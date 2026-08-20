La aventura de Bárbara y Pupy: el trágico final del viaje de una elefanta y su cuidadora hacia la libertad 

¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por tu libertad? ¿Lo pagarías incluso si te costara la vida? Parece un dilema teórico, pero es la pregunta que atraviesa el nuevo documental de LA NACION. Pupy, el precio de la libertad sigue los últimos días de una elefanta que pasó más de treinta años cautiva en un recinto de unos 3000 metros cuadrados del zoológico porteño, muy poco espacio para un animal de tres toneladas

El documental que estrenamos hoy es la primera entrega de una serie de dos capítulos que se completará la próxima semana con la historia de Kshamenk, la orca que llegó a Mundo Marino luego de quedar varada y que vivió 33 años en los estanques del parque.

Bárbara Hermann fue la cuidadora de Pupy y viajón con ellla a Mato Grosso Tomás Cuesta

En el inicio del documental, Pupy está a punto de emprender un viaje hacia algo que, en su caso, se asemeja bastante a la libertad. Su destino es un santuario en Mato Grosso, Brasil. Allí, la espera una vida con otros elefantes, vegetación abundante y corrales espaciosos. En el viaje la acompaña Bárbara Hermann, su cuidadora, que lleva tatuada la imagen de Pupy en el antebrazo y la trata con amor y respeto.

—Los animales me generan cosas que las personas no —dice Bárbara.

—¿Por qué?

—Porque me resultan absolutamente honestos con lo que son y con lo que sienten. Son transparentes y esa transparencia solo la encontrás en los animales. Pupy te enseñaba mucho con los ojos y con la postura del cuerpo.

Pupy, su “preferida”, dice, era mansa, contemplativa, dócil y retraída.

—Yo siempre fui una persona muy ansiosa, pero al trabajar con Pupy aprendí a relajarme y a disfrutar. Estar con ella me cambiaba el ánimo. Nos protegíamos una a la otra —recuerda.

La elefanta y su cuidadora viajan durante cinco días y recorren 2700 kilómetros hasta el santuario de Mato Grosso. Allí, Pupy comienza una nueva vida, rodeada de otros elefantes en una sabana tropical de vegetación exuberante, ríos caudalosos, elevaciones, quebradas y el olor dulzón a mango. Pero algo sale mal.

La partida de Pupy del Ecoparque porteño es el símbolo de un cambio profundo en la idea que los seres humanos tenemos sobre el lugar que ocupamos en la naturaleza. Desde su inauguración, en 1888, los elefantes fueron una de las principales atracciones del zoológico de Buenos Aires. Generaciones de niños se asomaron al recinto, con reminiscencias de templo hindú, en Palermo para verlos comer, bañarse o mover la trompa detrás de las rejas. Pupy fue la última representante de esa tradición. Su partida marcó el final de una época.