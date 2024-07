La explicación del club de golf de Nordelta sobre la colocación de boyeros eléctricos en los greens para controlar a los carpinchos

Escuchar

A partir de una denuncia que realizó la semana pasada el periodista Alejandro Fantino, en su programa en el canal de streaming Neura, por la colocación de boyeros eléctricos alrededor de los greens de la cancha de golf de Nordelta, medida que consideró de “maltrato animal”, en la tarde de ayer la Asociación Civil Golf Club Nordelta publicó un comunicado aclarando y explicando la medida, tomada en medio de un contexto de crecimiento de la población de carpinchos en la zona de Tigre y sus alrededores.

“Ante las versiones que están circulando en redes y medios que acusan a nuestro club de maltratar animales, queremos dejar en claro lo siguiente: Nordelta Golf Club siempre ha mantenido un firme compromiso con el cuidado y la preservación de la flora y fauna que nos rodea. Nuestros principios y acciones están guiados por el respeto y la protección del medio ambiente, cumpliendo estrictamente con todas las normas y regulaciones ambientales vigentes”, escribieron en el comunicado.

“Desde hace tiempo, estamos trabajando en conjunto con la Asociación Vecinal Nordelta y expertos en vida silvestre en la protección de las zonas de juego más delicadas de la cancha (greens), que sufren daños recurrentes por parte de la fauna que habita en la misma. Estas zonas en su conjunto representan menos del 1% de la superficie total de la cancha”, agregaron.

Tras el aumento de la cantidad de carpinchos de Nordelta de 2021, vuelve a crecer la población dentro de esta localidad urbana Gentileza: Verónica Espósito

Además, en el comunicado dijeron: “La Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires autoriza en particular el uso de boyeros eléctricos; los mismos provocan una leve descarga que no ocasiona lesiones ni en animales ni en personas que puedan tocarlos. Esto se hace para controlar el tránsito de carpinchos y coipos. En nuestro caso, es una medida para alejar los coipos de los greens, con un boyero de diez centímetros de altura, ya que los carpinchos no ingresan a los mismos, y se alimentan de los pastos y plantas del resto de la cancha”.

En su descargo, Fantino había mencionado también, mientras mostraba un video de su autoría, que el club de golf había “cebado con maíz todo el cerco debajo de los alambres que tenían voltaje”.

Según explicó la asociación civil en el comunicado, la medida no fue intencionada. “A fin de alejar gallaretas de los greens, personal de mantenimiento de la cancha agregó por error afuera del perímetro una línea de maíz. Al quedar el maíz en esta situación particular muy cercano al boyero, el mismo fue removido en cuanto nos fue advertido sin provocar ninguna situación adversa en particular”, aclararon desde la Asociación Civil Golf Club Nordelta.

La población de carpinchos en Nordelta vuelve a crecer

Según detallaron el pasado mes voceros de Nordelta a LA NACION, desde 2014 que se monitorea la población de carpinchos, tanto en crecimiento como en desplazamientos. “Esos estudios muestran un crecimiento acelerado de la población de carpinchos desde 2018″, detallaron.

Y sumaron: “En un ambiente sin depredadores naturales, el crecimiento de la población de carpinchos es exponencial, y por eso es necesario implementar el plan que hemos presentado a las autoridades a través de la vasectomía de los machos alfa, que permitirá estabilizar la población de carpinchos en un número compatible con las posibilidades del medio ambiente local”.

Carpinchos en Nordelta Gentileza: Verónica Espósito

El crecimiento de las comunidades de carpinchos, en tanto, ha llevado a una parte de los vecinos de Nordelta a electrificar los cercos de sus propiedades con salida al lado para evitar su ingreso, según detallaron en su momento desde el grupo Nuevo Delta Ecodefensa, creado para proteger a los carpinchos, que se hicieron notoriamente visibles en Nordelta en 2021.

