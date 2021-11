“La economía se va normalizando”: la esperanza que abrió el fin de semana largo en el tercer destino más visitado del país

SAN CARLOS DE BARILOCHE. – Con más del 85% de ocupación hotelera durante este fin de semana largo, la ciudad se sigue posicionando como uno de los destinos más elegidos entre los argentinos.

“Recibimos mucha gente, estamos muy contentos. El gasto promedio en la ciudad fue de $5700 por día por pasajero. También el turismo estudiantil ayuda mucho a la ocupación: ya pasaron más de 26.000 chicos y solo hubo 16 casos aislados de contagios de Covid-19. Es un número muy bajo, así que celebramos que la economía se va normalizando de a poco”, afirmó hoy a LA NACIÓN Gastón Burlón, secretario de Turismo local.

El mismo balance hacen desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb): “Fue un muy buen fin de semana largo. Hemos tenido una alta ocupación en todos los segmentos, por encima del 80%”, indicó Claudio Roccatagliata, presidente de la agrupación.

Según datos del sector privado, unos 3.550.000 turistas se están movilizando por el país durante este fin de semana largo y Bariloche fue el tercer destino más elegido, luego del Partido de la Costa y de Mar del Plata. También, de acuerdo a la información difundida por el Observatorio Turístico de Río Negro, la Cordillera –con Bariloche y El Bolsón como grandes imanes– experimentó un nivel de ocupación hotelera que llegó al 84,5%, mientras que la región de la costa rionegrina –especialmente, Las Grutas, Playas Doradas y El Cóndor– tuvo un 75% de las plazas ocupadas.

En tanto, en Neuquén, dos de las localidades más visitadas fueron Villa La Angostura y San Martín de los Andes, con ocupación cercana al 95% y 75%, respectivamente. Esas ciudades fueron este fin de semana el escenario elegido para la décima edición de la competencia Gran Fondo Siete Lagos. Más de 3500 ciclistas de todo el país recorrieron la mítica ruta este domingo.

Preocupación

La gran afluencia de turistas en la zona cordillerana tuvo también un sabor amargo a raíz de los incidentes de anoche en El Bolsón y el corte de la ruta 40 a la altura de Villa Mascardi luego de que se conociera que un joven mapuche murió tras recibir un disparo en Cuesta del Ternero y otro fue herido de gravedad en el tórax.

Decenas de automovilistas quedaron varados o debieron tomar por la ruta 6, de ripio, para movilizarse. El bloqueo comenzó ayer alrededor de las 19 y permaneció hasta las 2 de la madrugada.

Y si bien hoy la ruta permanece despejada, muchos operadores turísticos confirmaron la cancelación de varias excursiones hacia la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, como las que permiten recorrer Pampa Linda, en la base del cerro Tronador, y el río Manso inferior.

“En nuestro sector, el nivel de afectación es mayúsculo. Cientos de turistas afectados, algunos heridos y todos aterrados. Un número importante de vehículos de transporte turístico, así como vehículos de alquiler fueron vandalizados. El día de hoy se suspendieron las prestaciones de servicios turísticos y traslados desde Bariloche hacia el sur, afectando no solo a cientos de turistas, sino a trabajadores, prestadores, guías, fotógrafos y comerciantes. No hay al momento previsión de retomar estos servicios hasta tanto no estén garantizadas la circulación y la seguridad y protección de personas y bienes”, indicaron hoy desde la Cámara de Turismo de Bariloche y Zona Andina en una carta dirigida al ministro de Turismo Matías Lammens.

“El turismo es altamente sensible a la violencia y a la delincuencia. Estamos en la antesala de una temporada turística, que en el marco del nivel de afectación de la pandemia al turismo, se vuelve vital para poder restablecer la economía de nuestra región”, finaliza el comunicado.