La escuela en crisis: casi la mitad de los alumnos de tercer grado no comprende lo que lee

Carolina es madre de tres chicas, de 17, 12 y 7 años. Todas asisten a escuelas públicas de la ciudad y el diagnóstico de su madre no admite grises: “La educación bajó terriblemente el nivel”.

“La más chica está en segundo grado y la diferencia con la educación de las dos mayores es enorme. Reconoce las letras, pero no forma palabras, no comprende. Más de la mitad de su curso no está alfabetizado y los que lo están es porque los padres se pudieron sentar a ayudarlos”, dice.

Lo que relata Carolina no es un caso aislado. En la Argentina, el 46% de los alumnos de tercer grado de primaria se ubica en el nivel más bajo de lectura. Esto significa que al leer textos adecuados a su edad, no son capaces de localizar información o relaciones presentadas literalmente ni de realizar inferencias a partir de información sugerida, destacada o reiterada. En otras palabras, casi la mitad de los chicos no entiende lo que lee.

Sin embargo, la cifra está 10 puntos porcentuales por encima del promedio de América Latina (36,7%) y asciende a 61,5% entre los estudiantes de menor nivel socioeconómico. A su vez, la Argentina solo tiene un 14% de los alumnos en el nivel más alto de lectura, mientras que el promedio de la región de alumnos en ese nivel es de 21%.

Los datos surgen del informe “Lectura y desigualdad. Comparaciones entre la Argentina y América Latina”, elaborado por el Observatorio de Argentinos por la Educación a partir de los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2019 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Niveles

“Es notable que un país como la Argentina, que se construyó como sociedad moderna a partir de su oferta educativa, descrea hoy del valor de este factor y relegue al analfabetismo a parte de su población”, dijo Guillermina Tiramonti, especialista en educación y coautora del informe.

La Argentina fue, junto con Guatemala, uno de los dos países que mostraron la mayor caída en términos de variación porcentual de los resultados (-2%) entre 2019 y 2013, cuando se realizó la anteúltima edición del estudio.

En el otro extremo, Brasil (5,1%) y Perú (4,7%) se destacaron por su mejora, incluso teniendo niveles de Producto Bruto Interno (PBI) per cápita similares al valor argentino.

El estudio plantea que en la mayoría de los países se observa una correlación positiva entre resultados y el nivel de riqueza, pero la Argentina es la excepción: es el país que peor puntaje obtuvo entre otras naciones con nivel similar de ingreso (689). Incluso, varios países con PBI per cápita por debajo de la Argentina han obtenido mejores resultados: Perú (753 puntos), Colombia (715), Ecuador (699) y El Salvador (697).

Preocupación

Según Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación para todos, resulta “esperanzador” analizar la situación de países de la región que, con menor o semejante rango de PBI, alcanzan iguales o mejores resultados. “Brasil, un país enorme, variado y de organización federal como la Argentina, ha logrado una mejora sustantiva”, dijo.

Por su parte, Graciela Zenas, referente barrial rosarina y trabajadora de la economía popular, sostuvo que los datos son preocupantes, especialmente por cómo se profundiza el problema en los sectores más vulnerados. “Es una realidad que vemos en los barrios populares. Luego de la pandemia tuvimos que generar espacios de apoyo para acompañar a los chicos y chicas en el aprendizaje de la lectura. Además, sucede que muchas madres y padres no tienen las herramientas para apoyarlos con las tareas. Es necesario atender y poner como prioridad en la agenda este tema y desarrollar políticas que permitan garantizar una mejor educación haciendo foco en quienes sufren las mayores desigualdades”, dijo.

La foto que muestra el informe es prepandémica, por lo que, teniendo en cuenta los impactos negativos en la educación de los últimos tres años, es posible suponer que la situación no hizo más que agravarse. “Los resultados de lectura en tercer grado nos ilustran sobre las dificultades de todos los países de la región para incorporar a toda su población en la cultura letrada. Incluir en este aprendizaje es una tarea que requiere un compromiso fuerte de quienes gobiernan”, dijo Tiramonti.

Entre las conclusiones planteadas por los autores del trabajo, destacaron que en todos los países de América Latina el nivel de aprendizaje de lectura de los alumnos de tercer grado aumenta a medida que crece el nivel socioeconómico. De modo que en la región aún no se ha podido superar a través de la educación las desventajas del origen social. “Los resultados en educación siguen reproduciendo las condiciones de origen de los alumnos”, sostuvieron.

Sin embargo, de acuerdo al informe, la educación privada argentina tampoco representa una gran mejora. “El refugio en el subcircuito privado de los niños del tercer tercil los coloca en una posición ventajosa respecto a los niños del resto del país, pero no de la región”, concluyeron.

Sobre ERCE

ERCE es la evaluación de logros de aprendizaje de alumnos de los sistemas educativos de América Latina y el Caribe coordinada por la Unesco. En tercer grado se evalúan las áreas de lectura, escritura y matemática, enfocándose en los logros y habilidades que todo niño de la región debe alcanzar en el grado correspondiente.

En el área específica de lectura, ERCE evalúa dos ejes temáticos: comprensión de diversos textos y comprensión textual. Adicionalmente, se evalúan tres grupos de habilidades: comprensión literal, comprensión inferencial y comprensión crítica.

De acuerdo al puntaje obtenido en la prueba, la Unesco agrupa a los alumnos en cuatro niveles, de menor a mayor. Los estudiantes en los niveles II al IV son capaces, al leer textos adecuados a su edad, de al menos localizar información o relaciones presentadas literalmente y realizar inferencias a partir de información sugerida, destacada o reiterada, mientras que los alumnos en el nivel I no son capaces de hacerlo.

En este caso, el estudio contó con la participación de aproximadamente 160.000 alumnos de 16 países: la Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

