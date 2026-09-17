“Kids Act”: la Unión Europea aprobó la prohibición de las redes sociales para los menores de 13 años

La Comisión Europea adoptó este miércoles la ley de la Unión Europea (UE) sobre menores en línea, la llamada Kids Act, para reforzar la seguridad de los chicos en el entorno digital.

La propuesta prohíbe a las plataformas de redes sociales conceder acceso a niños menores de 13 años y fija en 15 años la edad mínima para abrir una cuenta propia. Se requerirá supervisión parental para los usuarios de entre 13 y 15 años.

El texto también introduce el principio de inversión de la carga de la prueba: los proveedores deberán demostrar que sus servicios son seguros y adecuados para la edad por defecto.

En el otoño boreal, la comisión propondrá un nuevo paquete –la Ley de Equidad Digital– que establecerá un marco de medidas relativo al uso de plataformas.

la comisión propondrá un nuevo paquete –la Ley de Equidad Digital– que establecerá un marco de medidas relativo al uso de plataformas Dean Lewins - AAPImage

“No son solo los menores quienes corren peligro. Existen diseños de plataformas que generan adicción. Perjudican a todos, ya sean menores o adultos. Por eso necesitamos también un marco normativo más amplio: la Ley de Equidad Digital. La propondremos en otoño; hoy, la atención se centra en la ley de la UE para los niños”, declaró la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen.

La Ley de la UE sobre Menores o EU Kids Act propone que se permita a los adolescentes crear cuentas independientes en redes sociales únicamente a partir de los 15 años.

Para los chicos de entre 13 y 15 años, contempla la supervisión parental mediante “minicuentas” –creadas por el padre o la madre y utilizadas por el menor a través de la cuenta de aquellos– para acceder a redes sociales y plataformas de intercambio de videos adecuadas a su edad.

Medidas de protección

Estas cuentas incluirían medidas de protección, tales como una interacción social limitada y un tiempo máximo de uso diario de una hora. Los niños de entre 3 y 13 años no tendrían permitido el acceso a redes sociales, pero sí podrían utilizar servicios de intercambio de videos diseñados específicamente para ellos, a través de cuentas gestionadas por un progenitor.

Las plataformas deberían ofrecer una herramienta sencilla para restringir el uso del dispositivo de un adulto, cuando este se deja en manos de un menor, a dichos servicios y limitar su utilización a un máximo de una hora diaria.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN - AFP

También se introdujo el principio de inversión de la carga de la prueba: en el caso de las plataformas en línea de gran tamaño, los proveedores deberán demostrar que sus servicios son “seguros por diseño”, es decir, seguros desde su concepción y adecuados a la edad de los usuarios.

La Kids Act establece obligaciones para los servicios en línea que ofrecen redes sociales, plataformas de intercambio de videos, videojuegos en línea, asistentes de IA y chatbots a usuarios menores de 18 años.

Esas medidas incluyen la prohibición de funciones adictivas y de sistemas de recomendación basados en la elaboración de perfiles que puedan atraer a los menores hacia contenidos perjudiciales, así como la prohibición del scrolling o desplazamiento infinito sin pausas, de los mecanismos de recompensa y de las notificaciones automáticas durante las horas de sueño.

También se contempla la prohibición de contactos no solicitados por parte de desconocidos.

Los perfiles de los menores deben ser privados por defecto, con las funciones de geolocalización, cámara y micrófono desactivadas.

Asimismo, los servicios deben ofrecer herramientas sencillas para bloquear y silenciar a otros usuarios, herramientas de gestión del tiempo y sistemas de recomendación seguros que los menores puedan controlar, modificar y restablecer.

Con información de la agencia ANSA