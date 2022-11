La historia de Titán, el perro que sufría un “trauma emocional” y fue tratado con aceite de cannabis

escuchar

En plena lucha para que se regule el uso del aceite de cannabis medicinal para mascotas, Nicolás Destefano, miembro de una agrupación que nuclea a veterinarios a nivel nacional, contó la historia de Titán, un perro que sufría un “trauma emocional” y fue tratado con el fármaco. A través de este caso, el representante de Veterinarios Cannábicos Argentinos puso el foco en los beneficios que la droga puede aportar frente a diversos problemas de la salud animal y advirtió sobre los riesgos que conlleva la falta de una normativa correspondiente.

En declaraciones a Radio Mitre, Destefano afirmó: “Entendamos que en todos los animales, lo que es el celebro emocional, que gobierna nuestras emociones, sentimientos y el origen de nuestras conductas, es exactamente igual al nuestro; no somos tan diferentes. Ellos pueden tener traumas emocionales”.

Tras ello, se refirió al caso de Titán, al que describió como “un perro sensible y seguro hasta que en un paseo lo atacó un perro muy agresivo”. “A partir de ese conflicto, quedó reactivo a los encuentros con los otros perros y se ponía agresivo por miedo a que volviera a sucederle lo que le pasó”, observó.

De acuerdo con el veterinario, el tratamiento con cannabis administrado por vía oral ayudó al animal a estabilizarse y representa una prueba más de los numerosos cuadros para los que la droga puede ser beneficiosa.

“Usar la planta de cannabis de manera terapéutica en animales tiene registros desde hace 1500 o 2000 años. Ellos comparten el mismo sistema endocanabinoide que regula el cannabis en los humanos y [la droga] les hace el mismo efecto. Entonces, no es ilógico ni raro pensar que los efectos beneficiosos en los humanos se vean en los animales. Se viene aplicando hace bastante y con excelentes beneficios”, desarrolló.

Asimismo, remarcó que hoy los perros son por la mayoría considerados como “más que mascotas”. “Son un integrante más de la familia y esta terapia les genera muchos beneficios, bienestar y equilibrio. Es seguro, sin riesgos ni contraindicaciones”, agregó.

Con relación a los diferentes trastornos para los que se recomienda el uso del aceite de cannabis, dijo: :”Para perros con problemas artríticos es milagrosa la terapia; los mayores usos son para dolores crónicos y es ideal para cuidados paliativos. Numerosos estudios mostraron que el cannabis es un excelente analgésico y antiinflamatorio que modula el estado de ánimo y regula otras funciones del cuerpo sin los efectos adversos de la terapia convencional, como antiinflamatorios, corticoides y ansiolíticos, que son terapias efectivas pero tienen un límite, ya que repercuten de manera negativa en el estómago, hígado y riñones. Estos efectos adversos no se ven con el cannabis y sí vemos muchísimos más beneficio”.

Así las cosas, remarcó que los especialistas que integran Veterinarios Cannábicos Argentinos siguen en la lucha para que se incluya a “sus pacientes” en el marco legal y regulatorio, dado que hoy no les queda otra alternativa que lograr los beneficios de dicha terapia desde la clandestinidad. “Esto es complejo para nosotros y para los tutores [de los animales]. Además, hay un mercado que no está regulado y nosotros promulgamos que no compren aceites en las redes sociales ni en Internet. Pedimos que se asesoren con un colega y vean con él de qué manera se puede acceder a la terapia de forma segura y efectiva”, señaló.

Por último, enfatizó: “El de Titán no es un caso aislado. No es que yo soy un loco que les está dando porro a los animales, sino que somos profesionales de todo el país aplicando una terapia que se está utilizando en todo el mundo. Es exactamente el mismo aceite que se usa para las personas. Tal vez las concentraciones son más reducidas, pero los principios son los mismos”.

