Iron Mountain en Buenos Aires: el desgarrador testimonio de un sobreviviente, a ocho años de la tragedia

El exjefe de bomberos que salvó milagrosamente su vida tras quedar debajo de los escombros en el trágico incendio de Iron Mountain, Luis Díaz Gauna, habló tras ocho años del incidente. “Las cicatrices que más duelen son las del alma”, dijo y criticó la falta de justicia evidenciada en que aún hoy “no hay ni acusados”.

En esa misma línea, se expresaron los familiares de las víctimas de este siniestro en el que murieron 10 personas. Esperan que este año finalmente la causa tome impulso, tal como reclamaron en la reunión que mantuvieron el jueves con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien los convocó en su despacho. ”¡Ocho años para redactar un procesamiento es una burla!”, dijo Sandra Barícola, cuyo hermano Pedro falleció en esta tragedia.

El incendio del depósito de la empresa Iron Mountain, en Barracas, ocurrió el 5 de febrero de 2014. Diez personas, entre uniformados de la Policía Federal Argentina (PFA), bomberos voluntarios y agentes de Defensa Civil, murieron cuando intentaban controlar el fuego.

Para el comisario retirado Díaz Gauna, de 60 años, “los 5 de febrero son como un mazazo en la cabeza, sobre todo por la gran injusticia, porque se cumplen ocho años y no hay nada, nadie está acusado”. Y agregó: ”Uno se va a bañar y se ve las cicatrices en el cuerpo, pero cuando te vas a dormir volvés sobre las cicatrices del alma, las que quedaron por los chicos que ya no están, por el dolor de los familiares, por la negligencia, impericia e inobservancia de la Justicia. Esas son las que no se ven y las que más duelen”.

”Nosotros salimos ese día a laburar como cualquiera sin saber que íbamos a una trampa mortal y no entiendo cómo a esta altura no hay alguien que se arrepienta, que no pueda vivir más con lo que sabe y diga las cosas como fueron. No tienen corazón. Y encima tenés que escuchar a los abogados de Iron Mountain decir que los bomberos murieron por negligentes”, sostuvo.

Diez bomberos murieron en el incendio de Iron Mountain Silvana Colombo - LA NACION

Para él, se trato de un hecho intencional. Y al respecto, explicó: “Las pericias demostraron que hubo cuatro focos diferentes cuando en un incendio accidental tenés uno solo. Además, es imposible que hubiera la cantidad de fuego que había a tan poco tiempo de declarado el incendio, a no ser que hubiera habido algún acelerante. Cuando llegamos tendría que haber estado en su estado primigenio y no en el estado avanzado que estaba. Eso era una nube de fuego”.

Además, recordó: “La bomba de incendio (que alimentaba los aspersores) la habían mandado a arreglar, justo en ese momento. A la gente que trabajaba ahí le dijeron que saquen sus cosas de valor porque iban a fumigar, algo insólito. Antes de éste hubo seis incendios de depósitos de Iron Mountain en diferentes países y después del de Barracas no hubo ninguno más”.

Qué ocurrió en Iron Mountain

En la mañana del 5 de febrero de 2014, la propagación de un incendio desatado en el depósito que la firma Iron Mountain tenía en Azara 1245 provocó que la estructura metálica (columnas y cabriadas) que sostenía el techo comenzara a ceder por las altas temperaturas y derrumbara la pared de la calle Jovellanos.

Como consecuencia de esto, fallecieron el comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa y Maximiliano Martínez; el agente Juan Matías Monticelli (del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal); los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi (cuartel Vuelta de Rocha); y los rescatistas de Defensa Civil, Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo.

El incendio de Iron Mountain en Barracas Fuente: Archivo - Crédito: DyN

El estado de la causa

Cuatro años después, el juez de Instrucción 18 Pablo Ormaechea dictó 17 procesamientos por “incendio culposo seguido de muerte”, decisión que fue apelada tanto por las defensas como por la querella, esta última en relación a los cinco sobreseimientos. Tras un largo trámite, el 29 de diciembre de 2020 la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminar y Correccional revocó esa resolución por considerar que tenía graves errores de fundamentación y dejaba de lado la medular cuestión de la “intencionalidad”. Entonces, le ordenó al juez que la reelabore en base a nuevas pericias y las conclusiones de un colegio pericial.

En virtud de esto, el abogado de los familiares, Javier Moral, negó que los imputados hayan sido “desprocesados” (porque no fueron sobreseídos ni se les dictó la falta de mérito). Su expectativa es que, una vez superada esta etapa de impasse en el expediente, sean procesados “con mejores fundamentos” un mayor número de acusados y que se haga por el más grave delito de “estrago doloso seguido de muerte”.

”Estamos en un momento crucial del proceso porque la Cámara ordenó nuevas pericias o ampliaciones a fin de que quede blanco sobre negro la intencionalidad o no del estrago que se cobró la vida de 10 servidores públicos”, dijo.

El letrado explicó que durante todo el año pasado “peritos de bomberos, del INTI, la UTN y de las partes se reunieron para analizar lo que había en el expediente” para “tener un punto de vista unificado sobre la intencionalidad”. Y sumó: ”El colegio de peritos ya presentó el informe ampliatorio que a nuestro criterio no deja lugar a dudas sobre la intencionalidad. Ahora resta que el juzgado de instrucción las analice, convoque otra vez a los imputados y luego resuelva los procesamientos”.

Agencia Télam