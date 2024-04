La novia del periodista que denunció abuso por parte de su padre fue elegida Miss Universo de Santa Fe

Escuchar

En medio de la repercusión que alcanzó la elección de Alejandra Marisa Rodríguez, de 60 años, como representante de la provincia de Buenos Aires en el certamen para elegir a Miss Universo Argentina, otra participante cobró notoriedad en los últimos días. Se trata de Yoana Don, la periodista, abogada y escribana que representará a Santa Fe que, además, es la novia del también periodista Juan Pedro Aleart.

Yoana Don y Juan Pedro Aleart

La mujer, según cuenta La Capital de Rosario, ya fue ganadora del mismo concurso hace diez años. Esta vez, para saber si logra “un segundo mandato”, habrá que esperar hasta el 25 de mayo, fecha en que se llevará adelante la final del evento en la Ciudad de Buenos Aires.

En este contexto, la finalista compartió en sus redes sociales un mensaje alusivo a su logro, en el que destacó en particular el acompañamiento de su pareja, quien recientemente hizo una denuncia pública por los abusos sexuales intrafamiliares que sufrió cuando era chico.

“Aunque me esté costando disfrutar del todo este pedacito hermoso de mi vida, soy más consciente que nunca que las plataformas nacionales e internacionales son un espacio gigante para generar un impacto social positivo. Lo vivo en carne propia sabiendo que desde tu lugar podes ayudar a muchísimas personas a tener una vida mejor. Nadie me lo tiene que contar, solo mi gran y valiente compañero me lo mostró cuando se animó a hablar frente a una cámara convirtiéndose en un faro de luz para todas aquellas personas que pasaron por lo mismo”, escribió la mujer.

En ese sentido, dijo que está preparada para lograr un impacto social positivo. “Porque el dolor nos interpela constantemente a ser la mejor versión de nosotros mismos, y sólo los valientes que se animan a atravesarlos son capaz de ayudarse a sí mismos y ayudar a los demás a brillar. Iremos con todo como en la vida misma, porque nunca dejar de luchar es una opción”, agregó y agradeció en particular a varias personas que la ayudaron en este camino.

El caso de Juan Pedro Aleart se conoció el jueves pasado cuando el mismo conductor del noticiero de De 12 a 14, de Rosario, contó su historia al inicio de la emisión. Mirando a cámara, se refirió a los episodios de violencia intrafamiliar y abuso sexual de los que él y sus hermanos fueron víctimas. Responsabilizó a su padre, que se quitó la vida tras ser denunciado, y a un tío, que permanece en libertad.

“Este es un inicio de programa distinto. He contado muchas historias y esta va a ser la primera vez que voy a contar mi propia historia. Ha sido para mi extremadamente difícil llegar hasta acá, sentarme y contarles los que les voy a contar. Hace una década, tomé la decisión de alejarme de mi padre y el resto de mi familia paterna. Había cosas que no me gustaban, me hacían mal, me hacían daño. Desde entonces, nunca abandoné la búsqueda de la verdad”, dijo para empezar.

“El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Mi padre ha sido violento en todas las formas. Físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia. Esta denuncia la hice junto a mi hermana menor. Y una jueza le dictó la prohibición de acercamiento. Lo que buscábamos era que mi hermana pudiera estar más tranquila. Cada vez que se lo encontraba, ella temblaba de miedo”, continuó.

Tras la denuncia, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) suspendió a Helvio Vila, su tío, que está acusado de abuso sexual y tenía un cargo en la institución desde hace 28 años.

