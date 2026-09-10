La Ciudad de Buenos Aires perdería más de 159.000 habitantes hacia 2035 y profundizaría su envejecimiento poblacional

La Ciudad de Buenos Aires tendrá en 2035 casi 160.000 habitantes menos. Así lo indican las proyecciones de población difundidas hoy por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba), que toman como base las estimaciones nacionales y jurisdiccionales elaboradas por el Indec para el período 2022-2035.

Según el informe, la Ciudad perderá en promedio entre 10.000 y 15.000 habitantes por año.

Menos chicos, más adultos mayores

La franja de 0 a 4 años, que en 2022 sumaba 148.829 niños, caerá a 119.919 en 2035: una reducción cercana al 19%. En simultáneo, el grupo de 85 años y más pasará de 105.320 a 126.349 personas, un incremento aproximado del 20%.

Este cruce de tendencias retrata un proceso de envejecimiento demográfico que ya viene de arrastre y que las proyecciones profundizan hacia 2035. Con menos nacimientos y una población añosa que crece, la pirámide poblacional porteña se angosta en la base y se ensancha en la cúspide, un patrón consistente con lo observado en otras grandes ciudades con bajos niveles de fecundidad.

El tramo de 5 a 14 años es el que más se contraería de todo el informe (entre -40% y -47%), porque esos niños nacieron durante la fase de descenso de la fecundidad que el Indec ubica entre 2021 y 2030. En cambio, los bebés de 0 a 4 años en 2035 corresponden a una fecundidad ya “recuperada” en el modelo, por eso caen menos (-19%). Los jóvenes de 15 a 34 años también pierden peso, aunque de forma más moderada.

En simultáneo, la franja de 40 a 64 años crecería entre 9% y 16%, mientras que los adultos mayores, de 65 a 79 años, se mantendrían casi sin cambios y recién a partir de los 80 volverían a acelerar el crecimiento, con un salto del 20% en el grupo de mayores de 85 años.

Por comunas

Detrás del promedio porteño hay realidades distintas según la comuna. La mayoría perderá población hacia 2035, pero la comuna 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo, Villa Lugano) es la que más crecería, al pasar de 232.923 a 239.399 habitantes, un aumento de casi 2,8%. También proyectan que la comuna 14 (Palermo) mostraría un leve incremento, de 234.700 a 236.936 habitantes, y la comuna 1 (el área que incluye el microcentro, San Telmo, La Boca, Puerto Madero, Retiro, entre otros barrios) se mantendría prácticamente estable, con una suba marginal.

En el otro extremo, las comunas 3 (Balvanera, San Cristóbal) y 9 (Mataderos, Parque Avellaneda, Liniers) son las que más población perderían en términos relativos, con caídas cercanas al 10,4% cada una. Les siguen de cerca la comuna 10 (Versalles, Monte Castro, entre otros barrios del oeste porteño), con una baja estimada del 9,4%, y las comunas 2, 5 y 6 tendrían reducciones en torno al 7% y 8%.

A la vez, el informe refleja que la brecha de género es estable en la esperanza de vida, siempre favorable a las mujeres. Esto se refleja en la composición por sexo: en 2022, las mujeres eran 1.680.354 sobre un total poblacional de 3.121.189 (53,8%), y hacia 2035 seguirían siendo mayoría, representando 1.576.723 sobre 2.961.850 habitantes (53,2%), aunque la proporción se achicaría levemente.

El Idecba aclara que, para llegar a estos números, tomó como insumo las proyecciones nacionales y jurisdiccionales del Indec y las desagregó a nivel comunal. Primero, distribuyó la población proyectada por comuna según la estructura etaria relevada en el Censo 2022. Luego, ajustó esos resultados para que coincidieran con los totales proyectados por sexo y grupo de edad a nivel de toda la Ciudad.

Lo analizan siguiendo la evolución de cada cohorte en los componentes del crecimiento demográfico:

Fecundidad: se proyectó una fase inicial de caída y una posterior recuperación, convergiendo a largo plazo con la trayectoria nacional.

se proyectó una fase inicial de caída y una posterior recuperación, convergiendo a largo plazo con la trayectoria nacional. Mortalidad: la esperanza de vida y la mortalidad infantil se proyectaron en convergencia gradual con los parámetros del país, manteniendo una brecha estable favorable a las mujeres.

la esperanza de vida y la mortalidad infantil se proyectaron en convergencia gradual con los parámetros del país, manteniendo una brecha estable favorable a las mujeres. Migración: se estimó un saldo migratorio internacional prácticamente nulo y un saldo migratorio interno levemente negativo, reflejando la tendencia histórica de los movimientos interprovinciales.

Aunque el documento no incluye medidas gubernamentales específicas, sí busca proveer indicadores estadísticos oficiales como base fundamental para el diseño y la implementación de políticas públicas.