A fondo Horror en Santa Fe Todo lo que se sabe del ataque de un alumno que disparó una escopeta y mató a un compañero Gabriel Di Nicola 30 de marzo de 2026

Un alumno de 15 años de la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en Santa Fe, ingresó armado con una escopeta calibre 12.70 y comenzó a disparar cuando los estudiantes formaban fila. Hizo entre cuatro y cinco disparos. Mató a un alumno e hirió a otros dos. La víctima fatal tenía 13 años. El doctor Armando Borsini, director del hospital de la ciudad, confirmó que los dos heridos no tienen riesgo de vida. Una de las víctimas presentaba impactos en la región frontal y el tórax, por lo que fue derivado para la realización de una tomografía y una evaluación más exhaustiva, informó el medio local Uno. En medio de la desesperación, los jóvenes comenzaron a las corridas, rompieron vidrios e hicieron llamados acongojados a sus familiares.

Lugar del ataque

El hecho ocurrió este lunes a las 7.15 en la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en Santa Fe. El pueblo tiene alrededor de 15.000 habitantes.

Qué pasó

Un alumno de 15 años, que cursa tercer año, fue con un arma a la escuela. El atacante ingresó por la puerta del colegio y disparó en el patio interno. Mató a un compañero de 13 años que cursaba primer año. El hecho ocurrió este lunes a las 7.15. Un estudiante de 13 años murió en el acto. Otros dos alumnos, de 13 y 15 años, resultaron heridos. Están fuera de peligro. Seis alumnos permanecen estables en el hospital local, con heridas superficiales. Los dos heridos de bala fueron trasladados al Hospital Regional de Rafaela Doctor Jaime Ferré. “Allí se asiste a un varón de 13 años que ingresó mediante un traslado en código rojo. El paciente se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable. Será derivado al Hospital Doctor Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad”, informó el gobierno provincial. El otro estudiante, de 15 años, no presentaba un cuadro de gravedad, ni requirió activación de código de emergencia durante el trayecto.

El autor del ataque fue aprehendido por la Policía local luego de que un asistente escolar lograra contenerlo. El hombre se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta, informaron las fuentes oficiales de la Gobernación de Santa Fe consultadas por LA NACION. Además, el operativo sanitario dispuso la atención inmediata de seis pacientes en el hospital de la mencionada localidad, quienes presentan heridas superficiales y se encuentran en condición estable.

El atacante y las víctimas

El atacante, de 15 años, cursaba tercer año en la escuela. Las víctimas son 9. Un muerto, dos heridos por disparos, que están fuera de peligro, y seis heridos leves, que se lastimaron en las corridas para intentar escapar del tirador.

Qué arma usó y cómo ingresó el arma al colegio

El agresor aprovechó que los alumnos tenían que llevar un instrumento musical y escondió una escopeta calibre 12/70 en una funda de guitarra. Abrió fuego cuando estaban los estudiantes formados y se izaba la bandera.

Cómo juzgarán al atacante

El adolescente de 15 años no será uno de los primeros casos que tratará la justicia con el nuevo Régimen Penal Juvenil, promulgado por el gobierno nacional tras la sanción de la ley en el Congreso Nacional, en febrero pasado. Con la normativa vigente, que establece la imputabilidad desde los 14 años, el agresor de 15 ya puede ser judicializado y sometido a un proceso penal completo. No obstante, aunque la naturaleza del delito (homicidio agravado por el uso de arma) prevea la reclusión perpetua para un mayor de 18 años, la reforma mencionada prohíbe taxativamente esta pena para menores.

Antecedentes de violencia armada en escuelas argentinas

Desde el regreso de la democracia, el total de hechos en aulas o derivados de conflictos escolares que incluyeron armas de fuego no llega a diez. El 28 de septiembre de 2004, en Carmen de Patagones, se dio uno de los casos más emblemáticos y letales del país. Allí un alumno de 15 años ingresó con una pistola Browning 9 mm perteneciente a su padre que era suboficial de Prefectura Naval, y abrió fuego dentro del aula del Instituto N.º 202 “Islas Malvinas”. En ese episodio, murieron tres estudiantes y otros cinco resultaron heridos. Fue inimputable por su edad y luego diagnosticado con esquizofrenia; el caso motivó duelo nacional y una jornada de reflexión en todas las escuelas. Tras casi dos décadas sin ataques letales en ámbitos escolares, el episodio de este lunes en la provincia de Santa Fe reabre la dolorosa estadística.

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