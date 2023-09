escuchar

Un fuerte choque entre dos camionetas en el acceso a la ciudad bonaerense de La Plata provocó la muerte de un jubilado de 84 años que viajaba como acompañante en uno de los rodados. El siniestro vial ocurrió en la rotonda de 120 y 32 en circunstancias que se investigan y los conductores de ambos vehículos resultaron ilesos.

Según informaron fuentes policiales al sitio local 0221, el incidente se registró ayer al mediodía a la altura de 32 y 74, cuando por motivos que se desconocen una camioneta modelo Toyota Hilux fue impactada por una Chevrolet S10. El primer rodado era conducido por un joven de 38 años junto a quien viajaba el jubilado identificado como Martinino Barrios, quien falleció a causa del impacto.

Accidente de tránsito en La Plata Gentileza: 0221

A raíz de lo sucedido, testigos alertaron de inmediato a la Policía y varios móviles fueron enviados a la escena junto a una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). Una vez allí, los paramédicos platenses le practicaron tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP) a Barrios, pero no lograron salvarlo y constataron su deceso. Asimismo, se comunicó que los conductores de ambas camionetas resultaron ilesos, por lo que no requirieron asistencia médica.

Así las cosas, los investigadores trabajan para esclarecer la dinámica del siniestro vial. En este contexto, se espera que las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, uno de los principales accesos a La Plata, ayuden a esclarecer lo sucedido.

La Plata: un hombre se descompensó mientras manejaba y provocó un triple choque

El jueves otro importante incidente vial tuvo lugar en La Plata cuando el conductor de un auto se descompensó en pleno viaje, perdió el control del vehículo y provocó un triple choque.

El mencionado portal reportó que el siniestro ocurrió en horas de la tarde sobre el Camino Centenario, a la altura de la calle 511, cuando el hombre de 72 años se desvaneció al volante e impactó a bordo de un Toyota Corolla a otros dos rodados: un auto modelo Ford Focus y una camioneta Ford EcoSport que se encontraban detenidos en el semáforo.

Se descompensó mientras manejaba y provocó un triple choque Gentileza: 0221

Voceros del caso informaron que el conductor del Corolla resultó herido como consecuencia del impacto y fue asistido por una ambulancia del SAME, que luego lo trasladó al Hospital Italiano. “Si bien no sufrió heridas, aún se hallaba descompensado”, indicaron.

En el lugar del hecho se llevaron a cabo las pericias correspondientes y se iniciaron actuaciones por “lesiones por accidente”. En la investigación del suceso participa personal del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la municipalidad, que busca constatar la dinámica del siniestro vial.

LA NACION