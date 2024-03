Escuchar

El agua llega, en el mejor de los casos, hasta las rodillas en Colón y Mariano Acosta, en el partido de Avellaneda. Algunas calles de este partido del sur del conurbano bonaerense se han convertido, una vez más, en un canal intransitable para las personas y los autos. Aunque ese no suele ser el mayor problema: lo que más preocupa a los vecinos es cómo el agua destruye los locales, las casas y algunos vehículos en las zonas más afectadas, en donde el agua pasó el metro de altura.

El agua arruinó inmuebles y algunos vehículos en Avellaneda Ricardo Pristupluk

Aquí hay muchas calles cortadas y poco tránsito; es evidente que la mayoría de los conductores están evitando la zona. “Yo vivo acá hace 10 años y cuando llueve mucho se inunda, es una realidad del barrio. Por eso yo tengo mi propia manera de luchar contra el agua: engancho unos tablones en la puerta, pongo trapos, y así algo aguanta, pero hoy a la mañana igual entró bastante agua. Por suerte mi casa, como ves, tiene un pasillo largo hasta la sala, pero hay gente a la que se le arruina todo”, describe Leonardo Soto, de 55 años, que está secando el ingreso de su casa con un trapo de piso.

Las calles de Avellaneda tapadas por el agua Ricardo Pristupluk

A pocos metros de la estación de servicio ubicada en Hipólito Yrigoyen 2124, en Avellaneda, el agua a la gente le llegaba, al menos, hasta la cintura. Los vecinos tenían que tomarse de las manos para poder cruzar de vereda. La escena era representaba un enorme peligro para ellos por los pozos que suele haber y por la posibilidad de que un cable entre en contacto con el agua. Mientras tanto, los autos prácticamente flotaban; el agua a algunos vehículos les tapaba la mitad del capot.

Cadena humana para poder avanzar por las calles de Valentín Alsina, partido de Lanús Ricardo Pristupluk

Las fuertes tormentas que azotan a la provincia de Buenos Aires se cobraron al menos dos muertos esta semana, según confirmó el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García. Una de las víctimas falleció hoy en Valentín Alsina, municipio de Lanús. Allí apareció el cuerpo flotando en medio de una calle. La víctima aún no pudo ser identificada y los bomberos y efectivos policiales se encuentran trabajando en el lugar para poder rescatar el cuerpo.

Los vecinos –que compartieron los videos a través de la red social X– señalaron que dieron aviso a las autoridades cerca de las 7, pero recién dos horas después fue posible el acceso a la intersección, ubicada a solo cinco cuadras del Puente Alsina.

La otra víctima murió ayer en el municipio de San Nicolás, según detalló García. A su vez, agrega que en los municipios donde hay más pedidos de ayuda por emergencias son La Matanza, Lanús y Avellaneda.

Mientras que fuentes del municipio de Avellaneda respondieron a LA NACION que, hasta el momento, no hubo personas evacuadas en ese distrito por Defensa Civil u otra fuerza. “Puede ser que algunos vecinos se haya autoevacuado, pero la municipalidad no ha evacuado a los vecinos de la zona. Sí están trabajando los bomberos y las fuerzas de la ciudad para intentar resolver los problemas que surjan y están a disposición por cualquier emergencia. Hay muchas calles inundadas de cordón a cordón, pero en las últimas horas bajó un poco el agua, sin embargo, estamos atentos a la evolución del clima, que por ahora no parece favorable”, dijeron voceros del municipio bonaerense.

Los vecinos tuvieron que salir a caminar con el agua hasta las rodillas para buscar ayuda Ricardo Pristupluk

A pocas cuadras de Colón y Mariano Acosta, en Colón e Hipólito Yrigoyen, en Avellaneda, el agua ha trepado hasta, al menos, medio metro de altura. Ahí, Ramón Casas, de 60 años, sabe que no tiene mucho para hacer y por eso mira el espejo de agua con cierta indignación. “Esto te arruina todo. Se filtró un poco de agua para adentro del edificio, te arruina cables, las paredes. Hoy estuvimos sacando agua a lo loco, sino esto iba a arruinar también todos los pisos. No es la primera vez que pasa esto, lamentablemente ya estamos acostumbrados”, indica Casas.

Otra esquina de Avellaneda, bajo agua Ricardo Pristupluk

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas severas llegaron desde Uruguay y reposarán en el centro del país, con intermitencias, durante las próximas 48 horas. El volumen de las precipitaciones podría provocar inundaciones en los principales centros urbanos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, tal como sucedió en Buenos Aires. Según el mismo organismo, rige una advertencia a corto plazo por tormentas fuertes con ocasional caída de granizo para la provincia de Buenos Aires, donde los municipios de la zona sur y oeste del primer cordón del conurbano son y serán los más afectados por el temporal.

En las zonas más afectadas, donde es complejo ingresar, los problemas que causó la tormenta son aún mayores. “Se rompieron algunas vidrieras, hay un señor que tiene una mueblería y se le mojaron todos los sillones, mesas, todo lo que vendía. Vamos a ver si lo puede recuperar, estimo que muchas cosas se le van a arruinar. A otra señora se le cayó la llave de la casa y no la encontraba, tuvo que llamar al esposo porque se quedó afuera y mientras veía cómo el agua ingresaba a la casa, fue muy desesperante”, lamenta Victoria Losada, de 41 años.

Un camión bajo el agua en Avellaneda Ricardo Pristupluk

“Yo estoy cansado de este tema. Siempre la lluvia es un problema. A mí en años anteriores se me han arruinado muebles y una vez se me arruinó una heladera. Ahora tengo la heladera arriba de un pallet, por las dudas. La verdad que la gente no tiene un mango y ahora tiene que andar arreglando la casa o los muebles porque se le inunda, es una cosa de locos”, reclama Gastón Doglas, de 43 años, que viene en Maipú y Ambrosetti, una de las zonas afectadas.