvet. La mujer montó una organización delictiva para disputar los bienes. Dijo que era una hija natural de Juan, quien había conocido a su madre en un viaje a Paraguay; hizo hasta cinco cesiones de la herencia por adelantado; una al obispado de Venado Tuerto, al obispo Mario Picchi, al papa Juan Pablo II y a José Luis Cora, supuesto asesor del Vaticano, que habría pagado unos US$ 500.000 por el proceso.

Dolores era, en realidad, Juana Carmen González Sibils, casada con un ex funcionario del Registro Civil paraguayo que la había ayudado a fraguar la partida de nacimiento. En 1983 la justicia argentina pidió su detención, pero Paraguay no la entregó. Fue detenida tres años más tarde, pagó una fianza de US$ 200.000 y recuperó la libertad. En la causa también fueron condenados Picchi y Cora (colaborador del obispo, al que se sindicó como autor intelectual de la operación). Fueron acusados de estafa, asociación ilícita y falsificación de documento público.

Un ganador sorprendente de esta historia es la del correntino Manuel Maidana, quien se presentó como hijo natural del hacendado; fue a la Justicia y en 2011 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por la justicia federal por falsedad ideológica y en 2014 lo absolvió la Cámara de Casación Penal. Ahora terminó arreglando con los herederos reconocidos.

Entre los romances de Manubens Calvet hubo uno con la empleada doméstica Brígida Guzmán; ella se fue embarazada de la casa a Río Cuarto. Tuvo cinco hijos y siempre creyeron que el primero, Ángel Humberto, era del estanciero. Las pruebas genéticas demostraron que era hijo de José, su hermano. Los nietos de Brígida cobrarán por esa vía.