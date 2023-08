escuchar

CÓRDOBA.– En un lunes de calor, donde la máxima pronosticada es de 32 grados y hay mucho viento, en Córdoba hay tres focos de incendios activos, dos en Yacanto de Calamuchita (uno cerca de una zona de cabañas, donde ya hay algunas dañadas) y otro en Villa Ciudad de América (departamento Santa María), ya casi controlado, a unos 100 kilómetros de la capital provincial. Hay numerosos cuarteles de bomberos trabajando en cada uno de los lugares y aviones hidrantes.

El secretario de Gestión de Riesgos Climáticos, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Vignetta, indicó que uno de los incendios forestales de Yacanto es en el mismo pueblo y otro en la zona de Linderos, donde hay casas cerca algunas de las cuales fueron afectadas; hay vecinos evacuados.

Una avión hidrante en plena lucha contra el fuego Diego Lima - LA NACION

En cada foco además de seis cuarteles de bomberos y un avión hidrante hay efectivos del Equipo Técnico de Atención ante las Catástrofes (Etac).

Las autoridades provinciales están en permanente comunicación con el intendente de Villa Yacanto y ya se envió un camión con agua potable e insumos para atender la contingencia. El Ministerio de Gobierno girará $2 millones para responder a los problemas ocasionados por el fuego. También se usará el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, que prevé subsidios para la reparación de daños en bienes muebles e inmuebles ocasionados por eventos climáticos.

Hay numerosos cuarteles de bomberos trabajando en cada uno de los lugares Diego Lima - LA NACION

El riesgo por el viento es que las llamas se expandan hacia El Durazno, una localidad vecina. Las condiciones climáticas hacen que los bomberos esperen que durante toda la jornada se combata un foco y, una vez controlado, haya otro en las cercanías. En Villa Cuidad América, siete cuarteles, más el Etac y un avión hidrante, lograron prácticamente controlar las llamas alrededor de las 1530.

“Tenemos muchas dificultades para combatir las llamas –admitió Vignetta–, hay ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora en la zona de Calamuchita y complica la tarea de extinción y contención”.

El viernes pasado el funcionario anticipó que hoy sería un “día muy crítico para incendios forestales; el más crítico de esta temporada, seguramente”. Y planteó: “Vamos a tener un viento norte que va a superar los 80 kilómetros en algunos lugares. Después va a rotar al este, al oeste y, finalmente, el martes al sur”.

Pasado el mediodía se activó un foco en Mina Clavero (departamento San Alberto) y otro en Juárez Celman, ya controlado.

Números del primer semestre

En el primer semestre de este año se quemaron en la provincia de Córdoba 3008 hectáreas por incendios rurales y forestales, 26% menos en la comparación interanual. Los datos oficiales muestran que la mayor parte de los problemas fueron en abril y el 87% de lo quemado correspondió a llanuras de uso preponderantemente agropecuario.

Un área arrasada por el fuego en San Luis Nicolás Varvara - Télam

Ante el riesgo extremo por las condiciones climáticas, Córdoba reiteró las recomendaciones de no utilizar el fuego sin haber obtenido el permiso de quema controlada, que no se otorga en esta época; no hacer quema de restos de poda, basura, rastrojo y desmalezamiento de terrenos; realizar en cada predio las prácticas preventivas que estén a su alcance, tales como: calles cortafuego; limpieza de alambrados, construcción de reservorios de agua; disponibilidad de elementos de combate (palas, chicotes, machetes, etc.); y pileta de natación, o tanque australiano llenos durante todo el año, pues esta reserva de agua es indispensable en caso de incendios.

A esos puntos se le suman los pedidos de no arrojar fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas; no hacer fogatas; no tirar colillas de cigarrillos en el campo. “Si se inicia fuego en el pasto y mientras no haya alcanzado demasiada intensidad, apáguelo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada”, añade.

San Luis, complicado

En San Luis, en la localidad de El Trapiche -unos 40 kilómetros al norte de la capital provincial- hay una lucha denodada contra los incendios desde ayer a la tarde. Las llamas comenzaron al oeste del dique Esteban Aguero pero por el viento llegaron sierra abajo y avanzaron en la zona rural de Río Grande, Virorco y Durazno Alto. Hay casas afectadas y árboles caídos. Hay vecinos evacuados.

Los incendios en San Luis Nicolás Varvara - Télam

En la madrugada el incendio rodeó el barrio Alto y el viento, según datos de esta tarde, lo hizo girar hacia el de Barranquitas”. Están trabajando los cuarteles de bomberos de El Trapiche, Estancia Grande, Potrero de los Funes, El Volcán, Brigada de San Luis Solidario y Defensa Civil Municipal.

Juan Manuel Rigau, intendente de El Trapiche, dijo a LA NACION que la situación está muy complicada todavía: “Estamos evacuando gente de las viviendas”. Hay unas 50 mujeres y niños fuera de sus casas; en el barrio Siete Cajones hay casas destruidas que se suman a otras, pero “el relevamiento total deberá esperar porque la zona está muy caliente”

El fuego se extendió en una zona de 30 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho: “Fue muy intenso; estamos agotados. Se sumaron este lunes efectivos del Ejército para ayudar con la logística”.