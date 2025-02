Ponen en marcha un plan para esterilizar a los carpinchos de Nordelta

“Los carpinchos están descontrolados”, asegura Marcela García Torres, vecina de Nordelta. Ante el crecimiento de la población de estos roedores -que se duplicó en los últimos años- la Asociación Vecinal Nordelta (AVN) lanzó una campaña de esterilización para bajar el número de esos animales a través de una vacuna.

Según AVN, la implementación del llamado Plan Operativo Anual se basa en los datos sobre el comportamiento poblacional de la especie correspondientes al período entre los años 2014 a 2024.

La información, proporcionada por María José Corriale, investigadora del Conicet, revela que en 2019 comenzaron a registrarse los primeros indicios de aumento de carpinchos y que, debido a la situación actual, el plan es lograr estabilizar la población y garantizar el equilibrio entre la conservación de la especie y la sostenibilidad del entorno urbano.

“La Dirección de Flora y Fauna buscó medidas para estabilizar el crecimiento de carpinchos y en el 2023 se hizo un plan de vasectomía para probar si eso servía, pero al final ese proyecto no se hizo. Como alternativa, se va a poner en marcha un programa de vacunación anticonceptiva”, indicó Marcelo Canton, gerente de comunicaciones de AVN, en diálogo con LA NACION.

Canton detalló que la diferencia entre la vasectomía y la vacuna es que la primera es definitiva y la otra tiene un efecto temporario de aproximadamente nueve meses la cual inhibe las hormonas de reproducción sexual. El anticonceptivo se aplica mediante una inyección, de la que debe suministrarse dos dosis con un intervalo de dos meses.

El Plan de Vacunación Anual

El plan de vacunación se basa en seleccionar, de una población de 1000 especies, a 250 animales adultos que no tengan enfermedades. “Lo difícil es agarrar a los carpinchos y que no se estresen, por lo que se están buscando técnicas para poder atraparlos sin lastimarlos”, dijo Canton.

La tarea estará a cargo de un grupo de especialistas en fauna silvestre, mientras que el Conicet se encargará de hacer el seguimiento de los resultados. La vacunación va a ser ambulatoria, y luego de cada dosis el animal va a ser identificado para poder liberarlo en su lugar habitual.

Si bien los vecinos de Nordelta fueron avisados de la campaña este viernes, hasta el momento se desconoce cuándo se pondrá en marcha: “La idea es arrancar lo antes posible. Si se sigue duplicando la población año tras año la convivencia sería imposible”, afirmó Canton.

Asimismo, el plan de manejo de control de carpincho también incluye mejorar la convivencia de estos animales con los vecinos a través de una campaña de concientización y difusión sobre el tema.

La voz de las asociaciones y los vecinos

Guillermo Fernández, vocero de Ecodefensa Nuevo Delta, una asociación vecinal sin fines de lucro que protege a los carpinchos, indicó: “Hay un excedente de población que trae aparejado atropellamientos, mortandad de bebés carpinchos en piletas, problemas de ataques a mascotas por lucha territorial, peleas de machos por sobrevivencia del más fuerte y ser el alfa del grupo”.

Con respecto al plan de vacunación afirmó: “Nosotros queremos lo mejor para ellos, no hacer nada no es solución. Confiamos en el grupo de científicos a cargo y confiamos que se está trabajando desde una perspectiva médica integral, en beneficio de ellos y no en conformar a pro o anti carpinchos”.

García Torres describe cómo es vivir en el barrio con la presencia de carpinchos: “Los encontrás por todos lados. El otro día había uno nadando en mi pileta. Lo más peligroso es que entran al jardín, y si hay niños jugando, pueden causar problemas”. También mencionó que, con frecuencia, los carpinchos pelean con los perros por comida o espacio y las mascotas terminan heridas.

De todas maneras, la vecina aclara: “Yo no he tenido problema con los carpinchos y me encantan porque son parte de la increíble naturaleza del lugar. El problema es que los últimos años, con la construcción del centro cívico, se desmontó un lugar que funcionaba como reserva natural, y a eso se sumo un boom de la construcción y quedan pocos lotes vacíos. Entonces no tienen lugar”.

