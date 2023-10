escuchar

“Usted dice que no tiene conexiones, pero está Qatar, está Egipto, está Jordania, tan cerca como nosotros de Gaza. No quiero que Argentina cierre los ojos”, dijo Fanny Burstein, al borde del llanto y de modo directo al presidente Alberto Fernández, que desde China le respondía: “Acá no hay espacio para dudas, no se puede tolerar lo que pasó”.

Fue esta una parte del diálogo vía Zoom que el Presidente sostuvo, desde Shanghai, con familiares de ciudadanos argentinos secuestrados por el grupo terrorista Hamas en territorio israelí y presuntamente retenidos en la franja de Gaza. Fue un diálogo tenso, difundido por radio Jai, en el que se escucharon los testimonios desgarradores de familiares que no saben dónde ni cómo están sus seres queridos. El Presidente reconoció gestiones con Israel, la Autoridad Nacional Palestina que maneja Cisjordania, Egipto y Qatar, aunque adujo que se trata de un trámite “muy complejo”. Afirmó: “Los sinvergüenzas que hicieron esto trabajan en la clandestinidad y no tenemos ningún vínculo con ellos” .

En permanente contacto con el canciller Santiago Cafiero (hablaron ayer antes de la reunión virtual), Fernández dio detalles de algunas gestiones que lleva adelante su Gobierno para intentar interceder para conseguir la liberación de al menos 16 ciudadanos israelíes con ciudadanía argentina, secuestrados en principio por Hamas durante su feroz ataque a poblados y kibutzim del sur de Israel, en la mañana del sábado 7 pasado.

“Estamos haciendo permanentemente distintas gestiones, trabajamos con el gobierno de Israel. Es complejo porque todos sus familiares están en manos de terroristas, que obviamente no conocemos, Argentina no tiene ningún contacto en la franja de Gaza, no tenemos nada”, dijo el primer mandatario, intentando “no generar falsas expectativas en los familiares”, según comentaron fuentes de la diplomacia nacional, a cargo de los contactos con países y referentes de la región. De todos modos, el Presidente confirmó una información no conocida: que la Cancillería se contactó con la Autoridad Nacional Palestina, que encabeza Mahmud Abbas, enemistada con Hamas y que controla Cisjordania. “Dicen no tener vínculo con ellos, pero muestran predisposición a colaborar, al menos dicen querer hacerlo”, destacó.

Antes que Fanny Burstein, cuyo hijo Matías está retenido por Hamas, fue Itzik Horn, residente en un kibutz cercano a la franja y con dos hijos desaparecidos, quien le recomendó al Presidente extremar los pedidos con naciones de la región. “Quien sí tiene llegada a Hamas son dos países con los que la Argentina tiene relaciones internacionales, Qatar y Egipto, por ahí podemos tener un canal”, dijo Horn, funcionario durante décadas en la Organización Sionista Argentina antes de migrar a Israel . “Yair y Eitán están en carácter de desaparecidos, no tenemos ninguna certeza, y usted sabe como argentino lo que significa estar desaparecido” dijo Horn, sin poder terminar la frase, quebrada por el llanto. “Hoy hablé con Santiago [Cafiero], con Qatar y Egipto ya estamos hablando”, contestó el Presidente, conmovido por los testimonios.

Desde el gobierno argentino aclararon que, si bien existe la predisposición de reclamar por los rehenes, las posibilidades de tener éxito son escasas. “Ni Estados Unidos puede rescatar a sus rehenes. ¿Lo vamos a conseguir nosotros?”, se sinceraron fuentes de la diplomacia, con marcado escepticismo.

Embarcado desde el día uno en el operativo de rescate de argentinos que por distintas razones se hallaban en Israel al estallar el conflicto y que se anotaron en un listado para regresar al país, Cafiero coordinó el primer vuelo de repatriación desde Tel Aviv vía Roma, que llegó horas atrás a Ezeiza con cerca de 250 jóvenes y adolescentes. El segundo vuelo, confirman desde el Gobierno, arribaría mañana desde la capital italiana, conformado por turistas y residentes, casi en iguales proporciones.

Asistido desde Israel por Francisco Tropepi, encargado de negocios a cargo de la representación en Tel Aviv (el cargo de embajador está vacante desde la salida del exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, condenado por corrupción), Fernández definió la situación como “una tragedia humana”, pidió a los familiares “que no bajen los brazos” y hasta se ofreció a armar con ellos un grupo de WhatssApp para que lo tengan al tanto de las novedades, que día a día vayan produciéndose en la zona.