La Ciudad impulsa un DNI para perros y gatos y analiza permitir que viajen en colectivo

Los perros y gatos podrían tener en los próximos meses una identificación única, una libreta sanitaria digital y la posibilidad de viajar en colectivos porteños. Esas son algunas de las principales novedades de un proyecto de ley que el Gobierno de la Ciudad enviará a la Legislatura con el objetivo de crear un sistema integral de identificación, protección y bienestar animal.

La iniciativa busca establecer un nuevo marco regulatorio para la tenencia responsable de mascotas y adaptar la normativa a una realidad que, según sostienen las autoridades, cambió en los últimos años. El proyecto contempla medidas vinculadas con la salud animal, la convivencia urbana, el transporte, los servicios de cuidado y hasta el destino final de los animales domésticos.

“El lugar que ocupan los perros y los gatos en las familias porteñas cambió. Hoy los animales tienen un rol cada vez más importante en nuestras vidas, y las normas para cuidarlos no se pueden quedar atrás”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al presentar la propuesta.

El eje principal del texto es la creación de un Sistema Único Digital de Identificación de Perros y Gatos. Según la propuesta, cada animal contará con un número único asociado a sus datos y a los de su responsable. El objetivo es centralizar información relevante sobre cada mascota y facilitar su identificación.

El sistema se complementará con una Libreta Sanitaria Digital que reunirá antecedentes vinculados con vacunaciones, castraciones, condición reproductiva y otros controles de salud. También incluirá datos del veterinario interviniente, que deberá contar con matrícula habilitante.

Aunque el Gobierno porteño presentó la iniciativa como una suerte de DNI para mascotas, el proyecto apunta principalmente a construir una base de datos unificada para mejorar los controles sanitarios, facilitar la búsqueda de animales perdidos y fortalecer las herramientas de tenencia responsable.

La propuesta también incluye cambios que podrían impactar en la vida cotidiana de miles de dueños de mascotas y la población general. Uno de ellos es la posibilidad de que perros y gatos puedan viajar en las líneas de colectivos de la Ciudad dentro de transportadoras cerradas, ventiladas y de tamaño adecuado.

Actualmente, los animales domésticos pueden trasladarse en el subte bajo determinadas condiciones, pero la normativa vigente no contempla esa posibilidad en los colectivos. El proyecto faculta a la autoridad de aplicación a definir cupos, días, horarios y requisitos adicionales para la implementación de la medida. Los perros guía y de asistencia quedarían exceptuados de esas limitaciones.

La iniciativa avanza además sobre actividades vinculadas al cuidado de los animales. Las guarderías y pensionados deberán cumplir nuevas exigencias relacionadas con la seguridad, ventilación, luz natural, espacios de recreación y disponibilidad de personal capacitado.

También se prevé la creación de un registro de paseadores de perros. El sistema incluirá requisitos de inscripción, capacitación obligatoria, credenciales digitales y obligaciones específicas vinculadas con el manejo y control de los animales durante los recorridos en la vía pública.

El proyecto se complementa con una ampliación de servicios veterinarios que comenzará a implementarse desde el 1° de noviembre. Entre las novedades figuran consultorios móviles que recorrerán las 15 comunas para brindar atención clínica básica, la ampliación del horario de castraciones en el centro de Costanera Sur y la incorporación de ecografías en el centro veterinario de Villa Soldati.

Sin embargo, uno de los puntos que más debate podría generar es el vinculado con el destino final de las mascotas. La iniciativa propone modificar la normativa vigente para habilitar servicios de entierro y cremación de perros y gatos y avanzar en la creación de un cementerio de animales administrado por la Ciudad.

Según el proyecto, el predio funcionaría en el cementerio de Chacarita y contaría con un crematorio, un espacio común de homenaje y sectores destinados a la disposición de cenizas o sepultura de animales, de acuerdo con la disponibilidad existente.

La propuesta aparece pocos meses después de que ingresara a la Legislatura un proyecto impulsado por legisladores porteños para habilitar un servicio público de despedida de mascotas en Chacarita, una iniciativa que puso en debate la falta de espacios de este tipo dentro de la Ciudad.