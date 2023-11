escuchar

El nombre del restaurante del argentino Ezequiel Vázquez-Ger situado en Washington DC parece una completa ironía o, como se lee en su sitio web, es una expresión de aquellos que persiguen la utópica perfección. Se llama Imperfecto y, por segundo año consecutivo, una de sus propuestas gastronómicas fue galardonada con una estrella Michelin, el indicador más prestigioso al momento de catalogar la calidad de la comida y el servicio de los restaurantes alrededor del mundo.

Imperfecto abrió sus puertas en 2021. Vázquez-Ger emprendió el proyecto junto a Enrique Limardo, quien es, además de su socio, el reconocido chef del lugar. De su cocina salieron exquisiteces para personajes destacados como Bill Gates, Michelle Obama, Mauricio Macri e incluso, aquel año, una noche llegó a cenar el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, en medio de un espectacular operativo de seguridad.

La mesa galardonada con la estrella Michelin en 2022, y que este año logró mantener la misma categoría, es la denominada Chef’s Table: se encuentra en el comedor principal, se reserva para 12 comensales y en ella se ofrecen distintos menús degustación. Entre las opciones figuran platos como el cangrejo real de Noruega, fideos de calamar gigante, mero negro salvaje, ricota de leche de oveja, arroz con pato, chivo al coco y carne de wagyu A5.

Ezequiel Vázquez-Ger y Enrique Limardo, de Imperfecto

Entre los postres, se destacan el ananá asado con coco y el crumble de chocolate con helado de banana. Toda la experiencia tiene un valor de US$270 por comensal.

Aunque la columna vertebral de Imperfecto, según Limardo, es mediterránea: “Yo integro mucho de mi ADN latino. Hago muchas combinaciones: utilizo elementos italianos y los combino con peruanos, también hay algún toque asiático muy sutil. Pero la inspiración principal es todo lo que rodea el Mediterráneo”.

“Los jueces de la guía Michelin visitan tu restaurante de manera anónima y luego comunican qué restaurante tiene estrellas sin enviarle al lugar una opinión sobre por qué la tiene o por qué ya no la tiene. Es un sistema estricto que le da mística y seriedad. Además, ellos evalúan la consistencia en la calidad del servicio, por eso te suelen visitar en varias oportunidades antes de dar un veredicto”, describe Vázquez-Ger.

La columna vertebral de la gastronomía de Imperfecto, según Limardo, es mediterránea, aunque con elementos peruanos y toques asiáticos @imperfectodc

Él nació en la ciudad de Buenos Aires, es licenciado en economía por la Universidad Católica Argentina (UCA) y durante años se dedicó a ser asesor político. Según contó a LA NACION en una entrevista, nunca imaginó que terminaría en el negocio de la gastronomía en Estados Unidos, pero el punto de inflexión fue probar los platos que prepara Limardo. “Mi mujer y yo nos quedamos fascinados con la comida de Enrique y empezamos un proceso. Durante ocho meses fuimos a más de 100 restaurantes, analizando cada una de las variables: el número de sillas, de ítems en el menú, precios promedio, los cócteles. Teníamos un Excel con toda esa data y eso nos permitió decidir el nicho en el que queríamos estar y mitigar los riesgos del principio”, detalló.

Ahora, junto con Limardo tienen un verdadero emporio gastronómico, por el momento en Estados Unidos, pero tienen la intención de seguir expandiéndose. El primer restaurante se llamó Seven Reasons, que lo abrieron en 2019. El nombre surgió por Limardo, que es un amante de la numerología. Según dice, el 7 (seven) es el número de quienes buscan nuevas experiencias. Luego inauguraron, además de Imperfecto, los restaurantes y bares Quadrant, Joy, The Saga y Surreal. Los próximos desafíos, señala Vázquez-Ger, serán en Miami, Dubai y Londres. El camino que comenzó en 2019 hoy no tiene fronteras.

Luego de recibir el año pasado la primera estrella Michelin, en Imperfecto las reservas se dispararon @imperfectodc

El empresario cuenta que, luego de recibir el año pasado la primera estrella Michelin. en Imperfecto las reservas se dispararon. Sin embargo, no llevaron el menú galardonado a todas las mesas para no ser tan restrictivos con el valor que se abona por persona. Comer a la carta en el resto del salón tiene un costo promedio de US$120 por persona.

A Vázquez-Ger la gastronomía le trajo sorpresas que jamás imaginó. La noche en la que el presidente de Estados Unidos fue a cenar allí, asegura, no se la olvidará jamás.

Todo comenzó con una reserva realizada por la nieta del mandatario, quien quería celebrar su compromiso con su actual pareja. Los comensales se sentaron en la mesa y, de manera inesperada para el personal del restaurante, un hombre del Servicio Secreto les comunicó que Biden estaba en camino y que llegaría en media hora.

“Nos dijo que iban a tratar de ser lo menos intrusivos posible, pero el operativo de seguridad es fuertísimo. Cerraron algunas cuadras a la redonda, pusieron detectores de metales en la puerta. También había una persona de seguridad que probaba todos los platos. Es decir, se hacían tres platos de cada cosa, el de seguridad probaba dos y el tercero lo mandaban a su mesa. Le dije al custodio: ‘Estás teniendo la mejor cena de tu vida’. Y me contestó: ‘Yes´”, recuerda Vázquez-Ger.