La guerra entre Rusia y Ucrania, ¿pone en riesgo el suministro de la vacuna Sputnik V a la Argentina y su producción local?

La invasión de tropas rusas a Ucrania puso en vilo al mundo. Y la pregunta inevitable es cuáles serán las repercusiones de largo alcance, más allá del costado más dramático de la guerra y la pérdida de vidas. Los principales líderes mundiales y las regiones más influyentes amenazaron con sanciones al Gobierno de Vladimir Putin y en la Argentina empieza a crecer la incertidumbre sobre el abastecimiento de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y la producción local de sus componentes.

La Argentina fue uno de los primeros países en llegar a un acuerdo con Rusia para la provisión de Sputnik V, con las que comenzó la campaña de vacunación en diciembre de 2020. Hasta el momento se aplicaron en el país más de 20 millones de dosis del componente desarrollado por el Centro Gamaleya. Aunque lejana geográficamente, la guerra amenaza con afectar la dinámica de los envíos desde Moscú y la elaboración de la vacuna en el laboratorio Richmond donde ya se fabricaron más de seis millones de componentes.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación confiaron que el conflicto entre Rusia y Ucrania no afectará en nada el cronograma de entregas, que se realizan de acuerdo a la demanda sanitaria, y aseguraron que la ministra Carla Vizzotti mantuvo una reunión en enero con su par ruso para profundizar estrategias de cooperación en salud. En ese encuentro, el funcionario de Putin valoró el apoyo de la Argentina ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la inclusión en la lista de emergencia de la Sputnik V, que se encontraba en análisis hasta el momento de la invasión.

Sin embargo, desde el laboratorio Richmond reconocieron a LA NACION que por estas horas las dudas aumentan sobre el futuro de la cadena de producción en nuestro país y el suministro del principio activo para elaborar los componentes 1 y 2, así como también la aprobación de la OMS prevista para los próximos días. “En esta situación pensamos que la ciencia y la salud estarán por encima de los conflictos armados y las consecuencias políticas, pero es muy pronto para asegurarlo. No sabemos qué puede pasar en los próximos días”, aseguró desde Moscú una importante fuente ligada al laboratorio.

Por las razones de público conocimiento, la Embajada argentina en Ucrania sugiere a las y los argentinos abandonar el territorio ucraniano.



Nuestra embajada se encuentra atendiendo todas las situaciones de emergencia que puedan requerir. — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) February 24, 2022

Desde la medianoche se vive una escalada bélica en territorio ucraniano que ya llegó hasta Kiev, la capital del país invadido. Mientras eso ocurría, en Moscú representantes de Richmond mantenían diferentes reuniones con el fin de seguir fortaleciendo el vínculo sanitario. “Acá no se habla nada de la guerra, no está en debate, pero la incertidumbre es grande. Creemos que todo seguirá su curso normal, aunque no podemos asegurarlo”, confió la fuente. La inspección de un equipo de la OMS pautada para el próximo lunes sigue en agenda y no hay indicios de que pueda ser cancelada.

Del total de vacunas recibidas hasta el momento 14.683.210 fueron Sputnik V llegadas desde Rusia (10.490.055 dosis del componente 1 y 4.193.155 del componente 2), y otras 6.296.125 Sputnik V se elaboraron en el laboratorio Richmond (1.634.875 del primer componente, y 4.661.250 del segundo). Además, llegaron 20.080.710 dosis de Pfizer y 432.000 de Pfizer pediátrica, 31.672.800 de Sinopharm, 28.546.900 de AstraZeneca, 6.143.340 de Moderna y 1.704.000 de Cansino.

Además de la producción que comenzó en junio del año pasado, Richmond se aseguró los fondos para construir una planta donde elaborar la Sputnik V. En la convocatoria a inversores privados y públicos para la colocación del fideicomiso financiero VIDA logró recaudar US$85 millones, el máximo de financiación que buscaba para producir, a partir de octubre próximo, la vacuna (que actualmente es envasada en el laboratorio tercerizado MR Pharma) y otros medicamentos biotecnológicos.

El presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras (der.) con la ministra de Salud, Carla Vizzotti (centro), y la ex asesora presidencial, Cecilia Nicolini (izq.), en abril del año pasado Télam

La planta tendrá una superficie total de 11.088 m², con un área productiva de casi 5800 m², en la que se harán vacunas y otros productos biotecnológicos; su capacidad será de unos 80 millones de viales y 28 millones de jeringas por año.

Respuesta del Gobierno

En enero Vizzotti había mantenido un encuentro virtual con el presidente de Richmond, Marcelo Figueiras, para definir informar la Disposición 955/22 que dispuso la aprobación condicional del certificado de la vacuna Sputnik V. La importancia de esta aprobación radica en otorgar al laboratorio la posibilidad de realizar la comercialización de la vacuna en forma directa e iniciar los trámites necesarios para obtener su autorización y posterior exportación a otros países de la región, como Perú, Bolivia y Colombia. Ese encuentro sirvió también para avanzar en un cronograma de entregas de 9.000.000 dosis de Sputnik V pendientes del contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés).

En su gira presidencial reciente Alberto Fernández mantuvo reuniones con Putin en Rusia como plataforma de acuerdos comerciales. Las buenas relaciones fomentadas a principios de febrero en ese viaje quedaron a un lado ayer cuando el Gobierno sentó postura sobre la invasión a Ucrania.

“La Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la fuerza armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania”, dice el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que leyó la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti.

“Las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania”, agrega. El futuro de la relación entre ambos países, luego de estos episodios, también son inciertos.