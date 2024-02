La Plata: jugaba con las máquinas tragamonedas del Bingo, se descompensó y murió

escuchar

Una mujer de 62 años falleció en la noche de este sábado cuando jugaba con las máquinas tragamonedas del bingo de La Plata. La víctima se encontraba en el sector fumadores cuando, de repente, se descompensó y quedó tendida sobre el piso. Al arribar personal médico del SAME local la asistieron pero no pudieron reanimarla. La familia dijo que demandará civilmente a las autoridades del lugar por no contar con asistencia sanitaria propia.

Era un sábado como cualquier otro en el bingo ubicado en diagonal 80 y 116 hasta que pasadas las 23 varios testigos observaron el momento en que una señora se desmoronó y cayó al piso. Tras ello las autoridades pidieron la asistencia de una ambulancia pero cuando llegó la doctora a cargo del servicio constató que la mujer había fallecido, según pudo saber LA NACION.

El cuerpo de la víctima, identificada por las fuentes policiales como Francisca Lugo, vecina de la localidad platense de Los Hornos, no presentaba lesiones físicas al momento de ser revisado.

De todas maneras, la fiscalía a cargo de la investigación por averiguación de causales de muerte, la UFI N.º3 del departamento de La Plata, solicitó que se realice la correspondiente autopsia para intentar determinar el motivo del deceso de la mujer.

El hecho causó conmoción entre los allegados de Lugo, sobre todo porque la mujer iba a ser testigo este viernes del casamiento de una de sus hijas. En diálogo con el medio platense Nova, el yerno de la víctima, Marcos Sessa -exdelegado del centro comunal Savoia y hermano del exarquero de Gimnasia de La Plata Gastón Sessa- dijo que su suegra sufrió un infarto.

“Pero también es cierto que en el bingo no hay un servicio de asistencia médica ni una ambulancia en la puerta, a pesar de los hechos similares que ocurren”, reclamó el hombre y agregó que este miércoles presentarán una demanda civil contra las autoridades del lugar por las irregularidades en la asistencia médica.

“Sufrimos un golpe terrible. Francisca iba a ser testigo de mi casamiento y ahora mi novia y sus hermanas no tienen consuelo. Es una barbaridad que no se tenga prevista una guardia médica en el lugar”, agregó el exfuncionario en el gobierno local.

