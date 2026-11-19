Del chef Tomás Treschanski, tiene su propia test kitchen, donde dos cocineros se dedican a experimentar fermentos, cocciones y platos; algunos luego son incorporados al particular menú

En el primer piso de Trescha hay un pizarrón negro escrito con tiza blanca, con nombres, fechas, fórmulas y flechas que unen un ingrediente con otro. Debajo se extienden mesadas de acero inoxidable impolutas y una hilera de máquinas que tienen poco de electrodoméstico, pero mucho de equipo de laboratorio, como un rotaevaporador y una centrifugadora. En los estantes se alinean decenas de frascos etiquetados con polvos, azúcares, especias y fermentos, como si fueran muestras de un experimento antes que la alacena de una cocina.

Es la test kitchen del chef Tomás Treschanski, un espacio que funciona separado de la cocina y del servicio de su restaurante en Villa Crespo, con sus propios pedidos y dos cocineros dedicados solo a investigar.

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La test kitchen funciona en un espacio separado de la cocina y del servicio del restaurante Alessia Maccioni

“Para mí este lugar es el alma del restaurante, el núcleo de todo lo que hacemos en Trescha. Acá experimentamos todo el tiempo con productos argentinos y técnicas de cualquier lugar del mundo. Soy muy obsesivo y trato de que todos los días el restaurante sea un poco mejor que el día anterior. Este espacio nos permite trabajar en esa búsqueda”, dice Treschanski, que pasa horas encerrado en ese primer piso.

Comer en Trescha, un gran salón escondido en una casona sobre la calle Murillo al 700, es una experiencia que tiene pocos equivalentes en Buenos Aires. Trabaja con dos turnos por noche y en cada uno recibe a 11 comensales sentados en la barra y frente a una cocina abierta, atendidos por un equipo de unas 25 personas que están en el más mínimo detalle.

El restaurante funciona en una casona sobre la calle Murillo al 700, en Villa Crespo

Su menú por pasos está entre los más caros y premiados de la ciudad, y logra sostenerse mientras la gastronomía porteña atraviesa una caída del consumo que en el último año obligó a cerrar a restaurantes de otros chefs de referencia.

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Con tan pocos lugares por noche y un ticket alto, sentarse en esa barra es para el público local una salida excepcional, un lujo que algunos se permiten. También lo es para los turistas que llegan tras los pasos de la Guía Michelin; para ellos, Trescha es una cita casi obligada.

De la toga al delantal

Treschanski se formó en Le Cordon Bleu de Londres cuando todavía pensaba que iba a ser abogado. Después pasó por las test kitchens de Boragó, en Chile, y de Azurmendi, en el País Vasco, antes de volver a Buenos Aires, con menos de 25 años, para abrir la propia.

La lasaña de conejo fue un plato emblemático del verano: lleva una masa frita y otra hervida

Allí, en ese espacio luminoso al que accedió LA NACION para esta nota, extraen perfumes de cuero, de tabaco y de hierbas autóctonas como la muña muña para las copas sin alcohol. Una sola proteína puede pasar por decenas de ensayos. Hace un tiempo, para un plato de mollejas y limón, el equipo probó unas 60 cocciones distintas. Finalmente, ya en el último tramo de la carrera, ganó la versión en olla a presión.

Todo lo que se hace en el laboratorio, insiste el chef, es cocina, y la ciencia funciona como una herramienta más del oficio. “La ciencia nos ayuda a entender los procesos y a tener más herramientas para cocinar. Después hay decisiones que tienen que ver con el gusto, con la sensibilidad y con lo que queremos que sienta una persona cuando viene a comer. Si buscamos algo distinto, tiene que servir para que sea más rico o para que la experiencia sea más interesante. Hacer algo diferente solamente porque nadie lo hizo antes no me alcanza”, afirma. La Guía Michelin le dio al restaurante una estrella en 2024, que renovó en 2025 y este año también.

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El maridaje sin alcohol incluye opciones con fermentos, jugos y destilados

Su nuevo experimento

Por estos días, Treschanski trabaja en el ciervo, un plato que ya está en el menú, pero que sigue pasando por la test kitchen. Al tratarse de una carne de caza, explica el cocinero, cada animal y cada pieza responden distinto. “El ciervo nos trajo bastantes dolores de cabeza. Una misma cocción te puede dar una textura tierna, firme o gomosa. Lo probamos en Roner [un dispositivo que permite cocinar alimentos a baja temperatura y al vacío], al vapor, a la parrilla, frito, con calor directo e indirecto, y armamos una tabla donde cruzamos tiempo y temperatura para registrar cómo se comporta la carne en cada prueba –precisa–. Me interesa muchísimo conocer en profundidad el producto que estamos sirviendo, entender cómo responde, qué le favorece y qué no”.

"Este lugar es el alma del restaurante, el núcleo de todo lo que hacemos", sostiene Treschanski Alessia Maccioni

En ese método el error ocupa un lugar central, al punto tal que Treschanski calcula que el equipo puede equivocarse “veinte veces para que algo nos guste, como mínimo”. Algún día, expresa, le gustaría publicar todas las pruebas fallidas del restaurante, que son muchísimas más que las que llegan al menú y que tampoco se pierden, ya que todo queda registrado y sirve como fuente de consulta. “Tenemos un inventario de los fermentos y las preparaciones que revisamos cuando pensamos en un plato nuevo. También hay que aprender a convivir con la frustración —se sincera—. Es difícil trabajar todos los días en cosas que todavía no están a la altura, pero exigirse implica pasar por eso”.

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El tiempo en un frasco

Entre los frascos de la test kitchen hay misos que fermentan durante un año como mínimo y fermentos de tres y hasta cuatro años que hoy forman parte del menú. “Hay preparaciones que empezamos sin saber en qué plato van a terminar. El tiempo hace su magia. No siempre sale a favor, pero nunca te devuelve lo mismo que guardaste. Me gusta mucho volver a probar algo que hicimos hace tanto tiempo con una expectativa determinada y encontrarme con un resultado que puede ser peor o muchísimo mejor de lo que imaginaba”, revela.

Entre los frascos de la test kitchen hay misos que fermentan durante un año como mínimo y fermentos de tres y hasta cuatro años que hoy forman parte del menú Alessia Maccioni

Junto a esas técnicas milenarias trabajan dos máquinas poco habituales. Por un lado, la centrifugadora separa sólidos de líquidos y clarifica en diez minutos un caldo que, a mano, llevaría un día entero. También está la rotaevaporadora, que se usa en la industria del perfume y destila al vacío.

“Con los chiles podemos recuperar los compuestos aromáticos, que se evaporan y se condensan en otro recipiente, mientras la capsaicina, responsable del picor, queda en la mezcla de origen. Se obtiene un destilado con el perfume del chile, pero sin su picor”, explica. Durante un tiempo también sirvieron un vino desalcoholizado con esa máquina, pero una inquietud pesó en la decisión de dejar de hacerlo. “Me preguntaba cómo lo verían los enólogos que habían hecho esos vinos, porque estábamos interviniendo un producto sobre el que otra persona había trabajado muchísimo. Igual fue un proyecto que disfruté mucho y del que aprendimos bastante”, detalla.

Con tan pocos lugares por noche y un ticket alto, sentarse en esa barra es para el público local una salida excepcional

El menú Chef’s Counter Experience, la propuesta más extensa de Trescha, pero no la más cara, tiene un precio de unos $560.000 con maridaje mixto incluido, una cifra que lo ubica entre los más altos de la ciudad, y que Treschanski explica de esta manera: “Yo siempre digo que no somos caros, somos costosos. Trabajan más personas de las que recibimos por turno y está el trabajo de investigación, el tiempo que lleva cada prueba y todas las preparaciones que nunca llegan al menú —enumera el cocinero—. Los márgenes son muy ajustados y el contexto argentino lo vuelve todavía más difícil. Si mirara solamente el trabajo y los recursos que ponemos, el restaurante debería costar más de lo que cuesta hoy”.

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Treschanski no esquiva la discusión sobre el precio, pero considera que, además del poder adquisitivo para poder afrontarlo, hay una cuestión de prioridades y valoración. “Es un gasto importante y cada persona elige en qué gastar su plata. Para mí tiene que ver con elegir una experiencia, como cuando alguien decide ir al teatro, a un recital o a un concierto. La alta gastronomía es una conjunción de detalles, del cuidado que hay en la comida, en el servicio, en los vinos, en las copas, en los materiales. No espero que a todo el mundo le interese lo que hacemos, pero sí me gustaría que se entienda todo lo que hay detrás”, apunta.

"No espero que a todo el mundo le interese lo que hacemos, pero sí me gustaría que se entienda todo lo que hay detrás”, apunta Treschanski Alessia Maccioni