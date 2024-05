“Impiden nuestro derecho a asistir”: carpooling de docentes y clases virtuales para mitigar el impacto del paro en escuelas

Escuchar

Es un día complejo para cumplir con la rutina diaria. El segundo paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei se hace palpable en las calles, que a las 7.30 estaban mucho más descongestionadas que lo habitual y con escaso transporte público. Esta medida de fuerza también impactó en las escuelas, sobre todo en las públicas, donde casi no había alumnos, al menos en las que recorrió este medio. En las privadas, en su gran mayoría la afluencia de estudiantes y docentes fue similar a la habitual, pero en algunos casos se tomaron medidas extraordinarias como no usar el uniforme “por seguridad”.

En la Escuela Normal Superior de Lenguas Vivas, en Juncal 3251, el silencio es total. No se escucha la voz de un solo estudiante o de un docente dando clases. En una recorrida de LA NACION por las instalaciones del lugar, a la única persona que encontró fue la encargada de limpieza.

“Hoy por el paro la enorme mayoría de los alumnos no vino. Lo mismo sucedió con los docentes. Sin embargo, en el piso de arriba está el director con algunos estudiantes, pero es un día atípico”, dijo la mujer, que prefirió no decir su nombre.

Algunas escuelas, como la N°26 de la calle Salguero, sufrieron el impacto del paro general Fabián Marelli

“Nosotros garantizamos que las escuelas van a estar abiertas para recibir a los chicos”, indicaron ayer desde el gobierno porteño ante la consulta de LA NACION. Sin embargo, por la adhesión al paro o las complejidades que generó para moverse por el área metropolitana de Buenos Aires, algunos establecimientos no recibieron alumnos. Tal fue el caso de Yolanda Ortiz, que fue con Máximo, su hijo, alumno de la Escuela N°6 Vicente Fidel López, situada en la avenida Santa Fe 5039.

“No hay clases. La verdad que no hay ningún alumno, así que no lo voy a dejar. Si bien la escuela está abierta, por lo que veo no hay personal docente. Es complicado porque yo ahora me voy a una oficina a trabajar hasta las 18. No le queda otra que acompañarme, pero es un embole para él y una lástima que no tenga clases”, dijo Ortiz a LA NACION.

Marcela Voulgaris es la directora de la Escuela N°4, en Scalabrini Ortiz 1336, y señaló a este medio que por las complejidades que generó el paro ellos tampoco pudieron recibir a los alumnos.

“Lamentablemente hoy no pudimos garantizar la apertura porque no contábamos con auxiliares ni personal de cocina. Cuando ayer me enteré de esto, lo conversé con mi supervisor y, para garantizar el día de clases, los chicos se llevaron actividades en papel y otros vía Classroom, con la misma carga horaria del día. Así que estamos online. Fue lo que pudimos hacer ante la situación. Es muy triste lo que está pasando porque impiden nuestro derecho a asistir. Así que hoy es un día atípico en nuestro establecimiento. Todo esto se informó ayer vía mail y a la salida de la escuela a las familias”, describió Voulgaris, que ocupa el cargo de directora hace cinco años.

El colegio Lange Ley, un privado que no abrió Fabián Marelli

De acuerdo con la política que viene implementando la administración porteña desde el año pasado, a aquellos docentes que participen de la medida de fuerza se les descontará el día, como así también el proporcional del presentismo. En caso de que el docente no pueda llegar a la escuela a causa del paro de transporte, aclararon desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, los directivos pueden justificar la falta como causa de fuerza mayor para evitar que el docente sufra ese descuento, que se verá reflejado en su recibo de sueldo.

En el Islands Internacional School, una escuela privada situada en Amenábar 1840, cerca de las 8 los alumnos ingresaban a la institución. “Por suerte la escuela pudo organizarse para que lleguen los docentes. Nosotros como padres lo que queremos es que los chicos estén donde tienen que estar, que es en el aula. Obviamente, en general aquí los padres tenemos auto y por eso los traemos, pero sé que no es la realidad de la mayoría y seguramente hoy muchos chicos se quedarán sin aprender”, lamentaba María Fernanda, madre de un alumno del nivel primario.

Andrés Pallaro, representante legal del Islands Internacional School, explicó a LA NACION que los alumnos están llegando con normalidad. “Les dimos permiso a los alumnos para que hoy vinieran sin el uniforme por un tema de seguridad. En lo que respecta a los docentes, la verdad que para nosotros es un día más de trabajo. Los docentes se han transportado en equipo, se las han arreglado de distintas maneras para venir. Por supuesto que hay una tasa mínima de ausentismo, pero la mayoría vino a trabajar y si se descuenta el día o no, se analiza caso por caso”, detalló Pallaro.

En la Escuela Técnica ORT Nº2, situada en Avenida del Libertador 6796, las clases también fluyeron con normalidad, según informaron desde la institución. Aunque también hubo casos de colegios privados que cerraron, como el Lange Ley, en Scalabrini Ortiz, 2840.

Por la adhesión al paro o las complejidades que generó para moverse por el área metropolitana de Buenos Aires, algunos establecimientos no recibieron alumnos, como la Escuela N°6 Vicente Fidel López, de Santa Fe 5039

Mientras que en el Belgrano Day School, en Juramento 3035, no hubo clases, pero porque ya estaba pautada para esta fecha una jornada de mejora institucional dispuesta por el Ministerio de Educación porteño. “Los docentes están participando de esa jornada de forma híbrida: algunos presencialmente en el colegio y otros conectados por Google Meet”, resaltaron fuentes del colegio.

En Vicente López, Lucía Monsegur, directora ejecutiva de la Fundación Colegio Michael Ham, que es una institución privada, aseguró a este medio que para ellos el día transcurre con normalidad. Tanto alumnos como docentes están en la escuela.

Desde la Municipalidad de Vicente López señalaron a LA NACION que, “para ser un paro tan grande”, la jornada fluyó con bastante normalidad. “El personal que no pudo asistir fue reemplazado por alguien que sí tenía facilidades para poder ir a la escuela. Así que en nuestro distrito no hay escuelas cerradas, al menos las municipales”, destacaron.