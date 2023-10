escuchar

Fanny Burstein confirmó a LA NACION que su hijo Matías Burstein, de 41 años, fue asesinado por Hamas “a sangre fría”. La víctima se encontraba cautivo de la organización terrorista. “Mañana nos despediremos de nuestro hijo y todavía tenemos esperanzas de poder encontrar a su esposa”, expresó Fanny Burstein a LA NACION.

“Mi hijo Matías y mi nuera estaban en la fiesta, les acribillaron el coche, para cubrirse. La última llamada fue para decirle a un amigo que lo estaban acribillando y ahí se cortó la comunicación desde la siete y media de la mañana”, había indicado ayer Fanny Burstein en comunicación con LN+.

La madre del hombre asesinado contó que su hijo “estaba feliz y contento” por asistir al evento musical y destacó que, junto a su esposa, “siempre iban a festivales a disfrutar de la música”.

Fanny Burstein recordó que hace 34 años que vive en Israel junto a su familia, en la ciudad de Carmiel, en el norte de Israel. El lugar está a una hora y media de la frontera con el Líbano, según detalló.

En diálogo con LN+, la madre remarcó que varias parejas de Carmiel fueron secuestradas. “Encontraron los cuerpos de una pareja de casados después de casi 10 días en una situación terrorífica, mutilados totalmente”, había dicho.

Publicación de Facebook de Fanny Burstein en la que le escribe a la periodista Eleonora Cole para confirmarle el asesinato de su hijo

Burstein había interpelado al presidente, Alberto Fernández, en una reunión de Zoom que tuvo esta semana el mandatario desde China con familiares de rehenes de Hamas.

“Usted dice que no tiene conexiones, pero está Qatar, está Egipto, está Jordania, tan cerca como nosotros de Gaza. No quiero que Argentina cierre los ojos”, le pidió Burstein al Jefe de Estado al borde del llanto. En una tensa conversación, el presidente respondió que “no hay espacio para dudas, no se puede tolerar lo que pasó”.

Matías Burstein, el rehen argentino asesinado por Hamas

Fernández les había informado a los familiares que el Gobierno se encuentra en gestiones con Israel; la Autoridad Nacional Palestina, que es la entidad que gobierna Cisjordania; Qatar y Egipto, pero que no tiene vínculo con Hamas: “Los sinvergüenzas que hicieron esto trabajan en la clandestinidad y no tenemos ningún vínculo con ellos”.

Matías era padre de dos hijas, una de 12 años y otra de 9 años, y tenía una hermana de 39 años. Tras el asesinato de Burstein, son ocho los argentinos fallecidos en Israel en manos de Hamas.

