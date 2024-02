escuchar

En medio del conflicto entre el gobierno de Javier Milei y distintos gremios por el cierre de paritarias, el principal sindicato de trabajadores de trenes, La Fraternidad, anunció un paro total de sus líneas nacionales para el miércoles 21 de febrero y durará 24 horas.

El comunicado fue firmado por el secretario general del sindicato, Omar Maturano, luego de una reunión de este viernes en el que han “decidido ejercer el derecho a huelga (Art.14 Bis de la C.N), el día 21 de febrero de 2024, de 00.00 a 24 horas”, y argumentan que es en respuesta “a la falta de discusión paritaria y de propuesta salarial adecuada a la inflación galopante que deteriora los haberes-que gozan de carácter alimentario- del personal de conducción de trenes, causándoles daños irreparables”.

Además, hicieron alusión al derecho a huelga “dentro del reconocimiento explícito del derecho constitucional argentino ya que como decía el General Perón ‘dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada’”.

Comunicado de La Fraternidad

Maturano aseguró que el gobierno nacional debe un 55% de aumento y que desde diciembre no hay negociación salarial. “Cuando fuimos a la primera reunión, son verseros con que no hay plata. Aumentó el costo de vida, mataron el bolsillo y fuimos a reclamar lo que nos corresponde. Hace años que corremos detrás de la inflación. Queremos lo que nos deben, nada más”, sostuvo el secretario general de La Fraternidad en diálogo con Crónica TV.

“Necesitamos un paro general de 24 horas y una movilización de 12 horas”, lanzó Maturano.

Tensión por los salarios

Además del conflicto con los trenes, el Gobierno elevó la tensión por el fracaso de la reunión por el Salario Mínimo, Vital y Móvil y por la paritaria docente y la la discusión por los sueldos está en pleno auge. Este viernes el presidente Javier Milei anticipó que no va a fijar por decreto el salario mínimo, pese a que eso habían dejado trascender desde la Secretaría de Trabajo cuando no hubo acuerdo en el consejo que juntó el jueves a empresarios y gremios. Asimismo, el mandatario descartó convocar a la paritaria nacional docente. Esta instancia no está estipulada por ley pero es una demanda del sindicalismo de la que las administraciones nacionales suelen hacerse eco.

“¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores?”, se preguntó el libertario al referirse al aumento que se trata de definir sobre el piso salarial general. “No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?”, exclamó, cuando tras la fallida reunión del jueves se esperaba que el Presidente determinara la cifra a través del Boletín Oficial.

En la misma línea sostuvo que el tema educativo es un problema de las provincias, en un momento de alta fricción con los gobernadores. “Nosotros tenemos una cuestión, fijar precios mínimos no nos gusta”, deslizó en Radio Rivadavia y así dejó en claro que tampoco llamará a los gremios docentes para establecer una pauta que después repercuta en las negociaciones con los mandatarios locales.

LA NACION

Temas Paro de trenes