El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, oficializó este viernes el incremento de la asistencia escolar: pasará de $17000 a $70.000. Al explicar los motivos detrás de esta decisión, desde la cartera indicaron que se debe a la situación de “inédita gravedad” en que se encuentra el país. Según confirmaron a LA NACION, el monto alcanza a cada hijo.

El aumento alcanzará a siete millones de chicos desde el nivel inicial hasta el secundario. Las autoridades señalaron que el aumento es del 311% y marcaron que se debe a que el país “se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.

Al programa Ayuda Escolar pueden acceder las familias que reciben una Asignación Familiar o Universal, tengan hijos a partir de los 45 días y hasta que cumplan 18 años y que concurran a la escuela, ya sea nivel inicial, primario, secundario o polimodal.

El beneficio no tendrá límite de edad para aquellas familias que tengan hijos con discapacidad que reciban educación especial, concurran a talleres protegidos, centros de rehabilitación o que cuenten con el apoyo de maestros particulares matriculados.

El tope máximo de ingreso del grupo familiar para ser elegible es de $3.960.000 (bruto), mientras que el máximo para cada integrante del grupo es de $1.980.000 (bruto).

Si bien esta medida alcanza a familias con medios y bajos ingresos, el presidente Javier Milei había confirmado el jueves que el Gobierno estaba preparando un mecanismo de ayuda para la clase media para poder afrontar las subas de las cuotas de los colegios privados.

“Si caen los ingresos y tenés que cambiar a los chicos del colegio, es traumatizante para padres e hijos. Es para que tengas el financiamiento para mantener a tus hijos en la escuela, es una contención”, indicó el Presidente este jueves en Radio La Red. También anunció que habrá “vouchers” para comprar los útiles escolares y que el ministro de Economía, Luis Caputo, y Pettovello, están trabajando en esta medida.

Qué se sabe hasta ahora de los vouchers educativos

Fue ayer que Milei anunció que prepara un mecanismo de asistencia para la clase media para pagar las cuotas de las escuelas, dadas las fuertes subas antes de comenzar el ciclo lectivo. Aunque por ahora son más las incógnitas sobre cómo funcionará y el alcance real que pueda tener, que las certezas. Porque lo cierto es que por el momento no es mucho más que una expresión de deseo del Presidente, una idea que recordó a los vouchers de la campaña, que puede sonar interesante, pero que en la práctica puede encontrarse con distintos escollos.

La llegada de esta ayuda a las familias para que no tengan que cambiar a sus hijos de los colegios se anunció que funcionará como un “mecanismo de asistencia para la clase media”. Es decir, una forma de subsidiar la demanda y no la oferta. En la práctica, se supone que las familias que envíen a sus hijos a escuelas privadas, que hayan sufrido grandes aumentos en los últimos meses como consecuencia de la inflación, recibirían una ayuda del Estado para no tener que cambiar a sus hijos de escuela. Lo que no se sabe aún es cómo se va a implementar, a quiénes les va a corresponder y a quiénes no. O cómo será el trámite para acceder a esa ayuda. Además, de cómo hará el Estado para verificar que ese fondo se utilice efectivamente para pagar la escuela.

El anuncio del Presidente se da en momentos en que varios colegios privados ya comunicaron aumentos del 30% por encima de los valores informados en octubre en el acuerdo escolar por la suba de insumos, obras edilicias y la inflación, entre otros factores.

Además, los últimos números apuntan que las escuelas privadas cerraron el año pasado con una morosidad del 20%, con una baja en las inscripciones del nivel inicial del 15% y con muchas dudas y enojo de los padres sobre cómo enfrentar los aumentos de las cuotas que se dan en todos los meses del año. Además, como se eliminó el mecanismo para que las instituciones informen a la Secretaría de Comercio cada vez que suben la mensualidad, esto podría significar más alzas sin la certeza de cómo pagarlos.

