La amenaza de un sindicalista: “Si no congelan los precios, lo que viene es un boicot masivo”

Organizaciones sociales, sindicales y políticas encabezadas por la CTA de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se concentraron hoy en el centro porteño para expresar su respaldo al congelamiento de precios de los alimentos dispuesto por el Gobierno nacional frente a la sede de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que reúne a las principales industrias del sector.

“ Estamos expresando nuestro apoyo al congelamiento porque lo intentan boicotear privilegiando sus enormes ganancias, incluso a costa del hambre de millones de compatriotas. Prefieren venderle muy caro a cada vez menos, que venderles a precios razonables a cada vez más”, indicaron referentes de las organizaciones en un comunicado conjunto.

La concentración se desarrolló desde las 10 frente a la sede de la Copal, ubicada en la calle 25 de Mayo al 500, en el centro porteño.

Bajo la consigna “Con los alimentos no se jode”, participaron de la protesta ATE-Capital, UTE-Ctera, los trabajadores y las trabajadoras del Subte (Agtsyp) y el Movimiento Popular La Dignidad, entre otros.

El secretario general de ATE-Capital, Daniel Catalano, opinó que “hoy el empresariado tiene que aceptar el congelamiento de precios de los alimentos, en defensa del alimento en la mesa de los argentinos”.

“Los alimentos aumentaron de manera desmedida”, consideró el dirigente gremial en declaraciones a El Destape Radio, a la vez que reiteró que “el empresariado tiene que aceptar el congelamiento de precios, porque nosotros vamos a paritarias y después se licua en las góndolas”.

Luego, en diálogo con FM La Patriada agregó. “ Hay que organizarse. Si los empresarios no congelan los precios, lo próximo que viene es un boicot masivo. Y si la comunidad no lo entiende, nosotros vamos a ir a los supermercados, a los centros de distribución, y vamos a generar una situación de mucha más presión de la que vamos a hacer hoy. Porque lo que no vamos a hacer es abandonar nuestro derecho a comer, no vamos a abandonar nuestro derecho a vivir con dignidad y mucho menos le vamos a regalar esa posibilidad al empresariado rico de nuestro país”.

En tanto, Eduardo López, secretario general adjunto de los docentes de UTE-Ctera, dijo a la agencia Télam: “Nos movilizamos para exigirle a Funes de Rioja que la Copal respete los precios máximos, que respete la ley y las normativas vigentes y que no juegue con los alimentos de los argentinos”.

“Los alimentos son una mercancía, pero también son un derecho en la Argentina. Para (Daniel) Funes de Rioja son solo un negocio; para nosotros, son un derecho y las cámaras empresarias deben cumplir con lo dispuesto por el Gobierno nacional”, añadió el dirigente sindical docente en relación a la medida que retrotrajo los precios de 1.432 productos de consumo masivo a sus valores del 1 de octubre y dispuso su congelamiento hasta el 7 de enero próximo.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (Metrodelegados), Beto Pianelli, marcó que la pandemia benefició a los empresarios y les permitió “atentar contra el bolsillo de los argentinos”.

“Lo que está claro es que lo que sucedió en la pandemia es que le permitió a estos tipos de la Copal hacer lo que quisieran como aumentar los precios, generar una inflación brutal, atentar contra el bolsillo de los argentinos”, apuntó Pianelli en diálogo con FM La Patriada, desde la movilización y agregó: “En la pandemia no solo padecimos desde la enfermedad sino desde la miseria”.

En ese sentido, aseguró: “Hoy la pandemia está cediendo y vinimos a decirles a los empresarios, que están siempre ocultos y que son los dueños del poder, que con el bolsillo y la mesa de los argentinos no vamos a permitir que se metan. Estamos dispuestos a salir a movilizarnos para enfrentar esta situación para que se acabe la especulación y que cumplan con las medidas que está ejecutando el Gobierno”.

El dirigente gremial marcó que el Secretario de Comercio, Jorge Feletti, “ha planteado que hay que recuperar los precios” y, en línea con eso, instó a los empresarios a que “se atengan a eso”.

“Y si no estaremos una y mil veces en las calles para enfrentar a estos empresarios inescrupulosos, que no piensan en el país, sino en sus intereses para fugarlos a paraísos fiscales”, concluyó.

Con información de la agencia Télam