La Plata: una mujer cruzó a toda velocidad con el semáforo en rojo, atropelló a un joven que iba en moto y lo mató

Una mujer a bordo de su camioneta cruzó el semáforo en rojo y atropelló a un joven que circulaba en su moto. Ocurrió el viernes por la noche en la ciudad bonaerense de La Plata. La víctima salió despedida e impactó sobre el asfalto a varios metros del vehículo, y murió a causa de sus heridas.

La víctima circulaba por la calle 532 cuando fue embestida a toda velocidad por la mujer con su camioneta, que iba por la Avenida 13, saliendo del casco urbano, según pudo informa el portal local 0221. Por el fuerte impacto el joven salió despedido varios metros y cayó sobre el asfalto del carril contrario. Se desconoce las identidades y edades de los implicados.

El trágico episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata y muestran todo lo sucedido hasta que llega la ambulancia.

Agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) dieron una alerta a la Policía local y al personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que llegaron rápidamente al lugar de los hechos. Sin embargo, los médicos no pudieron reanimar al joven y la víctima fue declarada muerta en el lugar.

La mujer que conducía la camioneta fue imputada por el delito de “homicidio culposo” y los investigadores analizan las circunstancias de los hechos.

Tres chicos fueron atropellados por una camioneta cuando se bajaron de un colectivo

En la mañana del miércoles, tres chicos fueron atropellados al bajarse del colectivo que habían tomado para ir al colegio en la localidad de San Rafael, provincia de Mendoza. Por el impacto murió una nena de 10 años y los otros dos niños fueron internados. El conductor del vehículo que los embistió es un joven de 27 años.

Los tres chicos se bajaron del colectivo en la Ruta 160 a las 7.20 del miércoles en la zona de Cañada Seca. Iban al colegio primario Domingo Hermida de la Pichana cuando fueron embestidos por una camioneta Ford, que era conducida por un hombre de 27 años, según publicó el portal local UNO.

Accidente en Mendoza. Gentileza: Los Andes

Médicos del Servicio de Emergencia Coordinado asistieron al lugar a raíz de un llamado al 911 y -luego de confirmar que la víctima no reaccionaba- constataron la muerte de la nena de 10 años. En tanto, otra nena de 11 años y un chico de 13 fueron llevados al Hospital Schestakow con varias heridas.

En el lugar trabajó personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

