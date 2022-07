La Plata: un vecino fue atacado por un ave cuando caminaba por una vereda

Un hombre que caminaba esta mañana por la calle 3, entre 39 y 40, en La Plata fue atacado en la cabeza por un ave que lo picoteó y luego se escapó. Las imágenes de la embestida, que se dio por la espalda, quedaron registradas en una cámara de seguridad de la zona que muestra el rápido accionar del ave que arremete contra el hombre, a las 8.27 de hoy, mientras caminaba por la calle platense.

Consultados por LA NACION, desde la administración de la capital bonaerense explicaron: “La ciudad tiene mucho espacio verde y este tipo de pájaros se han adaptado en algunas zonas a vivir y reproducirse. Salen a cazar y muchas veces se sienten amenazadas por los transeúntes. También suele ser producto de que tienen a sus crías cerca y es una forma de defensa”.

Un gavilán atacó a un vecino en 3 entre 39 y 40. El ave sorprendió a un transeúnte mientras caminaba por la vereda. pic.twitter.com/GkS8jhTkMA — Belisario Martínez 💚 (@Belisario_M) July 12, 2022

“ En casos como este, interviene el área de protección animal, obviamente no se los puede cazar. Pero lo que se ha hecho, en las ocasiones previas, es trabajar para ahuyentarlos o correrlos de determinadas zonas ”, dijeron y agregaron que una de los lugares con mayores sucesos es en las cercanías a la Terminal de Ómnibus: “Han tomado, esas manzanas linderas”.

Ante la consulta de si se trata del primer caso, respondieron: “No. Lo mismo nos ocurre cada tanto con la aparición de los estorninos que se mueven en manada y suelen posarse en zonas de la ciudad. Causando serios trastornos a los frentistas”.

Desde el municipio reconocen que es un tema difícil de abordar porque son aves que habitan la ciudad y frecuentan determinadas zonas. “Viven y se reproducen ya en zonas urbanas. También por las particularidades de esta ciudad, tener una plaza o espacio verde cada seis cuadras y grandes copas de los árboles donde pueden habitar los ayuda”.

Por su parte, desde el área de zoonosis platense detallaron: “No es un gavilán, es un aguilucho. En casi 2 años estamos en conocimiento de ataques. Estaban más cerca de la terminal de micros. Lo que hicimos es usar técnicas de persuasión para alejarlos de la terminal”.

Sobre el ataque en cuestión agregaron: “Son dos o tres. Una pareja seguro, no más. No son animales agresivos, per se. Lo que sabemos es que tienen el nido en esa zona, pero no están en los árboles en los espacios públicos. Así que lo deben tener en algún edificio o lugar privado al cual no tuvimos acceso aún”.

“En general, no son agresivos. Esto puede ocurrir cuando tienen pichones, huevos o comidas. En los últimos dos años fueron dos los episodios. El de este hombre y uno anterior con un perro caniche toy ”, dijeron desde el organismo municipal y agregaron: “Lejos está de ser un comportamiento agresivo o de buscar una presa. En realidad, lo que hemos visto, tiene que ver con esa percepción de amenaza”.

Desde zoonosis cerraron: “No es para alarmarse”.

Cómo es un aguilucho

Según el sitio, Aves Argentinas, los aguiluchos (Geranoaetus polyosoma) se distribuyen a lo largo de la cordillera de los Andes desde Colombia hasta el extremo sur del continente; en Argentina se los encuentra en zonas montañosas y semiáridas como la Patagonia ; durante épocas adversas se los puede ver en escaso número en la región pampeana. Habitan en zonas de matorrales, bosques abiertos, estepas, acantilados y otras formaciones rocosas

Presentan dimorfismo sexual: la hembra es ligeramente mayor y posee plumas en el lomo de color acanelado, el macho, por el contrario, tiene el lomo totalmente gris. La hembra mide 52 a 55 centímetros y llega a pesar 1300 g, el macho mide entre 45 a 51 cm y pesa unos 810 g.

Se alimentan de presas que captura luego de sobrevolar en círculos y se componen de animales de pequeño tamaño como roedores, anfibios, reptiles e insectos, ninguno mayor al tamaño aproximado de un conejo; para atraparlas desciende velozmente en diagonal.

Construyen su nido con ramas sobre salientes rocosas, arbustos o estructuras artificiales (postes de electricidad o de teléfono, antenas). La hembra pone de dos a cuatro huevos blancos.

La especie pasa por varios cambios de coloración de plumaje hasta llegar a la edad adulta; también presenta varios morfos en su rango de distribución.

Aguilucho H. Tolosa/Aves Argentinas

Cómo es un gavilán

El mismo sitio describe al gavilán mixto (Parabuteo unicinctus) tiene como hábitat son bosques, arboledas, estepas arbustivas y áreas rurales. Se alimenta de roedores, reptiles, anfibios, menos frecuentemente de aves y algunos insectos.

Nidifica construyendo una plataforma de palitos sin espinas sobre las ramas altas de los árboles y recubre su interior con pasto y plumas donde la hembra pone dos huevos ovoidales de color celeste claro. La etapa reproductiva va desde julio hasta enero.

Mide 46 centímetros el macho y 54 centímetros la hembra. Se distribuye por el centro y norte de Argentina, siendo más abundante en la región del Litoral.