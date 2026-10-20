La Ciudad anunció a los ganadores de la licitación para instalar locales gastronómicos en los parques porteños

El Gobierno porteño oficializó la adjudicación de los permisos para instalar locales gastronómicos en 16 parques y plazas de la Ciudad. Nueve empresas quedaron a cargo de los espacios incluidos en el concurso público, que habilita la construcción y puesta en funcionamiento de bares y cafés, junto con otros servicios para los visitantes.

La iniciativa alcanza espacios verdes de distintos barrios. En La Paternal, incluye el Parque La Isla; en Chacarita, el Parque Los Andes; y en Palermo, la Plaza Armenia, la Plaza Club Alemán de Equitación, la Plaza Sicilia, el Parque Deportivo del ex Velódromo, el Parque Ernesto Jaimovich, el Parque de las Américas y la Plaza Florencio Sánchez.

También forman parte del proyecto el Parque Chacabuco; el Parque Indoamericano, en Villa Soldati; la Plaza España, en Barracas; el Parque de los Patricios; el Parque Micaela Bastidas y el Parque Mujeres Argentinas, en Puerto Madero; y el Parque Thays, en Recoleta.

Según pudo saber LA NACION, las empresas adjudicatarias fueron MF Construcciones Electromecánicas S.A., que tendrá a su cargo el Parque La Isla, el Parque Los Andes y el Parque Mujeres Argentinas; Tomás Wilhelm, adjudicatario del Parque de las Américas; Early Bird S.A., que estará en la Plaza Armenia y la Plaza Sicilia; y Explotaciones Coloniales S.R.L., que explotará la Plaza Club Alemán de Equitación y el Parque Micaela Bastidas.

Por su parte, Urban Grounds Consorcio de Empresas obtuvo los permisos para el Parque Thays y la Plaza Florencio Sánchez. El resto de las adjudicaciones correspondió a La Esquina de Merlo S.R.L., para el Parque Ernesto Jaimovich; LJM Parking S.R.L., para el Parque Deportivo del ex Velódromo; Rendeaux S.A., para el Parque Chacabuco, el Parque Indoamericano y la Plaza España; y EBS S.A., para el Parque de los Patricios.

Los adjudicatarios deberán construir, poner en funcionamiento y mantener los establecimientos. No podrán delegar la explotación en terceros y, según explicaron a LA NACION fuentes especializadas en el tema, tampoco podrán instalar franquicias reconocidas, ya que estas debían haberse presentado durante la etapa previa del concurso.

LA NACION consultó al Ministerio de Desarrollo Económico porteño qué productos se venderán en los nuevos locales. Desde el organismo señalaron que la licitación habilita la comercialización de alimentos y bebidas, pero que el concurso no especifica qué productos ofrecerá cada adjudicatario.

Cuánto pagarán los adjudicatarios

En la licitación original, los cánones mensuales de referencia para los permisos, con una vigencia de cinco años, iban de $590.000 a $2.640.000, según la ubicación de cada espacio verde. Los valores se establecieron tomando como referencia parámetros del Banco Ciudad.

Sin embargo, con la concreción de las licitaciones se extendieron los montos y pasaron de $860.000 a más de $4.000.000. Los importes podrán actualizarse a medida que avancen los contratos.

“Como en las mejores ciudades del mundo, y sin costarle un peso a los porteños, ya adjudicamos 16 cafés en parques y plazas de la Ciudad. Seguimos sumando más servicios e inversión en los espacios públicos”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El Parque Thays es uno de los parques con canon más alto Camila Godoy - LA NACION

En conjunto, los 16 permisos que se presentaron para el concurso público representaron para la Ciudad un canon mensual inicial de $38.311.500, equivalente a $459.738.000 anuales. Según las autoridades porteñas, la selección de las empresas tuvo en cuenta, entre otros criterios, el precio ofrecido, la calidad y la idoneidad de las propuestas, los parámetros de sustentabilidad y los costos asociados al uso y mantenimiento de las instalaciones.

La adjudicación se formalizó mediante una disposición de la Dirección General de Concesiones y Permisos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Según informaron fuentes de esa cartera a LA NACION, la medida se tomó una vez concluida la evaluación de las ofertas y la instancia de impugnaciones, sin que se presentaran objeciones dentro de los plazos legales previstos.

Plaza Sicilia, en donde antes estaba ubicado el caserón de Juan Manuel de Rosas Noelia Marcia Guevara/AFP

El plazo estimado para las obras es de seis meses y se prevé una inversión privada de US$4,6 millones. Desde el Gobierno porteño sostuvieron que el desarrollo de los locales no generará costos para la administración ni para los vecinos.

Las condiciones

La normativa permite instalar un local gastronómico por cada 50.000 metros cuadrados de espacio verde, siempre que no se altere el uso público del lugar. Cada espacio designado podrá contar con hasta cinco locales —denominados “núcleos de servicio” por el Gobierno porteño—, que deberán mantener una separación mínima de 200 metros entre sí.

La habilitación permite, a su vez, el expendio de alimentos y bebidas, así como de frutas y verduras, sándwiches calientes e infusiones.

Para obtener el permiso, los establecimientos deberán contar con una serie de servicios complementarios que fueron definidos en la ley original. Entre ellos se incluyeron sanitarios de uso público y gratuito; una estación de vida saludable, con —como mínimo— una zona de descanso e hidratación gratuita; estacionamiento de bicicletas; conexión a internet gratuita; y una biblioteca.

A su vez, las instalaciones estarán obligadas a incorporar criterios de arquitectura sustentable, separación de residuos en origen, reciclado y conservación de las especies, flora y mantenimiento del área.