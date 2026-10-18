La población de una especie de pingüinos cayó a menos de la mitad y encendió alarmas entre científicos

Es excepcional que más de 350.000 pingüinos de dos especies logren sobrevivir en una isla antártica de tierra y un poco de musgo, más pequeña que el barrio de Palermo, donde predominan un aire helado y nubes de vapor sulfuroso que emanan de un pequeño volcán llamado Monte Curry. Pero al menos hasta 2011 esta población se mantuvo estable. Ahora, los números muestran un giro dramático.

De acuerdo con un estudio publicado hace una semana por el British Antarctic Survey, entre 2011 y 2025 la población total de pingüinos cayó un 41%, lo cual supone una crisis de biodiversidad alarmante para la comunidad científica. En especial, porque se debe al decrecimiento de una de las especies, el pingüino barbijo (Pygoscelis antarcticus), que hace 15 años contaba con 542.675 ejemplares y hoy tiene 201.182. Sucede en la isla Zavodovski, perteneciente a las Sandwich del Sur, que alberga la población más grande del mundo, aunque los expertos advierten que la tendencia es que se vuelva cada vez más pequeña.

Ante esta situación, surgieron preguntas sobre las posibles causas detrás de los hechos. Quizás una erupción del Monte Curry en 2016 podría haber diezmado a la población, o el área de pesca industrial cercana podría haber generado competencia por el alimento. O fueron las ballenas las que disminuyeron la cantidad de krill y, por ende, de peces. Incluso podría haber sido la otra especie de pingüinos, los macaroni (Eudyptes chrysolophus), la que redujo la cantidad de comida.

Dos pingüinos barbijo en la isla de Zavodovski BAS

El British Antarctic Survey descartó todas esas opciones y determinó que fue el cambio climático –y sus efectos localizados– lo que provocó esta caída. El rápido aumento de las temperaturas en el mar de Scotia provocó la contracción hacia el sur de las poblaciones de krill antártico (Euphausia superba).

El calentamiento provocado por la actividad humana elevó las temperaturas invernales en la península antártica y sus alrededores hasta 5°C por encima de los niveles preindustriales, uno de los aumentos más rápidos registrados en el mundo. El 6 de junio pasado, la base argentina Esperanza, ubicada en la península Trinidad, registró un récord de temperatura máxima invernal de 15,4°C, unos 20°C por encima de lo habitual para esa época del año. Los investigadores calificaron la magnitud de esta anomalía como “absolutamente disparatada”.

Pensemos que la crisis climática y, en consecuencia, el calentamiento global no son fenómenos que se puedan aislar a la atmósfera. Por las propias reglas de la termodinámica, el calor de la superficie se traslada al océano y, cuando esto sucede, en el agua se modifican millones de procesos que generan una especie de reacción en cadena.

Calentamiento medio del océano entre 1990 y 2025 NASA

La propia NASA determina que el 90% del calentamiento global está ocurriendo en el océano, lo que hace que el calor interno del agua aumente desde que comenzaron los registros modernos, en 1955. Y ese calor no solo significa el derretimiento del hielo, sino también un cambio en toda la vida que estaba adaptada a un ambiente marino cada vez más antiguo. Las corrientes marinas están cambiando y el agua es cada vez más ácida. Es lógico pensar que el krill, tan sensible como es al ambiente, se vea afectado por todos estos cambios.

Los científicos del British Antarctic Survey plantearon que el cambio climático está provocando cambios rápidos y extendidos en las características físicas del Océano Antártico, que se propagan por la red trófica y afectan a los depredadores superiores. En este caso, la contracción reduce la disponibilidad de alimento.

Sobre esto, también consideran que el calor en la superficie ejerce estrés directo sobre las poblaciones situadas en el norte de su rango de distribución, como la de Zavodovski, mientras que la presencia de hielo marino y la limitada disponibilidad de tierra firme en la región antártica marítima restringen su capacidad de desplazarse más al sur.

Las poblaciones de pingüinos macaroni aumentaron a medida que disminuían las de pingüinos barbijo BAS

A diferencia del pingüino barbijo, el macaroni suele nadar en corrientes marinas más cálidas, lo que le otorga una mayor capacidad de adaptación a las temperaturas altas en comparación con sus parientes cercanos.

A partir de estos resultados, los investigadores plantean que hay que declarar a la especie en peligro de extinción e incluirla en la Lista Roja de la UICN. Además, advirtieron sobre la necesidad de realizar nuevos censos en otras islas de las Sandwich del Sur para determinar si la caída poblacional registrada en Zavodovski se repite en el resto del archipiélago. También destacaron la importancia de mantener la protección de las áreas marinas donde la especie se alimenta, en particular frente a las presiones sobre el krill.