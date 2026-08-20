La Anmat prohibió el uso de un dispositivo para tratamientos de depilación definitiva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el país el uso, la venta y la distribución de un equipo láser utilizado para realizar tratamientos de depilación definitiva, luego de que se detectaran irregularidades vinculadas con su ingreso y comercialización.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial a través de la Disposición 5172/2026, alcanza al dispositivo de la marca Alma Lasers Soprano ICE, identificado con el número de serie SN S12ICE2382, fabricado en noviembre de 2018.

La investigación que llevó adelante el organismo comenzó tras una denuncia de Sirex Médica S.A., la empresa que figura como la única importadora autorizada en la Argentina de esos equipos Alma Lasers. De acuerdo a la presentación, el dispositivo habría ingresado al país de manera irregular y posteriormente habría sido ubicado en un centro de medicina estética de la ciudad de Rosario.

Anmat prohibió el uso de un dispositivo para depilación definitiva por no contar con la debida autorización sanitaria. Archivo

Fue entonces que inspectores de la Anmat realizaron un operativo en Modelarte Medicina Estética S.R.L., establecimiento que estaba bajo la responsabilidad de una mujer identificada como Florencia Álvarez, se indicó en los considerandos de la resolución oficial. Si bien durante el procedimiento en ese domicilio el Soprano ICE buscado no fue hallado, los agentes sí encontraron otros tres equipos que no tenían autorización sanitaria y que además ya estaban alcanzados por medidas de prohibición.

La falta de información sobre dónde se encuentra actualmente el equipo y sobre las condiciones en las que podría estar siendo utilizado llevó al organismo a dar intervención a la Justicia para intentar determinar su paradero y avanzar con la investigación.

A su vez, y ante la imposibilidad de saber su ubicación y cuál es el estado del equipo denunciado, la Anmat, a través de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, resolvió entonces aplicar una medida preventiva y prohibió su uso porque, indicó, su utilización en condiciones desconocidas podría representar un riesgo tanto para las personas que reciben los tratamientos como para los técnicos que manipulan el aparato.

El Soprano ICE es un equipo médico utilizado para eliminar el vello mediante tecnología láser. Funciona mediante una matriz de diodos que emite luz láser. La energía del dispositivo se transforma en calor y actúa sobre la melanina presente en el vello con el objetivo de debilitar el folículo piloso.