Son las distinciones que entrega la Online News Association (ONA), una de las mayores organizaciones de medios del mundo; fue el ganador en las categorías “Servicio Público” y “Excelencia en Social Media Engagement”

LA NACION obtuvo dos prestigiosos premios internacionales otorgados por la Online News Association (ONA), la organización de medios más grande del mundo anglosajón.

La investigación “¿Dónde están? Qué les pasó a las 5000 mujeres perdidas que el Estado no sabe cómo buscar” publicada el 8M de 2023 recibió el Knight Award al Servicio Público. Este especial “A Fondo” fue desarrollada por el equipo de Comunidad que integran Javier Drovetto (editor), Lorena Oliva, Marina Ayuso, Ana Quiroga, Florencia Bietti y Verónica Deluccio, con la edición fotográfica de Aníbal Greco, las imágenes de Santiago Filipuzzi y Lorena Uribe, la edición de video de Julieta Bollini y Francisco Ferrari, la edición visual de Florencia Abd, Alejandra Bliffeld, Pablo Loscri, Andrea Platón y Carlos Araujo.

Los premios OJA honran la excelencia en el periodismo digital en todo el mundo. Desde el año 2000, han reconocido a más de 2000 finalistas y más de 600 ganadores

“Todos los meses, 203 mujeres y niñas ingresan al registro nacional de personas desaparecidas. ¿Se perdieron? ¿Las secuestraron? ¿Escaparon con alguien? ¿Tuvieron un accidente? ¿Se fueron engañadas? ¿Las mataron? Policías, fiscales y jueces saben poco sobre ellas y son ineficientes para buscarlas. Las familias, en cambio, son el motor para encontrarlas vivas. Venden y dejan todo para ir detrás de cada pista. Pero las dejaron demasiado solas”, se lee en la portada de la producción.

"¿Dónde están? ¿Qué pasó con las 5000 mujeres desaparecidas que el Estado no sabe buscar?". La producción especial de LA NACION fue desarrollada por un equipo multidisciplinario

Por otro lado, LA NACION recibió el premio a la Excelencia en Social Media Engagement para grandes redacciones por el trabajo “Cómo explicar la inflación a la audiencia (sin aburrirla)”, cuatro series de videos cortos que explican y contextualizan el fenómeno de la inflación en Argentina (y el mundo) utilizando un lenguaje e información que todos puedan entender. En detalle, el trabajo distinguido incluye:

1000 pesos: cuánto perdió valor este billete a lo largo del tiempo, comparándolo con la cantidad de un determinado producto que podrías comprar. Por ejemplo: ¿cuántas botellas de leche podrías comprar con 1000 pesos del 2015 al 2022?

cuánto perdió valor este billete a lo largo del tiempo, comparándolo con la cantidad de un determinado producto que podrías comprar. Por ejemplo: ¿cuántas botellas de leche podrías comprar con 1000 pesos del 2015 al 2022? Políticas económicas: compara lo que dijeron presidentes y ministros de economía sobre la inflación con la cifra anual real

compara lo que dijeron presidentes y ministros de economía sobre la inflación con la cifra anual real Serie Latam: explica cómo otros países de Latam podrían ganar “la batalla contra la inflación”

explica cómo otros países de Latam podrían ganar “la batalla contra la inflación” Cuánto cuesta: cuántos pesos se necesitan para comprar un dólar a tiempo y qué políticas económicas se tomaron

"Cómo explicar la inflación a la audiencia (sin aburrirla)", cuatro series de videos explicativos sobre el problema de la inflación

En los Online Journalism Awards otorgados por ONA participan los medios de comunicación de alcance global, entre ellos The New York Times, The Washington Post. ProPublica, The Verge, Los Angeles Times, Al Jazzera, BBC, MSNBC, CBC y Vox Media, entre otros.

LA NACION ya había recibido numerosos premios OJA, entre ellos a la Excelencia en Periodismo Digital (no inglés) en dos oportunidades (2010-2011), a la Excelencia en Narrativa Digital con Audio del especial de escuchas del caso Nisman (2018), el de Periodismo de investigación por “Los cuadernos de las coimas” (2019) y la cobertura del Mundial de Rusia 2018 en la categoría Excelencia en Deportes (2019).

Los premios OJA honran la excelencia en el periodismo digital en todo el mundo. Desde el año 2000, han reconocido a más de 2000 finalistas y más de 600 ganadores. Las categorías de premios han evolucionado año tras año para reflejar los cambios en el periodismo y, en última instancia, resaltar algunos de los mejores proyectos y logros de individuos y equipos. El reconocimiento aporta una mayor repercusión a los trabajos, una conciencia pública positiva sobre el impacto colectivo del periodismo y pone de relieve la importancia de la libertad de prensa.

También esta semana, LA NACION ganó tres de los cuatro premios otorgados por el Grupo de Diarios América (GDA), el consorcio internacional que reúne a las 12 redacciones más prestigiosas de la América latina.

"Rosario, feudo narco", una de las producciones de LA NACION premiadas por el Grupo de Diarios América (GDA)

Estos reconocimientos se suman a la larga tradición de premios obtenidos por LA NACION. Entre los últimos premios que recibió se encuentran: el mejor equipo de periodismo de datos del mundo (premio Data Journalism Awards), el diario mejor diseñado a nivel global (premio Society for News Design), responsables de la mejor cobertura noticiosa en móviles (premio SIP), entre otros 40 reconocimientos que incluyen el Moors Cabot a Hugo Alconada Mon y el premio Rey de España a Diego Cabot.

LA NACION en los Online Journalism Awards (OJA) de la Online News Association (ONA)

GANADORES

2019 - Categoría “Sports, Health and Wellness” por la cobertura multimedia del Mundial Rusia 2018

2019 - Categoría “The Al Neuharth innovation in investigative journalism award” por Los Cuadernos de las coimas

2018 - Categoría “Excellence in audio digital storytelling” por las escuchas de Nisman

2011 - Categoría “General Excellence in online journalism” (NON ENGLISH)

2010 - Categoría “General Excellence in online journalism” (NON ENGLISH)

FINALISTAS

2022 - Categoría “Social Media Engagement” con “How to be viral with politicians (and without cute dogs)

2021 - Categoría “Excellence in social justice reporting” con “Quiero una familia” (Fundación LN)

2020 - Categoría “Breaking News” por la secuencia del crimen de Fernando Báez Sosa

2020 - Categoría de “Gather award in community-centered journalism” con el proyecto de Varados

2018 - Categoría “Breaking News” por el operativo de búsqueda del ARA San Juan

2015 - Categoría “General Excellence in online journalism”

2014 - Categoría “The Al Neuharth innovation in investigative journalism award” por el proyecto de Gastos del Senado argentino y Declaraciones Juradas Abiertas

2014 - Categoría “The university of Florida Award for investigative data journalism” por Declaraciones Juradas Abiertas

2014 - Categoría de “Planned news events” por la cobertura de las elecciones legislativas 2013

2013 - Categoría de “General Excellence in online journalism”

