Abrazo simbólico: masiva marcha en apoyo al Hospital de Clínicas tras los recortes del Gobierno

Miles de personas se congregan este jueves en los alrededores del Hospital de Clínicas de la Ciudad, barrio de Recoleta, para reclamar por las partidas de dinero que no llegan a las universidades nacionales luego de la decisión del gobierno de Javier Milei de encarar un ajuste en el área. En este contexto, se llamó a un abrazo simbólico en el reconocido centro de salud ubicado sobre la avenida Córdoba y dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Frente a la emergencia presupuestaria que atraviesan las universidades y los hospitales universitarios, la UBA convoca a un abrazo al Hospital de Clínicas”, indicaron en las últimas horas desde la entidad a través de sus redes sociales.

Frente a la emergencia presupuestaria que atraviesan las universidades y los hospitales universitarios, la UBA convoca a un abrazo al Hospital de Clínicas.



Jueves 18/04 - 10:00 hs, Hospital de Clínicas.

En este marco el director del Hospital, Marcelo Melo, trazó un panorama complejo en radio Mitre por el recorte del presupuesto que se suma, a su vez, al fuerte incremento de precios en los insumos que utilizan y que en el caso de los medicamentos se ubicó en torno al 1000%.

Preocupado, el funcionario reconoció que desde el centro de salud redujeron la actividad y desde hace un tiempo solo empezaron a tratar en cirugía casos de fracturas, infecciones y a pacientes oncológicos. “Bajamos el funcionamiento del hospital al 30 o al 40%, pero ni siquiera con ese nivel de funcionamiento podemos enfrentar esos gastos”, advirtió.

Melo asimismo afirmó que el gran porcentaje de personas que atiende el hospital no tiene cobertura de salud privada y que llega al lugar con patologías complejas que no pueden ser tratadas en otros centros de salud que requieren de muchos recursos. “Es una situación muy delicada”, alertó.

Abrazo simbólico al Hospital de Clínicas @gerardodlopez

Abrazo simbólico al Hospital de Clínicas twitter.com/ASB2509

“Es bastante compleja la situación porque dependemos de un presupuesto que no tenemos. El hospital, para funcionar, necesita recursos. El presupuesto es para la compra de los insumos, medicamentos, los descartables, medicamentos de alto valor, el mantenimiento de la aparatología, el seguro de los aparatos, que es muy caro. Si no tenemos esos recursos porque no existe el presupuesto, no podemos enfrentar ninguna licitación”, contó.

Abrazo simbólico: masiva marcha en apoyo al Hospital de Clínicas tras los recortes del Gobierno twitter.com/DefLaCienArg

Además explicó que la situación se agrava aún más porque la inflación en los productos que utilizan para atender las diferentes patologías es “muy superior” a la de la economía general. “Tenemos el presupuesto congelado con una inflación del Indec del 270%, pero la inflación de los medicamentos es del 1000%”, lanzó.

Por su parte, en diálogo con LN+, la enfermera Giselle dijo que “es muy triste todo” porque en el hospital escuela no hay insumos y deben transcurrir varios meses hasta que los pacientes pueden operarse. “No tenemos jeringas, insumos para suturar, barbijos… hoy sí llegó el pedido de farmacia y no hay para ciertas cirugías”, agregó la profesional y le pidió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que se acerque al centro de salud y vea a la gente que a diario va “con una necesidad terrible de ser atendida”.

🗣️“No hay insumos de jeringas, no hay suturas ni barbijos”



Los trabajadores del Hospital de Clínicas realizan un abrazo solidario por la baja del presupuesto. Gisel, enfermera del establecimiento, sostuvo que “es muy triste la situación”.



🔹En #BuenDíaNación con @luisnovaresio pic.twitter.com/G6Q8AhHM1w — La Nación Más (@lanacionmas) April 18, 2024

La manifestación en contra del recorte del Gobierno, aunque en mucha menor medida, se replicó también en el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, otro centro de salud que depende de la partida asignada a la UBA.

Protesta en el hospital universitario Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo" Ricardo Pristupluk

Protesta en el hospital universitario Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo" Ricardo Pristupluk

